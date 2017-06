AMBRUS PETRA-DEZSE BALÁZS-PestiSrácok.hu

Családellenes konferenciát tartottak tegnap a CEU-n, Soros György magánegyetemén, ahol a konzervatív családmodell elavultságát tárgyalták ki a nagyon liberális előadók és a közönség. A rendezvényre a PestiSrácok.hu is regisztrált, de a CEU feketelistára tette portálunkat, az alábbi levelezésből pedig az is kiderül, hogy ezt mire hivatkozva tették.

Köszönjük, hogy regisztrált a május 29-én, hétfőn megrendezésre kerülő konferenciára, azonban az esemény nem sajtónyilvános. Amint az a honlapunkon is olvasható ( https://www.ceu.edu/event/2017-05-29/making-families-great-again-intersectional-perspectives-global-rights-gendered ), az esemény résztvevői a CEU közösség tagjai és meghívott vendégek.

Ezzel a levéllel utasították el a PestiSrácok.hu regisztrációs kérelmét a világ legnyitottabb, legelfogadóbb egyetemén (CEU), amikor részt szeretett volna venni az intézmény által, a hagyományos családmodell ellen szervezett konferenciáján. Mikor említettük, hogy csupán civil érdeklődőként, nem pedig újságíróként szeretnénk részt venni, a következő választ kaptuk:

Kedves Balázs!

Valóban fel van tüntetve a regisztrációs lehetőség a honlapon, de az is, hogy ez csak a CEU közösség és a meghívott vendégekre vonatkozik (vagyis a CEU közösség tagjainak is regisztrálniuk kell, és a meghívott vendégeknek is).

Sajnálom és köszönöm a megértését.