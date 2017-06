Gyanúsítottként hallgatta ki a Budapesti Nyomozó Ügyészség azt a férfit, aki az április 4-ei, Parlament előtti CEU-párti tüntetésen megütött egy rendőrt. Bár az esetről videófelvétel is készült, a férfi nem tett beismerő vallomást. A CEU-tüntetések kapcsán összesen négy büntetőeljárás folyik rendőrök bántalmazása, megdobálása miatt.

Egy negyven év körüli magyar állampolgárságú férfit hallgatott ki gyanúsítottként a Budapesti Nyomozó Ügyészség, aki az április 4-ei, Parlament előtti tüntetésen megütött egy rendőrt – nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Tájékoztatása szerint

a gyanúsított a kihallgatása során érdemi védekezést terjesztett elő, aminek ellenőrzése a további nyomozás feladata.

A főügyészségi szóvivőtől megtudtuk, hogy a férfi szabadlábon védekezik. Arról is beszámolt: a CEU-tüntetések kapcsán összesen négy büntetőeljárás folyik, de a többi ügyben egyelőre nincs gyanúsított.

Uniós zászlóval a kezében ütött

Arról, hogy a kékinges férfit keresik a nyomozók, a PestiSrácok.hu számolt be elsőként még áprilisban. A Kettős Mérce Facebook-oldalán közzétett felvételen jól látszott, amint egy világoskék inges, uniós zászlót lobogtató férfi minden ok nélkül megütött egy rendőrt a Parlament főbejáratánál. (Az eredeti felvételen 2:53-nál látható ez a jelenet.) Cikkünk megjelenése után Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya feljelentést tett, a Budapesti Nyomozó Ügyészség pedig eljárást indított. Egyébként az agresszív, zászlós férfi megpróbált áttörni az épület főbejáratát védő rendőrsorfalon, és azt üvöltötte hátra a tömegnek, hogy „Toljatok, toljatok!”. Az áttörés viszont nem sikerült neki és társainak sem. A felvételen egyébként az is hallható, ahogy egy másik tüntető az alábbi szöveggel próbált „barátkozni” az épületet védő egyik rendőrrel:

Ha hozzáérsz a lányhoz, eltöröm kezed-lábad, és a hátadba szúrkálom!

Egy szőke nőt még keresnek

Az április 9-ei CEU-tüntetés kapcsán a nyomozók még keresik az Echo TV felvételén is látható szőke nőt, aki a videón a 8. másodpercnél meglöki az előtte békésen álldogáló rendőrt, majd utána még fenyegetni is kezdi a nagyon fiatal és nagyon nyugodt egyenruhást:

A nő többek között ezt ordította az egyenruhás képébe:

Ne lökdöss, mert nem tudom, mit csinálok veled! Ne lökdöss! Vigyázz magadra, gyerek!

Ezután többször figyelmeztetően fölemelte a mutatóujját, telefonjával lefényképezte a rendőr azonosítószámát, majd még valamit magyarázott, de a nagy zajban csak a diktatúra szót lehet kivenni.

Dobálták is a rendőröket

A másik két nyomozás is az április 9-ei, Kossuth téri CEU-tüntetés kapcsán indult a rendőrök megdobálása miatt. Az egyik esetben vízzel teli palackkal dobtak fejbe egy egyenruhást – ebben a Budapesti Rendőr-főkapitányság tett feljelentést. Valamint egy magánszemély – Tényi István – is bejelentést tett a rendőrök üvegekkel, palackokkal való dobálása miatt. Ezekben az esetekben nincs még gyanúsított – tudtuk meg a Fővárosi Főügyészség szóvivőjétől.

A Büntető törvénykönyv szerint: „Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (…) A bűncselekmény megvalósulhat, ha a hivatalos személyt akadályozzák, intézkedésre kényszerítik, vagy őt eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazzák. (…) Hivatalos személy elleni erőszak bűntettét valósítja meg az is, aki a hivatalos személyt eljárása alatt, illetve emiatt bántalmazza. Bántalmazás alatt a sértett testét érintő erőszakos magatartást értjük.

