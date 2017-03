A PestiSrácok.hu egyik olvasója hívta föl rá figyelmünket, hogy a március 15-ei nemzeti ünnepen portálunk kamerájába „buzizó”, vélhetően némi szintetikus gyorsító hatása alatt álló férfi nem más, mint Mérő Péter Ferenc, az Együtt XVIII. kerületi önkormányzati képviselője. Mérő a liberális tolerancia jegyében torokelvágást is ígért Orbánéknak.

A politikusban nemcsak az a furcsa, hogy a nyilatkozat közben ritmikusan himbálja magát össze-vissza, hiszen ismert, milyen tünetei vannak bizonyos szereknek, hanem az is, hogy közben úgy érzi, nem is táncol, csak a tömeg löki. Mintha hallucinálna, hiszen az interjút készítő kollégáink szerint az égvilágon senki nem ért hozzá, miközben groteszk táncát lejtette. Ezen persze nincsen mit csodálkozni, hiszen szellemi és párttársa, Juhász Péter sem veti meg eme élvezeteket, de ez legyen a választóik és a rendőrség dolga. Sokkal érdekesebb azonban, hogy a tánc és fütyülés mellett egy kis buzizásra is jutott ideje Mérő Péter Ferencnek. De hát a tolerancia, a másság tisztelete már az Együtt szellemi elődjében, az SZDSZ-ben is hangsúlyos programelem volt. Szintén a tolerancia megnyilvánulása Mérőnél, ahogy a nyaka előtt elhúzott kezével jelzi: ha hatalomra kerülnek, el lesz vágva Orbánék torka – de nyilván csak azután, hogy mindannyiukat börtönbe csukták.

Íme, Mérő Péter Ferenc, és a torokelvágás!

Amennyiben még nem látták a nemzeti ünnepen készült tízperces PS-videót, itt megtekinthetik.