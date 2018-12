Lángokban áll Párizs – XVI. Lajos sorsát jósolták Macronnak a tüntetők

A francia rendőrség folyamatosan könnygázzal és vízágyúkkal igyekszik szétoszlatni az üzemanyagadó emelése ellen tüntető francia sárgamellényesek ellen szombaton Párizs központjában, a demonstrálók között egyre több az anarchista, akik több helyütt a rendőrkordonokra támadtak. A Le Figaro helyszíni beszámolói szerint szerint szombat estére már csaknem háromszáz embert vettek őrizetbe a hatóságok. A rendbontók kora este a város legelegánsabb részén gépkocsikat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és fosztogatni kezdtek, Párizs belvárosa csatatérré változott. A lángba borított autók között vannak rendőrségi, és követségi járművek is, a Twitteren többen arról számoltak be, hogy egyes helyeken már a rendőrökre lőttek. A még Buenos Airesben, a G20 csúcstalálkozón tartózkodó, vasárnap reggel Párizsba érkező francia elnök elítélte az erőszakot, de szavaiból azt lehetett kiérezni, hogy nincs ötlete az elfajult helyzet megoldására.

A sárgamellényesek országosan a harmadik nagy tüntetésüket tartják szombaton, az egy héttel ezelőtti párizsi tüntetés már erőszakos volt, akkor estig körülbelül száz szélsőségest állítottak elő. Pénteken kudarcba fulladt a demonstrálók két képviselőjének tárgyalása Édouard Philippe miniszterelnökkel. Szombat reggel hat óra óta le van zárva a párizsi Champs-Élysées sugárút a forgalom elől. Sok üzlet és étterem kirakatát a tulajdonosok bedeszkázták erre a napra, okulva a múlt szombati károkból, azonban ezeket az amúgy is elszánt sárgamellényesek közé keveredő, növekvő számú anarchista már jórészt lebontotta és a boltokat felgyújtották. A Twitteren egy szamtanú egy luxusautószalon mellől arról számolt be, hogy az üzletben épp Ferrarik égnek porrá. Az erőszakhullámban több rendőrségi autó is kiégett, és ugyancsak elégtek a grúz nagykövetség utcán parkoló kocsijai is. A tüntetők a sugárúton vonultak végig, és egy részük – a belügyminisztérium szerint ezerötszáz ember – a Place de l’Étoile-on át akarta törni a rendőrkordont, amire a rendőrök könnygáz és vízágyúk bevetésével válaszoltak. A tömeg szétoszlott, és helyenként kukákat borított fel, illetve gyújtott meg. A Le Figaro beszámolói szerint az egyre erőszakosabb csoportok percek alatt újraszerveződnek, és folyamatosan támadják a rendőrkordonokat, amelyek tagjai egyre jobban elfáradnak, miközben a garázdákhoz újabb, pihent anarchisták csatlakoznak. Az MTI korábban arról számolt be, hogy a könnygázzal borított téren egész délelőtt folytatódtak az összecsapások több száz szélsőséges és a rendőrök között, miközben a biztosított Champs-Élysées-n békés volt a tüntetők felvonulása, ez azonban szombat estére már megváltozott, a rendőrök egyre nehezebben bírnak az egyre dühösebb, és egyre erőszakosabb, növekvő tömeggel.

XVI. Lajos sorsát jósolták Macronnak a tüntetők

A rendőrökre támadó tüntetők közül sokan fekete csuklyát és álarcot viseltek, és a francia himnuszt, a La Marseillaise-t énekelték. A francia hírtelevíziók helyszíni tudósítói Párizsban soha nem tapasztalt háborús feszültségről beszélnek. Kora este a Champs-Élysées-hez vezető belvárosi utcákon és a Diadalívhez vezető sugárutakon szemeteseket és tucatnyi gépkocsit borítottak fel és gyújtottak fel a kisebb csoportokban mozgó rendbontók, akik különböző tárgyakkal dobálták a rendőröket. Hasonló incidensek történtek a Rivoli utcában is, ahol fosztogatók is megjelentek, kirakatokat törtek be és szétverték a környékbeli éttermeket. Miközben a tűzoltók megpróbálták eloltani a lángoló gépkocsikat, a tüntetők baseball-ütőkkel szétvert újságosbódék és a bérbicikli-tárolók tartozékait dobálták a tűzre. Az Opera környékén bankautomatákat és szintén kirakatokat törtek be, a tér könnygázban úszott délután, miközben az egyik legelegánsabb kávéház, a Café de la Paix gyorsan elbarikádozta minden bejáratát, de azt is szétverték. A szemtanúk beszámolói szerint az anarchisták nemcsak a rendőröket, hanem a tűzoltókat is célpontnak tekintik, szombat estig a sérült rendőrök száma elérte a húszat, és tűzoltókat is megtámadtak munkájuk közben. A Diadalívre „A sárgamellényesek győzni fognak” feliratot, az Operaházra „Macron = XVI. Lajos” feliratot festettek, ami nem sok jót ígér a francia elnöknek a következő napokra. A Buenos Airesben, a G20-csúcstalálkozól lévő Macron az otthoni helyzetről a klisék szintjén nyilatkozott, elítélte az erőszakot, tárgyalásokat sürgetett, de a Le Figaróban megjelent szavai nem tükrözték azt, hogy lenne valami ötlete a párizsi helyzet megoldására. Számos Twitter-felhasználó szerint a vasárnap hazaérkező elnök jelenléte csak olaj lesz a tűzre.

Átvették az irányítást a profi, szélsőbalos anarchisták

Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere mély felháborodásának adott hangot az erőszak miatt. Hazánk óriási válsággal szembesül, ami csak párbeszéddel oldható meg. Minél előbb meg kell találni az ehhez vezető utat – írta a városvezető a Twitteren. Marine le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés – volt Nemzeti Front – elnöke azt kérte a tüntetőktől a Twitteren, hogy hagyják el a helyszíneket, hogy a rendőrök be tudjanak avatkozni és véget tudjanak vetni a zavargásoknak. Az ellenzéki vezető azt kérte Emmanuel Macrontól, hogy fogadja valamennyi ellenzéki párt vezetőjét, miután hazatért a G20-ak csúcstalálkozójáról Buenos Airesből. A Facebookon spontán szervezett, apolitikus, a politikai pártokat és a szakszervezeti képviseletet is elutasító mozgalomnak továbbra sincs vezetője, ugyanakkor a felmérések szerint a franciák négyötöde szimpatizál a szervezők céljaival. A szombaton utcára vonulók legfőbb követelései az üzemanyagadó eltörlése mellett továbbra is az életszínvonal javítására vonatkozó intézkedések, de többen követelték Emmanuel Macron államfő lemondását is. A helyzetet szombatra azonban már gyökeresen megváltoztatta, hogy Párizst megszállták azok a rendkívül jól szervezett, szélsőbaloldali anarchisták, akik már számos alkalommal döntötték romba a világ számos nagyvárosát. A francia rendőrség ötezer rendőrrel készült a szombati tüntetésekre, de ez a jelek szerint kevés lesz a polgárháborús állapotok felszámolásához. Édouard Philippe miniszterelnök jelezte, hogy a rendbontóknak nem lesz bocsánat, de a kormány szavatolja a véleménynyilvánítás szabadságát és továbbra is nyitott a párbeszédre a megoldások megtalálásához. A párizsi események akár Macron székébe is kerülhetnek, így valószínűleg ennek a történetnek nem Philippe lesz a legnagyobb vesztese.

Forrás: MTI/Le Figaro. Fotó: Bumm.sk