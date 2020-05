Ledöbbent a haladó nyugati sajtó: Orbán Viktor mégsem diktátor

Óriási sokként érte a haladó nyugati újságírókat Orbán Viktor bejelentése, amely szerint a miniszterelnök a járványhelyzet aktuális fejleményeinek ismeretében a hónap végén visszaadná az Országgyűlésnek a kormány számára adott felhatalmazást. A hírre széttárt karokkal, értetlenkedve reagált a nyugati mainstream, akik a neokommunista, balliberális véleménybuborékból eddig csupán egy kiépülő fasiszta diktatúrát vizionáltak, köszönhetően azoknak a hazai ellenzéki képviselőknek, akik fáradhatatlannak bizonyulnak hazánk lejáratásában. A bocsánatkérésre természetesen adott a lehetőség, más kérdés, hogy vajon lesz-e közülük legalább egyetlen olyan ember, aki ezt meg is teszi majd.

Értetlenül áll Orbán Viktor bejelentését követően a haladó nyugati média nagy része, hiszen kártyavárként dőlt össze az általuk oly’ nagy gondossággal felépített kép a diktatúrát építő magyar miniszterelnökről, bedeszkázott parlamentről, vagy éppen a jogállamiság sárba tiprásáról. