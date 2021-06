Klein Tamás docens (Forrás: Youtube.com)

A református egyetem oktatója nyíltan patkányozza a fideszeseket

A Lendvay utca környékén sok a patkány – tájékoztatta hallgatóit Klein Tamás docens, a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karának tanszékvezető-helyettese. Klein úr a tanóráit gyakorta arra használja, hogy diákjait pártpolitikai kérdésekben a szerinte jó irányba, vagyis a balliberalizmus felé terelgesse. Nyílt pártpolitikai agitálása miatt már számos panaszt tettek ellene a diákjai – mindeddig eredménytelenül…

Klein Tamás infokommunikációs jogot oktat a Károli jogi karán, és az infokommunikációs tanszék helyettes vezetője. A PestiSrácok.hu birtokába került hangfelvétel tanúsága szerint azonban a tanórákat nem pusztán a tananyag átadására használja, hanem pártpolitikai fejtágítókat tart a nebulóknak. Próbálja eligazítani diákjait a pártpolitika útvesztőiben, s az egyedül üdvözítő irányba terelgetni őket. A két évvel ezelőtt, 2019 májusában készített hangfelvételen Klein Tamás többek között arról tájékoztatta előadása hallgatóit, hogy:

„A Lendvay utca környékén sok a patkány”.

Aki esetleg nem tudná: a Lendvay utcában van a Fidesz pártszékháza. Tehát az üzenet egyértelmű: a fideszesek patkányok. Kiérlelt, ízig-vérig balliberális gondolat, amelyet megelőzően már Bangóné Borbély Ildikótól (MSZP) is hallhattunk.

Majd elpanaszolta a diákoknak, hogy egy irányított demokráciában élünk. (Ez a balliberális ellenzék egyik rögeszméje – már amikor épp nem diktatúráznak.) Klein Tamás eleganciáját jellemzi, hogy élcelődött egy sort Matolcsy Györgyön, a Károli egyetemet bőkezűen támogató Magyar Nemzeti Bank elnökén. Előadása egy másik pontján a református egyetem docense Magyarország miniszterelnökét „főnöknek” gúnyolta, és azzal vádolta: azért nem áll ki vitázni, mert egyszer megégette magát. (A heti rendszerességű parlamenti csörték nyilván nem számítanak vitának.) Klein szerint a közszolgálati televízióba „csak hülye ellenzéki megy be”. Ezután a konzervatív Demokrata hetilap olvasóit „perverznek” minősítette…

Így kell párbeszédre, nyitottságra, tájékozottságra, a mások véleményének megismerésére, a média sokszínűségének elfogadására nevelni az egyetemistákat… Vagyis inkább: törzsi gyűlölködésre.

„Szexuális ragadozó”

Klein Tamás védelmébe vette Soros Györgyöt és az illegális migránsokat is, hiszen egy (közpénzből fizetett) médiajogtanárnak mi más lenne a feladata, mint egy nemzetközi gengsztert, egy kötöznivaló spekulánst pajzsolni és a határainkon átcsörtető potenciális terroristákat sajnáltatni. Klein a hangfelvétel tanúsága szerint arról beszélt: a „sorosozás” és a „migránsozás” nem színvonal. Mintha csak Apró-Dobrev Klárát hallanánk…

A pártpolitika mellett Klein Tamás arról is fölvilágosította hallgatóit, hogy őt a Károli jogi karán szexuális ragadozóként ismerik, bár ahogy végigtekint a hölgyeken a teremben, ha kapcsolatra lépne velük, akkor az már pedofília is lenne. Akár viccnek szánta, akár nem: elgondolkodtató, hogyan engedhet meg magának ilyen kijelentéseket egy tanár. Úgy tűnik: Klein úr balliberális elkötelezettségénél csak az önbizalma nagyobb.

Egyébként a docens szexista megjegyzései több diákjánál kiverték már a biztosítékot. A tanárokat értékelő MarkMyProfessor.com oldalon volt olyan fiatal, aki arra panaszkodott:

„Hímsoviniszta, a vicceitől hányhatnékom van.”

Egy másik diák pedig azt írta:

„Néha úgy tűnik, önértékelési zavarai vannak, mintha pszichésen nem lenne rendben. Másnak gondolja magát, mint amilyen valójában.”

