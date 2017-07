Valószínűleg az orvosszakértői vizsgálat előkészületei közben került egy, a soroksári futónő ügyében vétlen férfi DNS-e a négy éve meggyilkolt soroksári családanya, K. Krisztina holttestére – erősítette meg a zoom.hu értesülését a PestiSrácok.hu-nak a rendőrség. Információink szerint a hatóság továbbra is több szálon nyomoz, vizsgálják, hogy lehetett-e a bűncselekménynek felbujtója, vagy “pacekbalhéról” van szó, azaz az áldozat és az elkövető nem ismerték egymást és aznap véletlenül találkoztak. Forrásunk kiemelte, ennél az esetnél is utóbbi valószínűbb, pláne, hogy az áldozat környezetét, köztük a nő férjét teljesen leellenőrizték. Persze a helyzet akkor változhat, ha elfogják az elkövetőt és ha volt, ő megnevezi a megbízóját. Bár a rendőrök két évig rossz nyomon jártak, két tettest kerestek egy helyett, ami sok energiát, időt és pénzt emésztett fel feleslegesen, a malőr nem veszélyeztette a nyomozás sikerét.

A zoom.hu értesülései szerint a rendőrség azért biztos benne, hogy a holttesten talált két idegen férfi DNS „tulajdonosa” közül az egyik vétlen, semmi köze a gyilkossághoz, mert amikor 2013. szeptember 25-én este Soroksár-Szigetdűlőn a 36 éves K. Krisztinát meggyilkolták, már ő maga is halott volt. Ugyanott végezték a férfi boncolását, ahová a gyilkosságok után szokásos igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra a meggyilkolt asszony holttestét is beszállították. A zoom.hu rendőrségi forrásaik szerint vélhetően a holttestek mozgatása közben az ott dolgozók egyike vihette át a férfi hámsejtjeit és azokkal a DNS-ét a meggyilkolt asszony holttestére. Ezért kerestek két éven át két gyilkost. Az ORFK kommunikációs szolgálata a PestiSrácok.hu-nak megerősítette a portál értesülését, melynek szerzője azt is hozzátette, bár több mint két évig rossz nyomon jártak, két tettest kerestek egy helyett, ami sok energiát, időt és pénzt emésztett fel feleslegesen, de a malőr nem veszélyeztette a nyomozás sikerét.

Egyikük erősebb volt – mondták annak idején a nyomozás irányítói –, ő lehetett a domináns elkövető, a társa inkább csak az áldozat lefogásában és a szexuális erőszakban vett részt, a halállal végződő kegyetlen bántalmazásban nem. Miután amúgy is valószínűnek tűnt, hogy ketten vagy többen követték el a brutális gyilkosságot, a rendőrség nem kérdőjelezte meg a szakértői jelentést. Azt, hogy ki a felelős a történtekért, és lett-e következménye a DNS-átvitelnek, a zoom.hu forrása nem árulta el. A rendőrség portálunkkal annyit közölt, mivel a mulasztás nem náluk történt, így értelemszerűen ők nem indítottak vizsgálatot és nem is vontak senkit felelősségre.

K. Krisztinát szokásos 7,2 kilométeres futása közben érte a támadás. A rendőrség egy évvel a bűntény után azt közölte, hogy minden bizonnyal ketten követték el a gyilkosságot: brutális kegyetlenséggel összeverték, lemeztelenítették áldozatukat, majd megerőszakolták és meggyilkolták. A 36 éves családanya holttestét egy viszonylag elhagyatott területen találták meg a helyi vízművek közelében.

Minden szálat vizsgálnak

A rendőrség tovább keresi a gyilkost, akinek a DNS-ét azóta sem sikerült azonosítani. Az illetőnek kellett némi helyismerettel rendelkezni, mondják. Azonban a bűntény után és azt követően sem kapott a rendőrség túl sok értékelhető bejelentést. A PestiSrácok.hu rendőrségi forrása ugyanakkor nyomatékosította, attól, hogy egy személy nyomait sikerült rögzíteni a helyszínen, az elkövetőnek lehettek bűntársai. Információink szerint a rendőrség továbbra is több szálon nyomoz, vizsgálják, hogy lehetett-e a bűncselekménynek felbujtója, vagy “pacekbalhéról” van szó, azaz az áldozat és az elkövető nem ismerték egymást és aznap véletlenül találkoztak. Forrásunk kiemelte, ennél az esetnél is utóbbi valószínűbb, pláne, hogy az áldozat környezetét, köztük a nő férjét teljesen leellenőrizték. Persze a helyzet akkor változhat, ha elfogják az elkövetőt és ha volt, ő megnevezi a megbízóját -tette hozzá informátorunk.

Fotó: 24.hu