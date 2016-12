Kellemes ünnepeket! Egy mondat ugyan első hallásra nem hangzik szörnyűnek, azonban mégis a karácsony elleni háborúnak lett a cukormázzal habcsókra írt szlogenje, amelyhez nyugati egyetemek, multinacionális cégek, politikusok egyaránt csatlakoztak – szerintük a keresztény világ legfontosabb ünnepe sértő azokra nézve, akik valami mást ünnepelnek, vagy annyira “progresszívek”, hogy az ateizmus legszélsőségesebb változata mellett döntöttek, ahol a legapróbb vallásos jelkép is tilos. A harc nem új, a liberális világnézet fontos része a vallási semlegesség, amely nem engedi meg a keresztény szimbolika jelenlétét, sőt egyesek úgy gondolják, a haladás egyenlő a kulturális emlékezet kiiktatásával. Donald Trump erre mondta azt, győzni kíván ebben a harcban is és visszahozza a “boldog karácsony” hagyományát az amerikai életbe.

Egy nagyon is valós probléma

Ellentétben a férfiak és a nők közötti bérkülönbséggel, az orosz hekkerekkel és az európai kultúrába beilleszkedni akaró muzulmánokkal, a karácsony elleni háború valóságos. A “War on Christmas” kifejezés 2005-ben mondta ki először Bill O’Reilly, a Fox News riportere, aki azóta minden évben előveszi a témát. Az elmúlt években azonban a liberális oldal ünnepi támadásai bebizonyították, a karácsony lejáratás és az ünnepel kapcsolatos “hangulatkeltés” nem pusztán demagóg neologizmus, hanem létező probléma. Az elmúlt években szinte egyszer sem volt botrányoktól mentes az ünnepi készülődés: tavaly egy olasz iskolaigazgató akarta lefújni a karácsonyt a multikulti jegyében, Franciaországban pedig a betlehemi jelenetek közterekre való állítása körül megy évek óta a huzavona, ez szerencsére jó irányt vett, és sok vita és küzdelem után immár ki szabad állítani egy közintézmény elé.

A Starbucks botrány

Az egyik legemlékezetesebb eset a Starbucks körül zajlik: a kávézólánc nem hajlandó “Boldog karácsonyt!” kívánni azzal az indokkal, hogy rengeteg olyan vásárlójuk van, aki nem karácsonyt ünnepel, így a cég szerint nem lenne jó ötlet karácsonnyal sértegetni őket. Nem világos, hogy miként lehet bárki számára is sértő egy jókívánság, de az eset remekül tükrözi a liberális néplélek legsötétebb bugyrait, ahol a nyitottság abban merül ki, hogy valójában semmire nem nyitottak. A Starbucks egyébként a mai napig nem meggyőzhető, hogy a karácsonnyal érdemben foglalkozzon. Az idei évben annyi “fejlődés” volt, hogy már télies dizájnnal látják el a poharakat, amelyeket egyébként 13 nő tervezett. Megkerestük a cég magyarországi képviseletét az ügyben, akik a következőt válaszolták:

A cég arra kérte a vendégeket, hogy használják ezt a felületet úgy, mint egy vásznat, és elevenítsék meg saját elképzelésüket a karácsonyról. Ezeket #RedCupArt hashtaggel feltölthették az Instagramra is. Annyira sok alkotás érkezett, hogy a Starbucks úgy döntött, ezek közül választja ki a jövő évi (azaz már idei évi) piros poharainak terveit, így először a legjobbnak ítélt 200 pohárból 13 lett a végső győztes. A választásnál kizárólag az alkotásokat vették szemügyre, így a készítők teljesen véletlenül lettek mind nők.

Hozzátették, hogy a Starbucks partnereinek nincs megtiltva, hogy boldog karácsonyt kívánjanak, például legújabb kávézójukban, az Astorián, egy nagy fekete táblára is kiírták az ott dolgozók, hogy kellemes ünnepeket kívánnak a vendégeknek. Nem értik, hogy a kellemes ünnepeket az nem “Boldog karácsonyt”.

Egyre nagyobb méreteket ölt a káosz

A történet odáig jutott, hogy egy norvég iskola vezetői úgy döntöttek, idén, a közelgő ünnepeken a suliban nem használható a “boldog karácsonyt” jókívánság sem feliratokon, sem ajándékokon, mert sértené az iszlám hívő tanulók érzékenységét. Azt ajánlották, hogy helyette a karácsony legyen “télünnep”. A svédek egyébként idén nagyon kitettek magukért: állítólag több városban is sikerült a vezetésnek betiltania a karácsonyi dekorációt mondván, hogy az oszlopok nem bírják a terhelést, és így balesetveszélyesek. Furcsa, hogy ezzel eddig nem volt gond, idén viszont hirtelen nagyon fontos lett.

