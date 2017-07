Szombaton tudósított a bajai halászléfőző versenyről Bencze Péter, az M1 munkatársa, ám nem volt éppen a helyzet magaslatán, így másfél perc után lekeverték a bejelentkezését. A Balatoni nyár című műsorban hétfőn bejelentették: Benczét három hónapra leveszik a képernyőről. Bencze a műsorban azt mondta, hogy vírusos megbetegedés miatt gyógyszert szedett, és elfogadott egy pálinkát. Úgy véli, a nagy meleg is közrejátszhatott a történtekben. Minden nézőtől és a kollégáitól is elnézést kért.

Hétfőn a Balatoni nyár című műsorban kiderült, lesz-e következménye annak, amit Bencze Péter az M1 Híradójának szombati esti kiadásában produkált. A riporter utólag annyit mondott, hogy vírusos megfázásra vett be gyógyszert, amire aztán megivott egy pálinkát, amivel a helyiek kínálták, nem akarta ugyanis visszautasítani a vendégszeretetüket. Hogy olyan állapotba került, amit szombat este az M1 Híradójában láthattunk, arról a kánikula is tehetett. Bencze Péter utólag elnézést kért a nézőktől és a kollégáitól is. Hozzátette: miután lekeverték, neki is elsötétedett a világ. Bencze Péter előbb csak akadozva beszélt, igyekezett nem elrontani a „bemutathassa” szót, a végére pedig már nemcsak a formával, de a tartalommal is meggyűlt a baja.

„Az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzéssel, ami nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés” – hangzott el a köztévé feltehetőleg ittas munkatársától végül, mielőtt lekeverték volna őt az adásból. Az élő adásban a Bajai Halfőző Fesztivál egyik résztvevője Orbán Viktor kormányfő korábbi beszédét idézte, kijelentette, hogy „sokan vagyunk, de nem elegen”.

„Ez a fesztivál itt körülbelül már tíz éve helyi népszopássá, akarom mondani népszokássá vált”– mondta. A stúdióba kapcsoláskor jól látszik még, hogy Meszes Boglárka idegesen próbálja visszakapni a szót, ami némi spéttel végül sikerült is neki, így nem tudhattuk meg, hogy a „horvátokkal, szerbekkel, sőt” sorban ki következett Bence Péter tudósításában. A csatorna vezetősége végül úgy döntött, három hónapig biztosan nem szerepelteti Bencze Pétert a köztévé műsoraiban. A riporter nagyon reméli, hogy később még visszatérhet a képernyőre.

Forrás: M1, fotó: youtube.com