Amerikai támogatással képzi újságíróit Soros szervezete

Amerikai támogatással indította el ötödik oknyomozó újságírói mentorprogramját a Transparency International Magyarország (TI). Az utóbbi években a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózata által több mint 100 millió forinttal támogatott szervezet képzésének célja, hogy sikeres szakmai együttműködést építsen a mentorok és az újságírás iránt érdeklődő, de tapasztalattal még nem rendelkező hallgatók, mentoráltak között. A leendő zsurnalisztákat olyan, „független és minden körülmények között tárgyilagos” lapok munkatársai vezetik be a szakma rejtelmeibe, mint a Népszava, az Index, a Magyar Narancs és az Átlátszó.hu.

A nyíltan világnézeti, az MSZP és a szociáldemokrácia mellett elkötelezett Népszavát fölösleges bemutatni. Akárcsak az Indexet, bár ez utóbbiról talán mégis érdemes felidézni, hogy kiadóját a 2014-ben szerzett opciós jogával Simicska Lajos szerezte meg a közelmúltban. Bár a kormány megbuktatásán fáradozó oligarcha az Index.hu Zrt.-t azonnal eladományozta a Magyar Fejlődésért Alapítványnak, befolyása aligha szűnt meg a portál fölött, hiszen az új tulajdonos kuratóriumában helyet foglaló Nagy Ajtony Csaba több szállal is kötődik hozzá.

A Magyar Narancsról a háttere is említésre méltó, hiszen a lap kiadójának egyik tulajdonosa az a Media Development Investment Fund (MDIF), amelynek legnagyobb befektetője az OSF, vezető tisztségviselője pedig Soros alapítványának volt jogi aligazgató-helyettese, Harlan Mandel.

Ami az Átlátszó.hu-t illeti, a portált a Magyar Narancs és az Index volt újságírója, Bodoky Tamás alapította. Soros ettől a szerkesztőségtől sem sajnálta a pénzt, a nemzetközi tőzsdespekuláns hálózata többször támogatta működésüket.

A Transparency honlapján az áll:

a mostani program, amelyet a USA nagykövetsége mellett a svéd és a francia nagykövetség is támogat, különleges, hiszen most először van lehetőségünk arra, hogy vidéki szerkesztőségekkel is együttműködjünk