Az olimpiaellenes Momentum Mozgalom (MoMo) budapesti aktivistái, tagjai sorra beszélik rá a szervezet vidéki – de szintén Budapesten élő – tagjait, szimpatizánsait, hogy jelentkezzenek be fővárosi lakcímekre, mert így alá tudják írni a 2024-es budapesti olimpia elgáncsolását célzó népszavazási kezdeményezésüket – hívta föl a PestiSrácok.hu figyelmét egy levélírónk, aki szoros kapcsolatban áll a Momó-val. Megkeresésünkre a mozgalom elismerte, aktivistáik tényleg javasolni szokták az átjelentkezést az itt élő vidékieknek.

A PestiSrácok.hu-nak hétfőn megküldött üzenethez levélírónk a MoMo NOlimpia nevű Facebook-csoportjában lezajlott rövid beszélgetés fotóját mellékelte. Ebből annyi derül ki, hogy egy Josephine nevű hozzászóló azon bánkódik, hogy eddig nem tüntette fel tartózkodási helyként Budapestet, pedig vidéki létére itt él. És ha mások is így tennének, hamar összejönne a népszavazás kiírásához szükséges 138 ezer aláírás. Erre egy Dóra nevű lány azt javasolja neki, hogy menjen be egy okmányirodába, ahol azonnal megcsinálják neki az új lakcímkártyát.

Informátorunk arra is rámutatott: nemcsak ez a beszélgetés bizonyítja, hogy a MoMo immár a vidéki emberek aláírására is számít, hanem a szervezet vezetői köréből származó értesülései is vannak erről.

Az eset különös pikantériája, hogy a 888.hu éppen a napokban tette közzé Mécs Jánosnak, a MoMo elnökségi tagjának (Mécs Imre egykori SZDSZ-es, majd MSZP-s politikus fiának) lesajnáló véleményét a vidékiekről. Az ifjabbik Mécs még 2013-ban többek között ilyeneket írt az általa nagyon nem szeretett vidéki „parasztokról”:

istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek, cigányok, hajléktalanok, meg egyébként mindenki okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni. (…) Hát de ki nem szarja le, hogy hányan nyomorognak a pusztába felhúzott panellakásban?

Vagyis most a MoMo olyan vidéki tagjainak, szimpatizánsainak is be kéne jelentkezniük budapesti lakcímekre, akiket egyébként az olimpiaellenes mozgalom egyik szószólója – ha hihetünk négy évvel ezelőtti véleményének – ki nem állhat. A PestiSrácok.hu megkereste az ügyben a MoMó-t, amely elismerte:

Aktivistáink javasolni szokták a Budapesten élő, de vidékre bejelentett állampolgároknak, hogy jelentkezzenek át, egyrészt mert ezt írják elő a törvények, másrészt pedig mert így gyakorolhatják véleménynyilvánítási jogukat őket érintő kérdésekben, mint például az olimpiáról szóló népszavazás.

A MoMo becslései szerint vasárnap délutánig 35 ezer aláírást gyűjtöttek össze, ráadásul ebben még nincsenek benne az ellenzéki pártok által gyűjtött szignók – írta az Index. Ugyanakkor a Válasz.hu múlt heti összeállítása arra világított rá: az egész aláírásgyűjtés értelmét megkérdőjelezi, hogy a kormány tavaly decemberben eldöntötte, a következő öt évben a Kemény Ferenc Program keretében így is, úgy is megépíti azokat a sportlétesítményeket, amelyek még hiányoznának az olimpiarendezéshez.

A PestiSrácok.hu múlt héten arról írt: az MSZP választmányának egykori helyettes vezetője, Haris Éva látja el tanácsokkal a MoMó-t, amely múlt csütörtökön kezdte meg fővárosi aláírásgyűjtését a budapesti olimpiai pályázat megtorpedózásáért. A Magyar Idők pedig arról számolt be: Szabó Pál, a Gyurcsány-kormány egykori minisztere is a MoMo körül bábáskodik. Így tehát elég nehéz „független”, „civil” szervezetként beszélni a Momentum Mozgalomról.

Vezető képünkön a MoMo aktivistái a Blaha Lujza téren gyűjtenek aláírásokat. Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu