Tömegével mondtak fel ápolók és nővérek a dél-pesti Jahn Ferenc-kórházban, így a hármas számú belgyógyászati osztályt lezárták – számolt be múlt hét kedden a Hír Televízió. A bútoráruházat választották a Jahn Ferenc-kórház helyett című tudósításban az is szerepelt, hogy

Az ominózus svéd bútoráruház a soroksári IKEA, amely a közelmúltban nyitotta meg kapuit. Bár teljesen abszurdnak tűnt, a hír mégis gyorsan körbe száguldott a teljes ellenzéki médián. Végül szombaton (június 24-én) a Népszavában Bihari Tamás publicista is megírta róla a magáét:

Több forgatócsoport is ellátogatott a kórházba, de nemcsak betegnek, orvosnak, nővéreknek nem találták a nyomát, hanem az állítólagos felújításnak sem. A feltett kérdésekre a kórház vezetője természetesen (?) nem válaszolt. Az eset nem egyedi, az ország több kórházában zárnak be osztályokat vagy csökkentik a kapacitást.

Ugyanebben a Népszava-lapszámban Bihari kolléganője, Danó Anna egészségügyi tudósító riportot írt a témáról, amiből viszont az derült ki, hogy úgy marhaság az egész történet ahogy van. Többek között azt írta:

A helyi nővérek nem hallottak arról, hogy valamelyik kollégájuk átszerződött volna a Jahn belosztályáról az IKEA bútorosztályára. Egyikük szerint ez nem több, mint „jó kis médiahecc”. (…) Az első emeleten teljes az üzem, vannak betegek, ápolók. A nővérpultok mögött mindenütt 3-4 nővér, a folyóson is fölbukkan egy-egy, infúziós állvánnyal, gyógyszerrel. Egyikük meg is mondja: elege van az újságírókból. Volt olyan stáb, amelynek a riportere azzal a trükkel állította meg, hogy vidékről idehozná az édesanyját, de előtte szívesen körülnézne a kórtermekben, a kiszolgáló helyiségekben. Természetesen körbevezettük – mondja – de nem a felújítás alatt lévő részben. Valószínűleg rejtett kamerája volt. Így az ő riportjából később az derült ki, hogy itt nincs is festés. A felújítás két emelettel feljebb, a negyedik emeleten tart. Onnan, éppen emiatt, akit lehetett hazaküldtek, akit meg benn kellett tartani, az első emeletre költöztették. Ha fönn végeznek a festők, akkor meg onnan költözik fel mindenki. A munka egész nyáron tarthat, a tisztasági festés mellett cserélik a villanyvezetékeket is.