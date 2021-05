Gumibot és könnygáz – Így kergették el az embereket a teraszokról Franciaországban (Videó!)

Könnygázzal és gumibottal kergették haza az embereket a francia rohamrendőrök a teraszokról – írja az Origo a Le Figaro értesülései alapján. Az esetről több felvétel is felkerült a Twitterre és más közösségimédia-platformokra.

Franciaországban a kevés oltóanyag miatt csak szerdán lehetett először kiülni a teraszokra. Az emberek nem akarták betartani az este kilenc órai kijárási tilalmat és maradtak, ami miatt tömegoszlatás következett.

#Rennes ça part en vrille place Sainte-Anne. Jets de projectiles et gaz lacry pic.twitter.com/p1KsIpjoE2 — Samuel Nohra (@SamuelNohra) May 19, 2021

Évacuation par les forces de l’ordre des terrasses de bars, restaurants et de la place de la Contrescarpe à 21H. #Reouverture #CouvreFeu21h pic.twitter.com/c7lOsQUA9S — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 19, 2021

