Három “migrációs háttérrel rendelkező” fiatal férfi erőszakolt meg egy svéd lányt, amit élőben közvetítettek a Facebookon. A 19, 24 és 25 éves férfit a svéd hatóságok őrizetbe vették vasárnap. A 24 éves gyanúsított már nem ismeretlen a rendőrség előtt, kábítószer és más erőszakos bűncselekmények miatt már volt börtönben, ahonnét tavaly áprilisban feltételesen szabadult .

Több tízezren láthatták egy Facebook-csoportban, ahogy megerőszakolnak egy nőt Uppsala város egyik lakásában- írja a Gatestone. A hatóságokat Josefine L., a csoport egyik tagja értesítette, miután látta, hogy mi történik a felvételen. A nő azt írja a blogján, hogy az emberek meg vannak rémülve Svédországban és nem akarnak félelemben élni. Josefine, aki két gyermekes anyuka szintén fél az eset óta ugyanis több fenyegetést is kapott, hogy vonja vissza a vallomását, de ezt nem teszi meg, mert meg kell mutatni, hogy a “disznók helye az utcán van, nem a házakban”. A nő szerint a lakosok úgy érzik, hogy most már vége a toleranciának a bevándorlókkal szemben, de a kormány aktívan részese annak, hogy idáig fajult a helyzet és képtelen arra, hogy rámutasson a bűncselekmények megszaporodása és a migrációs helyzet közötti összefüggésekre.

Az újságok arra sem voltak tekintettel, hogy a nemi erőszakról bejelentést tett nő nevét és lakcímét titokban tartsák, nem úgy, mint a migránsokéra. A svéd média ugyanis az elkövetők személyiségi jogaira nagyon vigyázott, így a nevüket sem közölték.

A svéd modell forróbb, mint valaha

A svéd sajtóban megjelent beszámolók szerint az áldozat szinte teljesen eszméletlen állapotban volt, amikor letépték róla a ruhát, és azt is látni lehetett, hogy az egyik férfi ráfekszik. „Megerőszakoltunk” – mondta a közvetítés végén egyikük, mielőtt nevetésbe tört ki. „Hárman egy ellen, ha-ha-ha” – a csoport egyik tagja ezt írta kommentben a videó alá.

A három férfi ezután egy újabb élő videót tett közzé az oldalon, amin a beszámolók szerint arra kényszerítették a nőt, hogy kijelentse, nem lett erőszak áldozata. Egy szemtanú elmondása szerint az egyik férfi mondta meg a nőnek, hogy mit kell mondania. A felvétel azzal ért véget, hogy a rendőrök betörtek a lakásba.

Egy 21 éves nő jelentkezett, hogy felismerte az egyik támadót, aki 15 hónapja őt is megerőszakolta. “Remélem, elítélik, ez nem történhet meg újra”- mondta az asszony, akinek ügyében azért nem történt semmi, mert a rendőrség nem tudta bizonyítani, hogy ami történt, az bűncselekmény volt. Úgy tűnik, a svéd zsaruknak ez a kifogás vált be, a mostani esettel kapcsolatban is annyit közöltek, hogy nem látható a bűncselekmény a felvételen, csak az, hogy “ráfekszik a nőre” az egyik támadó. A nyomozásról az esetről szexuális tartalma miatt nem hoztak nyilvánosságra részleteket a svéd hatóságok. Csak annyit közöltek, hogy a két embert gyanúsítottként vettek őrizetbe, egyet pedig feltételezett elkövetőként.

A kommentelők többsége a kasztráció bevezetését követeli és a svéd kormány migrációs politikájának azonnali szigorítását, a bűnözők elleni keményebb fellépést. Úgy tűnik, a svéd toleráns modell mégsem vált be, a migránsok képtelenek asszimilálódni a társadalomba és alapvető emberi normák szerint viselkedni – vélekednek többen a Twitteren is.

PestiSrácok.hu, fotó: Facebook