Németországban sem jobb a helyzet: egy óvodában idén a kulturális sokszínűség jegyében nem tartanak ünnepséget karácsonykor. Az intézmény vezetése azzal indokolja a döntést, hogy sok muszlim gyermek jár hozzájuk. Érdekesség, hogy a török szülők jelezték, nekik semmi gondjuk az ünneppel. Ugyanebben az intézményben az ebédlőasztalon tilos sertéshúst tárolni. Az ország külföldre is exportálta kiváló ötleteit. Nem lehet például a karácsonyról tanítani és karácsonyozni az Isztambulban működő német gimnáziumban a török felettesek döntése alapján, A Lisesi nevű isztambuli elitgimnáziumban 35, Németország által küldött és fizetett tanár dolgozik, a diákok viszont kizárólag törökök. Az iskola működősének alapjául szolgáló német-török kulturális egyezményben ugyanakkor az szerepel: a felek azon fáradoznak, hogy kölcsönösen megismertethessék egymással saját országaik kulturális értékeit. A vádakat az iskola vezetése éppen nagy erőkkel próbálja tagadni, de érthető módon nem igen hisz már nekik senki.

Make Christmas Great Again?

Az Amerikai Egyesült Államok élen jár a karácsony betiltásában és újragondolásában. Az idei év egyik nagy show-ja, hogy a Marylandben található Montgomery County-ban a muszlim családok sikerrel elérték, hogy a helyi iskolában ne a karácsony és a keresztény hagyományok uralkodjanak az év végén. Ezt úgy sikerült véghezvinni, hogy nagyon szerették volna, ha a Ramadan is pirosbetűs ünnepként kerül be a naptárba, amelyre az iskola vezetősége úgy reagált, hogy inkább megszüntette a karácsonyt, és a karácsonyi szünet helyett téli szünetet vezetett be. Ugyanez történt egyébként a húsvéti szünettel is. Az eset persze nem egyedi: a Freedom From Religion Foundation nevű szervezet éppen azon dolgozik szorgalmasan, hogy mindenhonnan betilttassák a betlehemi jelenteket ábrázoló installációkat. A legnagyobb agybaj azonban Virginiában van, ahol egy kisvárosban a magukat “szabadon gondolkodónak” nevező csoport rendszeres csoportterápiákat tart azoknak, akik nem keresztények, de félnek az elnyomó katolikus közösségnek ezt bevallani.

Nagyon sokáig tartott újraépíteni az életemet a coming out után. A szüleim tudják, hogy nem hiszek Istenben, de a legtöbb ismerősnek még nem mertem elmondani.

– mondja szipogva az egyik tag.

Egy másik egyenesen kirekesztőnek és megbélyegzőnek nevezi a keresztényeket:

Nagyon félek attól, hogy nem találok munkát. Tudom, hogy rádkeresnek a neten és minden kiderül. Nem tudom eltitkolni, hogy ateista vagyok, bár nem nagyon merem ezt nyíltan reklámozni.

Ezek után nem csoda, hogy Donald Trump már 18 hónappal ezelőtt megígérte, hogy kellemes ünnepek helyett boldog karácsonyt kíván majd az USA megválasztott elnökeként. Ezt az ígéretét a napokban valóra is váltotta.

Természetesen hozzá hasonló nézeteket vall a magát “veszélyes köcsögnek” tituláló Milo Yiannopoulos, aki szerint a média a valódi Grinch, aki arra vállalkozott már évekkel ezelőtt, hogy ellopja a karácsonyt.

A média és az elit nem érti a karácsonyt, és nem is áll érdekükben, hogy megértsék. Ezért kell harcolnunk ellenük. Tudjuk, hogy le tudjuk őket győzni, sőt, valószínüleg már győztünk is. Nincs szükségünk Rudolfra a vörös orrú rénszarvasra, hogy utat mutasson a harcban.

– mondja.

Jézus nem is létezett

Az olyan trendi ateisták, mint Richard Dawkins, brit etológus, evolúciós biológus nem áll meg ott, hogy nem kíván boldog karácsonyt: ő például egyenesen tagadja, hogy Jézus valaha is létezett. Az ilyen mélyenszántó gondolatok pedig jó táptalajt biztosítanak az olyanoknak, mint a briliáns Philip Perry, aki szintén úgy gondolja (sajnos le is írja), hogy a Jézusra vonatkozó írások nem igazak. A Big Think újságírója arra is alaposan kitér, hogy semmilyen információ nem áll rendelkezésre Jézusról 12 és 33 éves kora között, ami szerinte nagyon gyanús. Az írózsenik egyébként sehol nem kérdőjelezik meg Mohamed próféta létezését, ahogy az Independent legújabb cikke sem, ahol szintén megpróbálják bebizonyítani, hogy Jézus nem Isten fia, hanem egy sima mesefigura. Sajnos nagy valószínűséggel Trump győzelme sem lesz akadály azoknak, akik el szeretnék érni, hogy nehogy valami is utaljon a nyilvánosság tereiben a karácsony és a kereszténység kapcsolatára, és továbbra is újabb és újabb kísérletek lesznek az ünnep bemocskolására. Reméljük, hogy nem kell hamarosan visszasírnunk azokat az időket, amikor csak a karácsony kommercializálódásáról lehetett felháborodott cikkeket olvasni.

Címlapfotó: newsexaminer.net