Amerikai migránskaraván – Megkezdődött az ostrom

Felmászott az amerikai-mexikói határon lévő kerítésre húsz közép-amerikai migráns, akik az egyik migránskaravánnal indultak útnak Hondurasból egy hónnappal ezelőtt, hogy eljussanak az Egyesült Államokba – közölték szemtanúk és a helyszínen tartózkodó újságírók.

A migránsok húsz percig maradtak fenn a kerítésen a határ tijuanai szakaszán, amerikai határőrök érkeztek a helyszínre, de nem avatkoztak be, csak figyelték a határsértőket. A migránsok társai a tengerbe nyúló kerítés túloldalán maradtak, egyesek közülük bemerészkedtek a tengerbe is. A Közép-Amerika több országából indult migránsok előőrse – körülbelül háromszázötven ember – kedden érte el az Egyesült Államok határának tijuanai szakaszát. Az első csoport autóbuszokon érkezett a Csendes-óceán partján fekvő mexikói városba. A több részre tagolódott karavánok nagyja még kétezer kilométerre, vagy annál is messzebbre van a határtól. Helyszíni beszámolók szerint, amióta megérkezett a migránskaravánok előőrse, határőrök pásztázzák a térséget lóháton és összkerékhajtású terepjárókkal.

Forrás: MTI. Fotó: MTI/AP/Rodrigo Abd