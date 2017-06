A haladó baloldal soha nem látott mélységekbe süllyedt Amerikában, ahol egyre gyakoribbak a republikánus politikusok és szimpatizánsok elleni fenyegetések, amik pedig néha tettlegességig is fajulnak. Ez hazánkra is egyre jellemzőbb kezd lenni, szerencsére azonban Fekete-Győr András origós partiforradalmár akcióján, Dániel Péter önjelölt vérügyészkedésén, illetve Bőtös Botond teherautóra pakolós szánalmas ijesztgetésén kívül nem igazán történt még komolyabb incidens, de nem árt, ha az ember a legrosszabbra számít. A PestiSrácok.hu a napokban történt Johnny Depp-fenyegetőzés apropóján összegyűjtötte az elmúlt időszak legkomolyabb és legmeggondolatlanabb fenyegetéseit, amelyek kivétel nélkül elfogadó liberálisok számlájára írhatók.

A Trump-kampány, és republikánus elnök megválasztása óta Amerikában soha nem látott méreteket öltött az erőszak a liberális fasiszták részéről, akik nem riadnak vissza attól, hogy halálos fenyegetéseket intézzenek a demokratikus úton megválasztott elnök, annak stábja, illetve a szimpatizánsai felé. Nincsen azzal semmi baj egyébként, ha valakinek egy politikus, vagy politikai erő nem szimpatikus, de nem tolerálható, ha valaki az egészséges vitákon, érvelésen és véleménynyilvánításon átlépve hisztérikus őrültté alakul. Főleg, ha minden józanul történik.

Hollywood és a zeneipar élen jár a fenyegetőzésben

Az első nagy port kavart, komolyabbnak számító megjegyzés A Women’s March-on kezdődött, amikor Madonna az összegyűlt tömegnek elmondta: “Sokat gondolkoztam, hogy felrobbantom a Fehér Házat”. Azon túl, hogy jobb lett volna, ha inkább az éneklésnél marad a művésznő, Newt Gingrich a Fox Nesnak adott akkori interjújában elmondta, hogy ezért börtönbüntetést kellett volna kapnia a sztárnak, de ez persze soha nem történt meg. Vajon mi lett volna, ha egy republikánus fenyegeti meg Hillary Clintont hasonló kijelentésekkel? Madonna persze később Instagramon magyarázkodott, és valami metaforát emlegetett, ami nem is azt jelenti, mint ami elhangzott. Nyilván az egészet csak a jobboldal ragadta ki a kontextusból.

Snoop Dogg is kitett magáért, de ő nem érte be egy egyszerű kiszólással, hanem egy egész klipet forgatott annak érdekében, hogy állást foglaljon. A botrány márciusban tört ki, amikor a nyíltan kábítószerélvező rapper legújabb BADBADNOTGOOD (rosszrossznemjó) című videójában egy bohócra hasonlító Donald Trumpot végzett ki. A dolgot persze Trump nem hagyta szó nélkül és egy tweetben írt Snoop Dogg leépülő karrierjéről. De nem csak az elnök, hanem például Marco Rubio is felszólalt a videó ellen mondván: “ez nagyon nem jó így, hiszen gyilkoltak már meg elnököket ebben az országban, úgyhogy ezzel a dologgal nagyon óvatosnak kellene lenni”. És tényleg.

Marilyn Manson sem volt rest, amikor politikai állás kellett foglalnia, bár elég kérdéses, hogy mennyire van képben bármivel kapcsolatban is a nőnek öltözött, fehérre meszelt sátánista énekes, aki a Say10 (Satan – Sátán) című klipjében elég egyértelműen Donald Trumpot fejezi le, amit nyíltan meg is mutat a rajongóinak. A “művész” nem bánta meg tettét, szerinte több értelmezése is van az alkotásának, és egyébként is, állítása szerint az egész egy elkeseredése azoknak, akiknek egy “hitetlen prédikál”. Érdekes. A videó egyébként Trumpon kívül is nagyon “színvonalas”, a középső ujját mutogatja, bekeni magát vérrel, a Bibliát tép szét és félelmetesen néz az énekes. Legutoljára tényleg csak Bőtös Botondtól félhetett ennyire egy emberként a jobboldal. Mondjuk Manson legalább zeneileg tehetséges.

A zenészek egyik legtehetségtelenebbike, Moby is megpróbálkozott valami hasonlóval, bár rá jellemzően elég erőtlenre sikeredett a dolog: a “zenész” legújabb klipjében egy rakétákat lövöldöző náci robotnak ábrázolja Donald Trumpot, akit aztán a végén felrobbantanak a polgárok. A dal nagyon találóan az In This Cold Place (Ezen a hideg helyen) címet kapta. Gratulálunk hozzá.

