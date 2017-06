Ha a Teve utcai kapitányságon végeznének drogtesztet, kiderülne, hogy a rendőrök is füveznek – védte be az Aurórában lebukott fiatalokat Juhász Péter. Az Együtt elnöke külön sérelmezte, hogy a rendőrségi razzia éppen azon a napon történt, amikor az Aurórában a kender újrafelfedezését népszerűsítették művészeti, ipari és orvosi szempontból. Véletlen egybeesés következménye lehet, hogy az este szórakozó fiatalok a fű szórakozási célú felhasználását gyakorolták a rendőrség ottjártakor.

Legújabb Facebook-posztjában borult ki Juhász Péter, amelyben azt sérelmezte, hogy az Auróra nevű szórakozóhelyen drograzziát tartottak. Mint hozzátette, éppen egy olyan nap estéjén történt mindez, amikor „a kender ipari hasznosításáról szerveztek ott beszégetést”. Az Együtt politikusa felidézi a rendőrség közleményét is, miszerint a több mint száz jelen lévő ember átvizsgálása után csupán 15 személy ellen kezdeményeztek eljárást, azaz, vonja le a következtetést Juhász, alig 15 százalék lehetett a feltételezett drogfogyasztó. Véleménye szerint,

ha bármilyen budapesti szórakozóhelyet megszáll a rendőrség, ennél jelentősebb fogásra számíthatnának, hiszen Magyarországon százezrek használnak valamilyen illegális tudatmódosító szert hétvégente.

A rendőrség szombati razziával kapcsolatos közleménye szerint este fél tizenegykor közel száz vendéget ellenőriztek az Aurórában. Mint a police.hu fogalmaz, a rendőrségre korábban több lakossági panasz is érkezett, hogy az ott lévők kábítószert fogyasztanak. A józsefvárosi rendőrök az összehangolt akció keretében tizenöt olyan személyt állítottak elő, akiket a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki. A fogyasztók ruházatának átvizsgálásakor a rendőrök kábítószergyanús növényi anyagokat, tablettákat találtak, amelyeket lefoglaltak. A rendőrök tizenöt vendéget állítottak elő kábítószer birtoklás vétség elkövetése miatt.

A rendőrök is drogoznak

Juhász Péter arról is ír, mivel egyes felmérések szerint a 16 évesek 8 százaléka fogyaszt marihuánát, ezért

bárhol az utcán megállítanánk ennyi embert, hasonló érték jönne ki, mint a mostani razziánál. És ezek csak a 16 évesek, ha 25 éves körben néznénk, ez a szám a razzia eredményét muttaná bárhol az utcán.

Juhász Péter megjegyzi, véleménye szerint a rendőrök sem kivételek, ha „a Teve utcai kapitányságon végeznénk el ilyen tesztet, ott is ez lenne az eredmény”. Hozzáteszi, az Együtt szolidarít az „aurórában vegzált vendégekkel”, míg elítéli a rendőrségi akciót. A párt véleménye szerint nem a fogyasztókat kell kriminalizálni, és célszerű lenne orvosi célokra legalizálni a füvet.

Egy kenderültetvény közepében

A Juhász Péter által emlegetett, gyermekbarátként szombatra meghirdetett Zengető Pre Party a júliusi rendezvényük előtt adott ízelítőt kenderismeretből, kézműveskedésből és a kortárs művészetekből. Mint a júliusi rendezvényük kapcsán írták, az egy összművészeti projekt lesz Lullán, a Balatontól nem messze, egy kenderültetvény kellős közepén.

Szeretnénk, hogy az emberek újra felfedezzék ezt a méltatlanul elfeledett növényt, és megannyi hasznos hozadékát. Örülnénk, ha ezen a felfedezőúton a művészet oldaláról, kreatív módon indulnánk el, és ismernénk meg a kendert. Inspirálódva, szabadon, nyitottan egy új szemléletre, ami igazából a régmúltat idézi. Célunk nem csak a kenderipar, de a természetművészet (landart) felvirágoztatása is hazánkban, mint a természet szeretetének egyik legszebb kifejeződési módja.

A rendezvény tehát nemcsak a kender textilipari újrafelfedezését, hanem annak orvosi felhasználását is propagálja majd. Az természetesen a szervezők szándékaitól független, hogy rendezvény végeztével a jelenlévők 15 százaléka szórakozási lehetőségként is tekint a hagyományos kultúrnövényre.

A parlament ellenáll

Az utóbbi időben feltámadni látszik a drogliberalizáció kérdése, nemrégiben Fodor Gábor panaszkodott közleményében arról, hogy a parlamentben még a vitától is félnek a fű legalizálásának ügyében. A Liberális párt elnöke azt nehezményezte, hogy az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága megakadályozta a parlamenti vita lefolytatását. Véleményük szerint elfogadhatatlan, hogy a hatályos jogszabályok alapján a magyar állam csaknem egymillió magyar emberre bűnözőként tekint azért, mert életében legalább egyszer kipróbálta a kannabiszt, vagy annak valamely származékát. Mint a közleményben írják, Fodor Gábor olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely az első lépés lehetett volna a dekriminalizálás irányába. Fodor Gábor felhívta a figyelmet, hogy a kannabisz hatóanyaga, a THC nem okoz függőséget, és kisebb egészségügyi kockázattal jár, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. Miközben a kannabisznak nincs olyan mennyisége, amely életveszélybe sodorná az embert, évente 30 ezer ember hal meg az alkoholhoz köthető betegségek miatt.

Az alkohol legális, a füvezést viszont akár börtönnel is büntethetik

– hangsúlyozta. A Liberálisok elnöke azt is elmondta, hogy a fűvel kapcsolatos legújabb kutatások cáfolják a kapudrog elméletet, amely szerint a kannabisz után könnyebben váltanak az emberek valóban veszélyes szerekre.

Sorosközpont

Megjegyzendő, az Auróra közösségi ház, mint Soros György magyarországi főhadiszállása, rendszeresen ad helyett például az Identitsas konferenciáinak. Itt működik az Udvarhelyi Tessa által fémjelzett Közélet Iskolása, de az Auróra tekinthető a PM “Mártát a Magdolnának” kampány központjának is. Az Auróra adott otthont az időközi választási kampánynak, itt zajlott az eredményváró, és a kampányértékelő is.

Az Auróra hivatalos támogatói között jelenleg is megtalálható az Open Society Foundation, partnerei között pedig ott találjuk a Szivárvány Missziót, az Alternatíva Alapítványt, és a Budapest Prede-ot. Az Auróra partnere többek között az a TASZ-közeli Drogriporter is, amelynek célja, hogy „kiálljon a korrekt, tudományos bizonyítékokon alapuló tájékoztatás mellett”. Álláspontjuk szerint az elrettentésen alapuló drogpolitika nem hatékony és nem is igazságos, nagyobb ártelmet okoz, mint a drogfogyasztás maga.