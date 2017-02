A légiós beszámolója szerint az “idétlen francia törvények” miatt a határsértőket a határtól néhány tíz kilométerre kellett elfogniuk, ekkor még visszatoloncolhatják őket az olaszokhoz. Ha ennél beljebb sikerült jutniuk, utána már nem tudnak megszabadulni tőlük. A magyar légiós beszámolója szerint a migránsok egyáltalán nem háborús menekültek, ottléte alatt az elfogott mintegy nyolcvan emberből egy vallotta magát szírnek, és mindegyikük férfi volt, többségében 16-35 év közöttiek, főleg “fekete Afrikából” és Pakisztánból. A légiósnak a helyi csendőrség azt mondta, hogy “mindig ilyenek az arányok”:

A vándorlási útvonalaikon szeméthegyek maradtak utánuk, irata szinte egynek sem volt, többen meg is mondták, hogy bedobták a tengerbe. Voltak marokkóiak, akik eljátszották, hogy nem tudnak franciául, majd mikor odahívtuk a marokkói tizedest, arabul is elfelejtettek. Volt egy őszes szakállú erithreai, aki 16-nak vallotta magát, amíg a csendőrök meg nem találtak nála egy elrejtett iratot, amiből kiderült, hogy negyven. Ilyen lehet a többi „kísérő nélküli kiskorú” is, akikért előszeretettel aggódnak a jogvédők.