A PestiSrácok.hu információi szerint a Károli jogi karának diákjai az elmúlt években többször is panaszt tettek Klein Tamás ellen, ám látható következménye ezeknek nem lett, Klein továbbra is tanszékvezető-helyettesként dolgozik, így tovább folytathatja kormányellenes politikai agitációját.

Agitálni csak nekik szabad

Mindez azért is érdekes, hiszen eközben azok a tanárok, akik nem a kormányt, hanem az ellenzéket bírálják, vagy például az illegális migránsok ellen szólalnak föl (akár meglehetősen keresetlen stílusban), azoknak rövid úton véget ér a karrierjük. Ez történt például Gulyás László szegedi professzorral, aki egy februári, migrációról és menekültügyről szóló online egyetemi tanóráján erős megjegyzéseket tett a migránsokra. A balliberális HVG.hu azonnal botrányt csinált az esetből, és az oktatót azóta a szegedi egyetemről és a Magyarságkutató Intézetből is elbocsátották. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) visszahívta szakmai zsűrijéből, és egy másik egyetem is a doktori iskolájából. Gulyás Lászlót szakmailag kivégezték, megélhetését lenullázták néhány szerencsétlen kijelentése miatt.

Mindeközben Klein Tamás a jelek szerint következmények nélkül uszíthatja a diákjait a Fidesz ellen, patkányozhatja a fideszeseket. És a gyurcsányista Fleck Zoltán az ELTE jogi karának tanszékvezetője gond nélkül értekezhet arról, hogy kormányváltás esetén egy időre majd felfüggeszthetik a jogállamot. És a többi. A balliberálisok által szajkózott „szabad egyetem” és „tanszabadság” lózungja tehát valójában annyit jelent: szeretnék a jelenlegi, balliberális túlhatalmat fenntartani az egyetemeken, az oktatásban. Ahol nekik mindent szabad, ők szabadon agitálhatnak a nemzeti gondolat, a nemzeti pártok, a normális családok ellen. A másfajta véleményt viszont nem tűrik, kirekesztik. Ha rajtuk múlna, egyetlen másként gondolkodót, konzervatív oktatót sem engednének az oktatási intézményekbe (lásd: SZFE-hiszti).

Kérdések

Portálunk több kérdést juttatott el Klein Tamásnak a fenti, botrányos kijelentései kapcsán.

Miért mondta azt a diákjainak, hogy a Lendvay utcában sok a patkány?

Ön szerint a Fideszre, fideszesekre tett ilyetén célzás belefér az infokommunikációs jog oktatásának kereteibe? Egyáltalán egy egyetemi oktató száját ilyesfajta gondolat elhagyhatja?

Miért minősítette perverznek a Demokrata című hetilap olvasóit?

Miért nevezte hülyének azokat az ellenzékieket, akik bemennek a köztelevízióba?

Ön szerint így kell párbeszédre, nyitottságra, tájékozottságra, mások véleményének megismerésére, a média sokszínűségének elfogadására nevelni az egyetemistákat?

Miért minősítette irányított demokráciának Magyarországot?

Miért beszélt arról a diákjainak, hogy a Károlin önt “szexuális ragadozóként” ismerik, bár ahogy végigtekint a hölgyeken a teremben, ha kapcsolatra lépne velük, akkor “az már pedofília is lenne”? Ön ezt komolyan vagy viccesen mondta? Akár viccesen, akár komolyan: ön szerint egy egyetemi oktató megengedhet magának ilyen primitív, szexista megjegyzéseket?

Tanóráin miért támadta Magyarország kormányának az illegális migrációval és Soros György nemzetközi spekulánssal kapcsolatos politikáját?

Ön szerint az infokommunikációs jog nevű tantárgy célja, feladata, hogy az éppen aktuális tanár (jelen esetben ön) a saját politikai nézeteiről győzködje hallgatóságát?

A Károli egyetemmel kötött munkaszerződése, vagy az egyetem bármely szabályzata lehetővé teszi-e az ön számára, hogy a tanóráin politikai agitációt folytasson, bármely pártot vagy politikust támadó megjegyzéseket tegyen?

Az ön elleni hallgatói panaszok kapcsán az ön tudomása szerint indult-e eljárás az egyetemen, és ha igen, ezek milyen eredményt hoztak?

Amint Klein Tamás válaszol, azt közzétesszük.