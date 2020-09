A TikTok lenyomja Európát

Vajon Věra Jourová használja-e rendszeresen a TikTok alkalmazást? Vajon az Európai Bizottság alelnöke, aki üdvözölte a videómegosztó mögött álló kínai tulajdonosok döntését, miszerint csatlakoznak az unió online magatartási kódexéhez, belekukkantott-e valaha az ott folyó kulturális és szellemi környezetszennyezésbe? Vajon van-e gyermeke, aki naponta lóg a TikTok (szenny)csatornákon? Mert attól, hogy a dokumentum tiltja a rasszista tartalom megosztását (ami alapvető elvárás), még a közösségi oldalról ugyanúgy áramlik a mocsok. A kínai alkalmazás ráadásul alkalmas a személyes adatok illegális megszerzésére, így nagyon úgy tűnik, hogy a globális szinten már küzdeni képtelen uniós bürokrácia megelégszik a minimummal: a rasszizmus rossz, a többire úgysincs befolyásunk. A gyermekek lelki egészsége pedig megy a levesbe. Nem is beszélve arról, hogy a TikTok mára a pedofilok „vadászterülete” lett. Ahogy a magyar miniszterelnök fogalmazott: Európa bajban van…

Věra Jourová, az Európai Bizottság értékekért (!) és átláthatóságért felelős alelnöke pozitív lépésnek nevezte, hogy a TikTok nevű kínai tulajdonú közösségi hálózat kötelezettséget vállalt a magatartási kódexben rögzített online terjesztett gyűlöletbeszéd elleni fellépésre. Az uniós bizottság továbbra is elvárja azt – fogalmazott a bizottság alelnöke –, hogy a TikTok az európai törvényeket is teljes mértékben tiszteletben tartsa.

Nos, ez aztán kemény fellépés: ne legyen rasszista tartalom és tartsák be a törvényeket! A többi mindegy…

Mi is ez a magaratás kódex?

A 2016 májusában elfogadott úgynevezett Európai Online Magatartási Kódex (pontos nevén a szokásos bikkfanyelven: „A JOGELLENES ONLINE GYŰLÖLETBESZÉDDEL SZEMBENI FELLÉPÉST SZOLGÁLÓ MAGATARTÁSI KÓDEX”) kiegészíti a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről rendelkező uniós jogszabályokat. Ez utóbbi bűncselekménnyé nyilvánítja az online térben is az:

erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást, faji, bőrszín szerinti, vallási, származási vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott emberek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben.

A kerethatározat szerint a gyűlöletbeszéd akkor is bűncselekménynek számít, ha az interneten jelenik meg. A kódexhez később mások mellett az Instagram, a Google+, valamint a Snapchat is csatlakozott. A héten pedig a kínai tulajdonban lévő TikTok közösségi videómegosztó kínai tulajdonosa is

Tehát a kódex, ami négy oldalasra sikeredett, megerősíti azt, ami egy normális világban, egy normális Európában, minden egyes normális országban alapnak számít. De azt már megszokhattuk, hogy a bizottság, mint bürokratikus szörnyeteg mindig mindent kétszer és bonyolultabban mond el, mint ahogy az van. Képes hónapokig bizottságosdit játszani, szavazgatni, ezernyi szakértőt bevonni, hatástanulmányokat íratni, tárgyalni és végül heteken át megszövegezni azt, amit a törvénytisztelő állampolgár magától is tud: a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd rossz és büntetendő, bárhol is történik. De hát ráérnek és ezért kapják a fizetésüket is – ez van, ezt kell szeretni: ez ma az Európai Unió.

Jourová asszony pedig üdvözli, hogy a TikTok nem engedi a rasszista tartalmat megjelenni…

Mi folyik Gyöngyösön a TikTokon?

A Definíciója szerint a TikTok rövid tánc-, szinkron-, komédia- és tehetségvideók készítésére szolgál, amelynek alkalmazása 2017-tő iOS és Android platformokon keresztül fut világszerte. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek maximum 15 másodpercig és rövid ismétlődő videókat ez idáig legfeljebb 60 másodpercig. (Közben bővült az időkorlát.)

