Árokba borult egy busz az M3-as autópályán Aszód térségében hétfő reggel. A balesetben huszonketten megsérültek, több kilométeres a torlódás. Egy másik balesettel együtt több mint negyvenen sérültek meg hétfő kora reggel a két Pest megyei balesetben.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a baleset az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 41-es kilométernél történt, Aszód térségében. A körülmények egyelőre tisztázatlanok. A balesetben huszonketten megsérültek. A rendőrök a helyszínelést megkezdték, a forgalom egy sávon halad – tették hozzá. Az Útinform a honlapján azt írta: már csaknem tíz kilométeres a torlódás. Azt ajánlják, hogy aki teheti, már Hatvannál, az 55-ös csomópontnál térjen le a 3-as főútra.

Több mint negyvenen sérültek meg hétfő kora reggel a két Pest megyei balesetben. Az Országos Mentőszolgálat szolgálatvezetője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában azt mondta: több életveszélyes és súlyos sérült is van. Golopencza Pál felidézte: csaknem egy időben történt a két baleset. Az M3-as autópályán buszbalesetben 22-en sérültek meg, egyikük életveszélyesen, négyen-öten pedig súlyosan. A sérülteket Budapestre, a Honvédkórházba és a baleseti intézetbe vitték. A másik, a 441-es úton történt baleset sérültjei közül is egy ember állapota életveszélyes, és négy-öt a súlyos sérült. Onnan a fővárosba és vidéki kórházakba is vittek embereket – fejtette ki. A 441-es úton, Nagykőrös és Kecskemét között a 21-es kilométernél három jármű ütközött össze. Ott továbbra is teljes az útzár, kerülni Kocsér és Lajosmizse felé érdemes – írták.