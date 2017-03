Nehezen viselik a családbarát kampányt az USA toleráns és békepárti gender-aktivistái, hiszen pár óra alatt kalapácsokkal és baseball-ütővel intéztek támadást egy kampánybusz ellen. A Spanyolországban, egy transzneműséget népszerűsítő plakátkampány nyomán elindult botrányban egyre világosabbak az erőviszonyok a gender-lobbi, és a véleményük ellen felszólalók között.

Nem kellett sokká várni arra, hogy a családbarát szervezetek kampánybuszának nekiessenek a gender-aktivisták. Alig jelent meg a busz New York utcáin, máris kalapáccsal és baseball-ütővel felszerelkezett ismeretlenek adták ki mérgüket a busz szélvédőjén és oldalán, egy ENSZ-tanácskozás közelében. A Spanyolországban tapasztalt gender-őrület az USA-ban is folytatódik?

Gyerekek képét használta a gender-lobbi

Mint arról korábban beszámoltunk, három közös családbarát szervezet összefogásának köszönhetően március 23-ával hódító körútra indult az USA-ban a #FreeSpeechBus hashtaggel debütáló busz. A kampány előzményéhez szorosan hozzátartozik az a spanyolországi plakátkampány, amelynek során egy gender-szervezet meztelen, de ellentétes nemi jegyekkel ellátott gyermekek képein keresztül azt kommunikálta, igenis léteznek lányok fütyivel, és fiúk puncival. Egy szintén helyi civil szervezet, a Hazte Oir ellenkampányt indított arra hivatkozva, hogy olyan alapvető evidenciákat, amelyek az iskola tananyagban is szerepelnek, nem ildomos a nagy nyilvánosság előtt tagadni.

A baloldali spanyol média és a politikai pártok, valamint a baloldali városok vezetői gyűlöletbeszédre hivatkozva boszorkányüldözésbe kezdtek, a Hazte Oir tagjait pénzbírsággal és börtönbüntetéssel fenyegették meg, kampánybuszukat jogtalanul lefoglalták, aktivistáikat pedig a feldühödött szivárványos-toleráns közösség dobálta meg tojással, és öntötte le festékkel. A Hazte Oir elleni fellépésbe ráadásul az Anonymus hekkercsoport is bekapcsolódott, megbénítva a civil hálózat szervereit.

Az USA próbája szólásszabadságból

A baloldali részről csak “gyűlölet buszának” nevezett kampány híre ugyanakkor az USA-ig is elért, hiszen még a bukott demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton lánya is megemlékezett róla egy Twitter-bejegyzésben, miszerint „kérlek, ne hozzátok az USA-ba ezeket a buszokat (vagy bárhova máshova)”. Chelsea Clinton kívánsága azonban most nem teljesült, mert a spanyolországi kampány angol nyelvű változata március közepétől Amerika útját fogja járni.

A kampányt kifejezetten az ENSZ New York-i székhelyén a Nők Helyzetét Vizsgáló Bizottság hatvanegyedik ülésszakának idejére időzítették. Mint kampány felelősei fogalmaznak, örvendetes volna, ha a konferencia elsősorban a szegénységre, az éhezésre, az egészség javítására, a tiszta víz biztosítására és a megfelelő oktatásra koncentrálna, ugyanakkor egyes országok képviselői arra használják ezt a konferenciát, hogy az élet kultúráját támadják az emberi jogokra hivatkozva. Állásfoglalásukban kifejtik, az adófizetők pénzét a fejlődő országokban végzett abortuszokra lenne szükséges költeni. Ezenkívül többek között a 4 éves gyermekek átfogó szexuális neveléséért küzdenek, illetve a szexuális irányultság és nemi identitás emberi jogként való elfogadtatásáért. A tervek szerint a busz New York után, New Haven-t, Bostont, Philadelphia-t, és Washington DC-t is fölkeresi majd.

Erre tényleg nem kellett sokáig várni

Sajtóhírek szerint ugyanakkor alig jelent meg New York-ban a jellegzetes narancssárga busz, máris vandálok áldozatául esett. A lifesitenews.com tudósítása szerint csütörtök délután támadtak ismeretlenek a kampánybuszra, festékszóróval azonnali transzjogokat követelő feliratokat festettek rá, kalapáccsal belyukasztották a gépjármű oldalát, a szélvédőt pedig egy baseball-ütővel törté be.

Mint a portál felidézi, a „Free Speech Bus” az International Organization for Family, a CitizenGo és a National Organization for Marriage közös kampányaként jelent meg elsőként New York-ban. A buszra írt szöveg üzenete annyiból állt: „Ez biológia: A Fiúk fiúk, és mindig is azok lesznek; A lányok lányok, és mindig is azok lesznek, nem cserélheted fel a nemedet”.

Az eset kapcsán megszólalt Joe Grabowski, a National Organization for Marriage szóvivője, aki elmondta, fényes nappal estek neki a busznak. Megjegyezte, ez az, ahogy a toleranciáról prédikálók valójában éreznek. Mint Grabowski elmondta, ők az egyetlenek, akik nyílt párbeszédet kezdeményeztek az emberekkel, a rongálást pedig a tudatos megfélemlítés egyik eszközének nevezte, amellyel el kívánták hallgattatni a tradicionális értékek mellett kiállókat. A szervezet elnöke ironikusnak nevezte, hogy a kampánybuszt úgy állították be, mint amely alkalmas az erőszakkeltésre a transzneműekkel szemben. Megjegyezte,

nos nem egy transzneműt támadtak meg, mi lettünk megtámadva.

Egyes információk szerint a rongálást három férfi követte el, egyiküknek feltűnően tarka volt a haja. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövezőket, akiknek azonosításában az esetet rögzítő térfigyelő kamerák felvételei is segítséget nyújthatnak.

Forrás: lifesitenews.com/CitizenGO/HazteOir/PestiSrácok.hu; Kezdőkép: CitizenGO