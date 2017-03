A klubélet szabályozása és az éjszakai élet rendezettebbé tétele érdekében találták ki az éjszakai polgármesterség pozícióját, ami Európa számos országában és számos nagyvárosában sikeresen működik. A partiturizmus következtében felmerült „lakossági elégedetlenség” következményeképpen Budapesten is elindult egy kezdeményezés a pozíció létrehozására. Sőt, már meg is van az első jelölt, aki az egységes szabályrendszer kialakítását, illetve az önkormányzatokkal való megegyezést szorgalmazza annak érdekében, hogy ne úgy nézzen ki a város egy átlagos kedd után, mint az Atlanti-fal a D-day harmadnapján.

Az elmúlt években markánsan nőtt a Budapestre érkező fapados turisták száma. Az idelátogatók jelentős része a fürdőzés és a törpebérlés mellett, gyakran a városnézés igénye nélkül nagy örömmel veti bele magát az európai szinten olcsónak számító éjszakába, amely egy kicsit sem nevezhető kontrolláltnak manapság. A probléma nem egyedi, Európa sok nagyvárosa küzd hasonló problémákkal, amelyre a megoldást az éjszakai polgármesterségben találták meg. Úgy néz ki, hamarosan nálunk is lesz ilyen.

A éjszakai polgármesterség (ami nem politikai pozíció) célja, hogy rendben tartsa a klubéletet. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai polgármester és tanácsadói kialakítanak egy szabályrendszert, amelyeknek meg kell felelni azoknak a kluboknak, amelyek csatlakoznak a mozgalomhoz és ez bizonyos előnyökkel, könnyítésekkel jár együtt a „nappali polgármester” irányította város részéről.

Azt szeretném, hogy a működési engedély mellé egy olyan, az éjszakai polgármester által aláírt papír is ki legyen rakva, amely jelzi, hogy az adott hely megfelel az éjszakai szolgáltatások ellátásnak. Emellett persze a nappali helyekkel is együtt akarunk működni, jó lenne, ha nekik is lenne szavuk és rálátásuk a dologra.

– mondja forrásunk, aki Budapest legfrekventáltabb helyén vezet egy több száz fő befogadására alkalmas szórakozóhelyet.

Csatlakozni természetesen nem kötelező, viszont érdemes, hiszen aki kimarad, az semmiféle védettséget nem fog élvezni. Ez nem fenyegetés, a védettség pusztán az jelenti, hogy az önkormányzat elismeri majd, hogy adott hely a szabályok szerint játszik, és ha panaszok merülnek fel, akkor hatékonyabban tudja rendezni azokat. Mivel az éjszakai polgármester mindig egy tapasztalt vendéglátós lesz, ezért valószínűleg hatékonyabban tud majd együtt dolgozni a többiekkel, illetve a hivatalos szervekkel.

Törekszünk arra, hogy kialakuljon egy olyan folyamatos egyeztetés a jegyzővel és az alpolgármesterekkel, amely egy közös meghatározott dekrétumot alapoz majd meg.

– mondja forrásunk, akinek már több helyét is bezáratták – állítása szerint – légből kapott lakossági panaszokra hivatkozva, így személyesen is érintett abban, hogy a megegyezés sikerrel járjon.

Mivel a Airbnb is komoly feszültségforrás, ezért a lakástulajokkal is össze akarnak fogni, a lépcsőházakban, lakásokban házirendeket szeretnének majd kihelyezni, hogy egyértelműek legyen a viselkedési normák a csak pár napra érkező vendégek számára is. A kezdeményezők fontosnak tartják, hogy már a repülőn nyilvánvalóvá váljon, hogy mit lehet és mit nem, illetve hogy milyen büntetés jár például egy hangoskodásért.

Hogy pontosan mikor nevezik ki az első éjszakai polgármestert, azt pontosan még nem tudni, azt viszont igen, hogy már megkezdődött a szervezése: állítólag van már 100-120 megkeresett szórakozóhely, akik szívesen csatlakoznának, és polgármester-jelölt is van a Szimpla kertet jegyző Zsendovits Ábel személyében.

Természetesen őt is megkerestük az ügyben, és megtudtuk, hogy Ábel szívesen elvállalná a felkérést egy évre, de kiemelte, hogy ez egy nagyon komplex városszervezési projekt, amelynek fontos része a közlekedés megszervezése, a lakókkal való egyztetés, a rendvédelmi szervek bevonása, az áruszállítás, de a közterületek használatának pontos szabályozása is kiemelkedően fontos. Elmondta azt is, hogy egyszerre remek lehetőség és hatalmas teher a belvárosban kialakult bulinegyed menedzselése, amely jelenleg igen bonyolult, sok szálon futó feladat lenne, és valószínűleg a rendszer kiépítése évekig tartana.

Az éjszakai polgármesterek mandátuma információink szerint 1-2 évre szólna majd. A kezdeményezés a tervek szerint nem csak a kívánt rendet fogja megteremteni a belvárosban, de segít egyezkedni a politikusokkal is, akik – forrásunk szerint – alkalmanként akár pár száz szavazat érdekében lehetetlenítenek el klubokat, kocsmákat, egyszerű éttermeket.

Szerzők: Ambrózy Áron és Dezse Balázs; vezető kép: nol.hu