Színészek és humoristák is beszálltak

Az egyik legbrutálisabb halálos fenyegetés Kathy Griffin stand up-os esete volt, aki feltett egy videót a netre, melyen Donald Trump levágott fejét tartja fel. Az amerikai lakosság elképesztő kiakadását követően azonban egy bocsánatkérő videót is közölt, melyben belátta, valóban túl messzire ment, bár ez lehet, hogy inkább azért volt, mert a titkosszolgálat is közleményt adott ki az ügyben, amelyben leírták, nagyon komolyan vesznek minden Trump elleni fenyegetést, ami egyébként teljesen rendben is van, hiszen ez nemzetbiztonsági kérdés. Az eset miatt állítólag Donald Trump 11 éves fia szenvedett a legtöbbet, aki a képeket láva komolyan vette, hogy édesapját megölték. Ezt kezelhetjük persze fenntartásokkal, de akár igaz is lehet.

Robert De Niro sem tudott csendben maradni, és bár filmjeit nagyon szeretjük, hiteltelennek hat, amikor az elnököt punknak, kutyának, disznónak nevezi, akit szerinte nem érdekel az ország. Az elnököt idiótának nevezni ugyan nem bűn és nem is ez lenne a legnagyobb baj, hanem, hogy azt is közölte, szívesen pofán verné, ami már fenyegetésnek minősül. A legviccesebb a dologban, hogy az eset 2016 októberében történt, amikor még nem lehetett egyáltalán sejteni sem, hogy hogyan fogja irányítani Trump az országot.

Johnny Deppen nem lepődik meg senki, a színész már korábban is ostorozta Trumpot, de most kicsit messzire ment. A drogok, prostituáltak és alkohol miatt csődbe ment színész a napokban az angliai Glastonbury-ben található autós színházban (igen, idáig jutott) adta elő, hogy itt lenne az ideje, ha kivégezné az amerikai elnököt, mert úgy véli “segítségre van szüksége, és nagyon sok sötét hely van, ahova mehetne”. A színész John Wilkes Booth nevű színészre is utalt – aki 1865-ben merényletet követett el Abraham Lincoln ellen –, amikor azt mondta: “mikor volt utoljára olyan, hogy színész megölt egy elnököt”?

Mickey Rourke idén áprilisban csatlakozott néhány társához és túl messzire ment, amikor Trumpot leseggfejezte és felvetette annak lehetőségét, hogy az elnököt agyonverje egy baseball ütővel. A színészről mindig mindenki tudta, hogy gyűlöli Trumpot, de valakit gyűlölni és megfenyegetni két különböző dolog. A színész már korábban közölte, “inkább fogna egy 38-ast, feldugná magának és meghúzná a ravaszt, minthogy Trumpra szavazzon”. Talán jobb lett volna úgy mindenkinek. Lehet, hogy azért ilyen erőszakos, mert elfogyott a botox?

Az őrület erősödése egyértelművé válik akkor is, ha megnézzük a New York-i Central Park egyik szokásos performanszának, a Shakespeare in the Park (Shakespeare a parkban) legújabb produkcióját, amelyben a klasszikus Julius Caesar-t adják elő kicsit máshogy: egészen pontosan úgy, hogy Donald Trumpot szúrkálják benne halálra. Sokak szerint ez teljesen rendben van.

Amikor a tettekig fajulnak a dolgok

Az elmúlt időszak legsokkolóbb példája, ami miatt a fenyegetéseket komolyan kell venni Steve Scalise kongresszusi képviselő meglövése volt. A Virginiában történt lövöldözés elkövetője egy bizonyos James Hodgkinson volt, aki egyébként nyíltan Bernie Sanders támogatójaként tette, amit tett. A 66 éves férfi ugyan életét vesztette az “akció” közben. A gyűlölet annyira elharapódzott az elmúlt időszakban, hogy volt olyan demokrata politikus, aki nyíltan vállalta, hogy jobban örülne, ha Scalise meghalt volna a lövéstől. Phil Montagot azóta kirúgták, de ez nem különösebben változtat meg semmit.

Fizikai erőszakba torkoltak még az ultraliberális Berkley egyetemen történt megmozdulások is, például amikor márciusban a Trump-ellenes tüntetők megdobálták és bántalmazták azokat, akikkel nem értenek egyet. A balhé eredménye az lett, hogy 10 embert letartoztattak és rengetegen megsérültek. Állítólag a Trump-ellenes tüntetők könnygázzal is fújkáltak, illetve amerikai zászlót is égettek. Hasonló dolog történt az egyetemen, amikor a nyíltan meleg jobboldali aktivista, Milo Yiannopoulos rendezvényét nem szerették volna látni.

