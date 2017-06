Csalás miatt gyanúsított meg egy rendőrt a Budapesti Nyomozó Ügyészség (BNYÜ) egy olyan ügyben, ami egy országos televíziós csatorna betelefonálós nyereményjátékát érinti – tudta meg a PestiSrácok.hu. A korábban a TEK állományában szolgáló egyenruhás és ismeretlen társai úgy trükköztek, hogy a műsort felügyelő informatikus mindig előre jelezte nekik, hogy mikor kell hívást indítaniuk a biztos nyeréshez.

Gyanúsítottként hallgatott ki csalás miatt egy személyt a Budapesti Nyomozó Ügyészség (BNYÜ) abban az eljárásban, ami egy országos televíziós csatorna nyereményjátékával kapcsolatos– erősítette meg a PestiSrácok.hu információit a Fővárosi Főügyészség. Úgy tudjuk, a gyanúsított egy olyan hivatásos rendőr, aki a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a Terrorelhárítási Központhoz (TEK) volt vezényelve, ám azóta nincs a testületnél. A 444.hu írta meg másfél éve, hogy a TEK több volt munkatársa csalhatott úgy egy 2010 és 2013 között futó, ismert betelefonálós televíziós játékban, hogy ismerték a rendszert kezelő informatikust, aki szólt nekik, hogy mikor érdemes telefonálniuk.

A védelmi szolgálat figyelt fel a csalásra

A feljelentést még 2014 decemberében a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) tette, akik többek között a rendőrség hivatalos állományának tagjait is ellenőrzik. Ezután kezdett el nyomozni a Budapesti Nyomozó Ügyészség. A terrorelhárítás a nyomozás kezdetén megszüntette az érintettek jogviszonyát, akik közrendvédelmi, operatív szolgálatot folytattak. Az ügyészség korábban ezzel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy

az ügyben a Terrorelhárítási Központ (TEK) állományába egykoron vezényelt hivatásos rendőrök is érintettek, akiknek a TEK-hez vezénylése már megszűnt és a bűncselekmény nem függött össze szolgálati feladatukkal.

Azt pedig még a Magyar Nemzet írta meg, hogy az érintett országos televízió nem más, mint a TV2, de a csatorna kommunikációs menedzsere ezt cáfolta. Az ügyészség portálunkkal szintén nem közölte az érintett csatorna nevét, ahogy arról sem kaptunk tájékoztatást, hogy a meggyanúsított rendőr hányszor csalt és ezzel mennyi pénzt tehetett zsebre.

Egy másik TEK-es botrány miatt is nyomoz az ügyészség

Szintén a TEK-et érinti az a januárban kirobbant, a terrorelhárítás egyik közbeszerzésével kapcsolatos botrány is, ami miatt a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2016 nyara óta folytat hűtlen kezelés nyomozást. Az ügyben a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Hajdu János tette meg a feljelentést. Az Index megkeresésére a TEK sajtóosztálya januárban elismerte, hogy visszaélés történt. “A TEK belső ellenőrző tevékenysége során tárt fel néhány gyanús és feltehetően jogellenes cselekményt gazdasági területen” – írták. Közleményükben kiemelték: a TEK soraiban csak erkölcsileg és büntetőjogilag teljes mértékben feddhetetlen munkatársakat alkalmaz, ezért “haladéktalanul megtették a megfelelő lépéseket”, és feljelentést tettek. Ennél többet azonban nem árultak el. Ugyanakkor rendészeti forrásból a lap úgy értesült, hogy a belső vizsgálat egy olyan, több tízmillió forintos beruházásnál bukkant szabálytalanságokra, ami egy TEK-es épületfelújítással kapcsolatos. A gyanú szerint a TEK gazdasági vezetésének egyik tagja fiktív munkálatokért is fizetett egy külsős cégnek. Hivatalosan ugyan nem erősítették meg az információikat, de az Index akkor több forrásból is úgy értesült, hogy a belső vizsgálat után távoznia kellett a TEK-től a szervezet gazdasági igazgató-helyettesének. A PestiSrácok.hu érdeklődésére Simon Richárd, a KNYF helyettes szóvivője azt közölte, hogy a szeptember 17-éig meghosszabbított nyomozásban még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.

Vezető kép: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu