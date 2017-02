Eltűnt A Dal című műsorból Totova, és ismét Tóth Gabival lehet találkozni benne. Az egy-két hete még a művészneve mellett kitartó, és a bírálatokra válaszul a szabad akaratról facebookos esszét rittyentő énekesnő művészneve hamar lekerült a napirendről. A névbalhé hátteréről megkérdeztük a Felvidéken névmagyarosítási kampányokat szervező Via Nova egyesület képviselőjét is.



A Felvidék.ma nevű hírportál írta meg először az aligha szándékosan sértő, ám igen szerencsétlen névválasztást. Az énekesnőt még régebben, egy dunaszerdahelyi fellépése alkalmával Tóthová néven jelentették be a színpadon, ami már önmagában többszörösen kínos. Kínos, hogy a szlovák közeg máig nem szokott le erről az erőltetett gyakorlatról, és Tóth Gabi nincs egyedül, hiszen szerepelt már a szlovák médiában Jennifer Lopezová, Angelina Jolieová és Angela Merkelová is, habár annál viccesebb egyik sem lehet, amikor Mulder ügynök Scullyová néven szólítja a társát. Az viszont legalább ilyen fura, hogy a magyar énekesnőt egy bőven magyar többségű városban sikerült így, szlovákul felkonferálniuk a szervezőknek. Neki pedig – valószínűleg bárminemű nyelvi és nemzetiségi vonatkozástól függetlenül – megtetszett. Kész szerencse, hogy túlzott megfelelési kényszerből nem Slováková néven mutatták be.

A Totova művésznév felbukkanásának aztán viszonylag komoly utóélete lett, hiszen a Felvidék.ma után más felvidéki hírportálok is foglalkoztak vele, sőt bojkottra felszólító Facebook-oldal is született. Az sem segített, hogy az énekesnő a névhez ragaszkodva, hosszan értekezett Facebook-oldalán a szabad akaratról és a szabad névválasztásról. A felháborodás viszont végül megtette a hatását, mert A Dal szombati adásában már nem próbálkozott az új név felfuttatásával, és Tóth Gabiként állt színpadra. Ezzel párhuzamosan, a közmédia internetes felületeiről is szőrén-szálán eltűnt Totova. Könnyen lehet, hogy többet nem is találkozunk ezzel a névvel, amely a hozzá kapcsolódott negatív felhajtással egyértelműen többet vitt, mint hozott.

Tagadhatatlan az ügy vihar a biliben jellege, ám Szlovákiában ez sokak számára érzékeny téma, ugyanis születéskor automatikusan biggyesztik oda az -ová vegződést a nők neve után. Ma már a szülő helyben kérheti ennek elhagyását, utólag azonban csak illeték ellenében lehet levágni a névről a szlovák végződést. Régebben viszont egyáltalán nem volt mód erre, így az eljárás sokak szemében a kényszerű szlovákosítást jelképezi.

A Felvidéken a múltbeli kötelező szlovák alak miatt különösen nagy jelentősége van a magyar névhasználatnak a nemzeti hovatartozás, az önazonosság megélése szempontjából. Anyanyelvén és a saját nevén lehet igazán önmaga az ember

– nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak Varga Tibor, a Via Nova felvidéki polgári egyesület elnökhelyettese. Varga Tibor elmondta, hogy a szervezet 2012 óta külön kampányt is folytat ebben az ügyben A magyar név megint szép lesz! címmel, mert sokan még két évtized múltán sem tudnak róla, hogy már hivatalosan el lehet hagyni az -ová végződést, ahogy a keresztnév is használható magyar alakban. A Via Nova kampánya erről tájékoztatja az embereket, és egyúttal biztatja is őket a lehetőség kihasználására.

Ami Tóth Gabi meggondolatlan lépését illeti, annak örülnék, ha a művésznő névválasztására, majd a név elhagyására reagálva még több magyar nő hagyná el Felvidéken is az -ová végződést

– tette hozzá Varga Tibor.