Gulyás feltűnően a „dühös fiatal, aki nem tisztel senkit” karaktertől várja, hogy hiteles személyként tűnjön föl, így szolid indításként leférgezte a veterán MSZP-st:

A maga nemében kiemelkedő teljesítmény, hogy egyetlen mondatban kipipálta a bunkóságot, a kirekesztést és az angol modoroskodást is. Ezután idézte a PestiSrácok.hu-nak arról nyilatkozó Szanyit, hogy többen kérdezték, és azért nem vágta szájba Fekete-Győr Andrást, amikor a momentumos flegmán kioktatta őt, mert az ügyet fontosabbnak tartotta. Ezt Gulyás úgy értelmezte, hogy Szanyi ütne, csak az aláírásgyűjtés sürgősebb volt. Látni fogjuk, hogy a csupán feltételezett erőszakosságon ennyire megbotránkozó civil aktivistának sem kell a szomszédba mennie agresszív ötletekért, csak önmagát kicsit más mércével méri.

Igazán viszont Szanyi azon, aljasságnak minősített gondolatmenete verte ki a biztosítékot, amely szerint sokakkal el lehet hitetni, hogy egy hálózat felépíthető a nulláról, de valójában ez több százmillió forintba kerül, és munkanélküli fiatalok pont nem tudják megcsinálni. Az MSZP politikusa arról is beszélt, hogy Haris Éva szerepe világos a Momentum létrejöttében, és el tudja képzelni, hogy a Fidesz is pénzelheti a semmiből előtört mozgalmat. Az érvelés elmaradt, hogy Gulyás szerint miért aljasság mindez, így feltehetően egy jövőbeli Momentum-szavazót (tagot?) láttunk, amint kiakadt, mert rosszat mondtak választott politikai közösségéről. Szanyi mindenesetre imponáló nyugalommal kérdezte meg, hogy tulajdonképpen mi a probléma. Gulyás gyémántkemény személyeskedéssel válaszolt:

A szocialisták EP-képviselője higgadtan tovább érdeklődött a „kéjgyűlölködés” okáról, de az aktivista válaszaival esélye sem volt érdemi vitát folytatni:

Nem kell értened és nem is értheted. Épp ez a tragédiád. Lehettél volna (komolyan!) egy rendes néptribün, lehettél volna egy tisztességes balos politikus, lehettél volna az EP sztárja, aki az összeurópai közteherviselés legfontosabb szószólója lesz, lehettél volna nagyon sok minden, de semmi nem lettél és nem is leszel mert a féregséget választottad.

Szanyi továbbra is nyugodtan kérdezett vissza, amire a másik oldalon teljesen elgurult a gyógyszer. Az addig is összefüggéstelenül dühöngő Gulyás számon kérte a politikust, hogy nem a tárgyhoz(?) kapcsolódik, sőt számot adott demokratikus, liberális meggyőződéséről:

A kezdetben még a szájonvágáson is kiakadó videóblogger, aki egyébként rendre a párbeszéd megingathatatlan hívének mondja magát, elég simán jutott el a neki nem tetszők munkatáborba zárásáig. Van ebben valami tagadhatatlan hasonlóság azzal, amikor a momentumosok akasztani akarnak. Végül a Kapitány csak ki tudta csiholni belőle az ámokfutás okát – persze további kiadós személyeskedéssel leöblítve. Íme:

1) Tisztességes ember nem ül le interjút adni a Pesti Srácoknak.

2) Tisztességes ember nem ekézi a Fidesz propaganda szövegével az ellenzék új arcait.

3) Tisztességes ember nem vetemedik arra, hogy arconveréssel fenyegetőzzön.

4) Tisztességes ember nem sző összeesküvés-elméleteket. Nem sároz be másokat koholt vádakkal.

De mondom: felesleges veled szemben észérveket felsorakoztatni. Soha nem voltál az ilyesmire fogékony, most sem leszel. Féreg voltál, féreg vagy most is. Élvezd azt a szűk 2 évet ami még hátravan a brüsszeli kiskirályságodból, mert utána azt a kevés befolyásod és súlyod is el fogod veszteni amivel még most rendelkezel. Szerencsére.