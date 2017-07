Soros György alapítványától kap pénzt a jobbikos Simicska Lajos újságjának, az Indexnek az egyik riportere, hogy emberi történeteket szállítson a közel-keleti állapotok kapcsán – erről maga az érintett írt a Facebookon egy nem nyilvános szakmai csoportban. Az Index munkatársát azok után kereste meg az OSIFE nevű szervezet, hogy helyszíni anyagokat írt a bevándorlók Európába érkezéséről, de arra is volt példa, hogy együtt szökött át a migránsokkal a magyar kerítésen.

Az Origo újságírója egy nem nyilvános szakmai csoportban lezajlott beszélgetést hozott nyilvánosságra. A téma az Index.hu egyik újságírójának a furcsa közel-keleti utazása volt, amely során migránsokról közölt riportokat. Apró szépséghiba, hogy a túrát a bevándorlás megszállottja, Soros György egyik alapítványa finanszírozta, így talán joggal merülhet fel, hogy az ilyen pénzen elkészült anyagok objektivitása mennyiben áll meg -írja az Origo. Az újságíró most újabb utazásra készül Szíriába, szintén Soros támogatásából. Több ezer dollárról van szó, ez pedig kiverte a biztosítékot a 24 egyik munkatársánál. Tanulságos veszekedés kerekedett ki az ellenzéki propagandaoldalak irigy háborújából. A 24.hu újságírója is többször is járt már ugyanis ebben a régióban, és úgy kalkulált, hogy ez a túra alsó hangon is számolva napi 1300 dollárba, átszámítva 350 ezer forintba kerül. Annyira felháborodott, hogy végül az egész sztorit megírta egy másik, már magyar újságírókból álló Facebook-csoportba. Az Origo ott vette észre a meglehetősen fura históriát és tette közzé a csoport szabályait figyelmen kívül hagyva.

A 24-es újságíró többek között úgy fogalmaz, hogy „egy hétnél kevesebbet (sic!) nem nagyon érdemes bemenni, matekozzátok ki, hogy az mennyi pénz”, majd hozzáteszi, hogy egyetlen kérdése lenne még, még pedig, hogy “ melyik magyar médium tudja ezt megfinanszírozni, mert szeretne jelentkezni.”

Az Index tartalomfejlesztési vezetője erre büszkén kivágta, hogy az Index, mire a 24-es kolléga is reagált kissé felpaprikázva, hogy „b*szom, elég jól megy akkor, ha ennyi pénz van. Az Index fizeti ezt az utat, vagy a Soros-alapítvány?” Közölte, hogy megdöbbentőnek tartja, hogy az Index újságírójának moszuli kiruccanását is ideszámítva,

vannak alapítványok, amelyek 15 ezer dollárokat vágnak hozzá újságírókhoz úgy, hogy nem egészen tiszta, hogy milyen céllal is küldik őket konfliktuszónákba.

„Szóval, k*rva nagy összeget fizet az OSIFE, hogy egy for profit újság for profit újságírója menjen és tolja a magyar médiában ezt a témát. Az indexes kollégák ezt kvázi normálisnak tekintik, kérdés az nincs, hogy ezt így hogyan és mire fel” – mutatott rá.

Ez olyan, mint egy tündérmese. A tehetséges újságírót megkeresi a tündér és hozzáb*sz egy csomó pénzt!”

Az Index Soros által finanszírozott újságírójánál itt szakadt el a cérna, és kérte ki magának a 24-es munkatársa magatartását, amellyel szerinte „az ő életét is veszélyezteti”. Ebben a hozzászólásában közölte azt is, hogy az OSIFE pénzeli ezeket a túrákat, ugyanakkor kikérte magának, hogy egy másik újságíró azt feszegesse, hogy a Soros-pénz mennyiben befolyásolja a megszülető cikkek irányultságát.

Ezek sem rossz kérdések pedig”

– szúrt vissza a 24-es újságíró. Amire viszont már az ugyancsak Soros pénzén is élő Átlátszó emblematikus arca torkollta le a 24 munkatársát azzal, hogy

„te is kaptál Soros-szponzorált fizetést az Átlátszónál egy darabig, ne hőbörögj már, nagyon méltatlan, amit csinálsz.”

Ennél a pontnál a kritizált indexesnél is elpattant a húr, közölte a 24-es kollégájával, hogy amit csinál, az akadékoskodás, a szíriai utazás előtt pedig a szervezéssel és a kikapcsolódással kíván foglalkozni, a vitát pedig ezzel befejezte.

Mi azonban csatlakozunk az Origohoz és kíváncsian várjuk a minden bizonnyal hiteles és független tudósítást a Soros pénzen utaztatott újságírótól, akinek ezúton is jó utat kívánunk!

PS/Origo, Fotó: PS/Horváth Péter Gyula