A titokzatos nevű TikTok egy kínai tulajdonban lévő videomegosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amelyet 2012-ben alapított a ByteDance pekingi székhelyű cég. Ez a titokzatos vállalat az a bizonyos állami cég, amelyet Donald Trump jogosan megvádolt azzal, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert hozzáfér az amerikai polgárok személyes adataihoz az alkalmazáson keresztül, melyeket a kínai állam felé továbbad.

Ma már vannak TikTok sztárok, influenszerek, akik címlapokon szerepelve nagyobb befolyással vannak a fiatalok világképére, mint bármelyik választott politikai vezető. Olyan nevek repkednek már a magyarországi általános iskolák tantermeiben is, amiről és akikről nem hogy az idősebb, de a húszas éveikben járó generáció sem halott.

A videómegosztó kezdetben ártatlan, gyerekeknek való, játékos alkalmazásnak indult. Aranyos gyerkőcök, kutyákkal, cicákkal táncikáltak és tátogtak ismert slágerekre – az alkalmazás ezeket egybegyűjtötte és láthatóvá tette. És ekkor kezdődtek az első problémák. A pedofilok ezrei repültek rá az alkalmazásra, nyálukat csorgatva, undorító vágyaikat kiélve…

De a történet itt még nem ért véget. A TikTok szép lassan megnyitotta a platformját: ma már bárki, bármilyen videót megoszthat rajta. Persze olyat, ami nem törvénytelen és persze nem ütközik a „nagyszabású” etikai kódexbe. Azaz nem rasszista… De ezenkívül minden szemetet, mindent, amit az internetes alvilág szereplői a felszínre köpnek. A böfögéstől a hányásig, az ocsmány beszédtől a polgárpukkasztó viselkedésig. Mindent, ami más, ami feltűnő, ami nem „átlagos”.

És sajnos eljutottunk oda, hogy ma már úgynevezett „kihívásokat” küldenek egymásnak a kisgyerekek, amelyekben vannak ártatlan és vannak életveszélyes „bátorságpróbák” is. Meginni két pohár vizet 10 másodperc alatt úgy, hogy nem nyúlunk a pohárhoz – vicces és bűntelen szórakozás. De mikor úgynevezett „Benadryl-kihívás” terjed, amelynek az a lényege, hogy annyi allergia elleni gyógyszert szedjenek be, hogy hallucináljanak tőle – kissé lehervad a cuki gyerekklipeket látó szülők arcáról a vigyor. Az idiotizmusnak köszönhetően meghalt egy 15 éves oklahomai lány, aki részt vett a kihívásban.

Jourová asszony pedig üdvözli, hogy a TikTok nem engedi a rasszista tartalmat megjelenni…

Politika a TikTokon?

A TikTok alkalmazásban rejlő hatalmat, a kisgyermekekhez eljutó üzenetek erejét hamar felismerte a politika is. Habár az alkalmazás tiltja a közvetlen politizálást, ám értékközvetítés megengedett. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem mondhatja senki azt, hogy „hajrá magyarok, hajrá Magyarország!” vagy azt, hogy „Össze kell fogni az Orbán-rezsim ellen”, de azt mondhatja, hogy „kiállunk a Szinház- és Filmművészeti Egyetem diákjai mellett #Free SZFE”. De nem oszthatunk meg olyan tartalmat sem, hogy „a klasszikus családmodell menci”, ám az LMBTQ-t jelképező szivárványzászlóval feldíszíthetjük videóinkat.

De talán nem kell megmagyarázni azt, hogy mit jelent Európában és az európai haladó kultúrában a politikailag semleges kifejezés…

Nos, a TikTok videómegosztót sikerült az uniós elitnek „rákényszerítenie” arra, hogy fogadja el a magatartási kódexet, hogy szorítsa vissza a rasszizmust az online térben.

Miközben Kína „elhalássza” a személyes adatainkat, pénzt termel vállalatainak, mi meg engedjük a szennyet tovaterjedni rajta, mérgezni és veszélybe sodorni gyermekeinket. Mi ez, ha nem öngyilkos kult-tevékenység?

Európa tényleg bajban van! Jourová asszony pedig újra és újra üdvözli, hogy a TikTok nem engedi a rasszista tartalmat megjelenni…

A szerző a XXI. Század Intézet kutatója

Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon ; YouWorkForThem