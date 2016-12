Egy kivétellel bűncselekmény hiányára hivatkozva szüntették meg azokat az eljárásokat, amiket még a „zöld dossziés” Horváth András feljelentései alapján indított nyomozásban vizsgált a Nemzeti Nyomozó Iroda. Horváth állításával ellentétben a nyomozó hatóság ugyanis megállapította, hogy az általa korrupciós ügyeknek kikiáltott NAV-os eljárásoknál semmilyen visszaélés nem történt.

Az utóbbi évek egyik emlékezetes és a magyar államigazgatást megrázó nagy hatású ügye volt, amikor az adóhivatal egykori dolgozója, Horváth András kiállt a nyilvánosság elé, és visszaélésekkel (Később elismerte, korrupcióra nincsenek konkrét bizonyítékai.) vádolta meg egykori munkahelyét. Egyik fő állítása szerint a NAV csak a kishalakat kapja el, az igazi nagy adócsalók tevékenysége felett azonban szemet huny. Horváth a rendőrségen is feljelentést, mára azonban kiderült, hogy nagyon mellélőtt, ugyanis az általa sérelmezett ügyekben most zárult le a nyomozás a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának Kiemelt Ügyek Osztályán. A „zöld dossziés” Horváth András több konkrét esetre és több tízmilliárd forintra vonatkozó feljelentést tett, de a 444 birtokába került megszüntető határozat kimondja, hogy a Horváth feljelentésében szerepelő cselekmények egy kivételével nem is bűncselekmények. A rendőrség szerint egyetlen ügyet kivéve sehol nem történt semmi törvénysértő. Horváth-féle ügyben történt: a Delta Feed Kft. vizsgálata után hivatali visszaélés bűntettének gyanújával, vádemelési javaslattal zárták le F. Andrea ügyét.

A 444.hu emlékezetet, hogy az összegére nézve legnagyobb a General Electric esete volt. Horváth vallomása szerint a Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜIG) nevű NAV-részleg 2011. elején már a GE ellenőrzésének vége felé járt, ami elképesztő, 42 milliárd forintos adóhiányt állapított volna meg. A helyzetet annyira durvának találták az adóellenőrök, hogy előkészítettek egy bűnügyi feljelentést is. A NAV Központi Hivatala (KH) is egyetértett ezzel, ám január végén – és erről Hegedűs Deme Zsolt, a KÜIG volt igazgatója tanúvallomást is tett – a GE képviselője egy egyeztetés végén azt állította, hogy elintézi az ügyet Somos Katalinnal, Hegedűs Deme főnökével. Ezek után a KÜIG érintett munkatársait egyszer csak behívták a Központi Hivatalba, ahol Somos Katalin helyettese, Rákosa Melinda közölte velük, hogy az adómegállapítást tartalmazó jegyzőkönyvet felejtsék el, azzal szakmailag nem értenek egyet. Horváth azt állította, a NAV-vezetőség leállította az ügyben extrém adócsalást sejtő adóellenőreit. A rendőrség, mivel ez az eset valóban bűncselekmény gyanúját kelthette fel, tanúként meghallgatta az érintetteket, és alaposabban átnézte az ügyet, arra jutott, hogy itt inkább szakmai dolgok, és nem a Horváth által szajkózott NAV-os korrupció állt a háttérben. Hasonlóan zárták le azokat az ügyet, amit a Bielesen Kft., a Gránit Agriculture Kft. és a Sygnus Kft., valamint a Glencore Grain Hungary Kft. vizsgálatával kapcsolatban kifogásolt Horváth. A rendőrség ezekben az ügyekben nem talált bűncselekményekre, főként hivatali visszaélésre utaló jeleket. Például nem találták meggyőzőnek Horváth megállapítását, miszerint a Bielesen vizsgálatát azért vették el egy tehetséges fiatal felügyelőtől, mert a Külügyminisztérium sürgette a NAV-ot, hogy fejezzék be a vizsgálatot.

A határozatban az is szerepel, hogy Horváth szerint hivatali visszaélés gyanúját kelti az, hogy egyes személyek elmozdítása, illetve szervezeti átalakítások azért történtek, hogy az ellenőrzések eredményességét gátolják. a vizsgálat ugyanakkor megállapította, hogy többen is egyetértettek áthelyezésükkel és voltak olyanok is, aki szakmai előrelépésként tekintették azt és csak néhány fordultak munkaügyi bírósághoz, azaz Horváth ebben az esetben is mellélőtt.

Címlapfotó: 444.hu