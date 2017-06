Niedermüller Péter Brüsszelben a PestiSrácok.hu kérdésére válaszolva kijelentette: lebontaná a határkerítést, mert nem tartja helyénvalónak, hogy ne Magyarországra, hanem más országokba érkezzenek a migránsok.

Niedermüller Péter (DK) képviselő szerint nagyon fontos, hogy minden ország egyenlő részt vállaljon a menekültek befogadásából, így Magyarország is. Portálunk kérdésére válaszolva kifejtette: ő bizony lebontaná a határkerítést, mert így nem hazánkba jönnek a bevándorlók, hanem más országokba, Niedermüller Péter ezt egyébként nem tartja nemzetellenes cselekedetnek. Kifejtette: a terrorizmus és a bevándorlás között nincs összefüggés. A migrációval kapcsolatban elmondta: szó sincs arról, hogy “bárkit be akarnánk engedni, fogadni.”

Az embernek néha elszorul a torka a menekülteket látva”

– hangsúlyozta Niedermüller, majd hozzátette: most kezdik látni, hogy az integráció valóban hiányzik, nem valósult meg eddig. “Van határvédelem, van befogadási procedúra, de onnantól kezdve nincs menekültekről való gondolkodás” – hangsúlyozta, majd kiemelte, hogy az integráció a tagállamok felelőssége, de “sajnos vannak tagállamok, amelyek ebben nem vesznek részt.” “A kvótával kapcsolatban meglátjuk majd, hogy milyen határozatok születnek” – mondta a képviselő, aki szerint a “kis bamako”-k nem jelentenek veszélyt a társadalomra. Az egyik legfontosabbnak azt tartja, hogy a menekültek be tudjanak illeszkedni, bár azt elismerte, hogy “lesznek olyanok, akik nem tudnak majd”.

Nem megoldás a kerítés”

– hangsúlyozta Niedermüller, mert a vasfüggöny nem oldja meg a migrációs problémát, bár azt ő is elismerte, hogy mióta megépítette a magyar kormány, azóta “valóban kevesebben kószálnak arra, másfelé mennek.” Niedermüller szerint a terrorizmus és a migráció között nincs összefüggés és ő nyugodtan végig mer menni este is az európai fővárosok utcáján, nem tart terrortámadástól. A PestiSrácok.hu kérdésére, hogy ezt a londoni támadás áldozatainak családjának is elmondaná-e, a képviselő nem válaszolt.

Ötezer körüli azon európaiak száma, akik különböző terrorszervezetekhez csatlakoztak Irakban és Szíriában, a közülük visszatérő külföldi harcosok pedig komoly fenyegetést jelentenek Európára. Niedermüller figyelmét valószínűleg elkerülte az a friss jelentés, ami szerint a harcosok 20-30 százaléka tér vissza a kontinensre, és ha a következő hónapokban csökken az Iszlám Állam ereje, akkor a számuk megsokszorozódhat, legalábbis az Europol szerint. Emellett egyre nő azok száma, akik egyedül kapnak kiképzést és jönnek vissza Európába, az ő nyomon követésük pedig nehézséget okoz a hatóságoknak.

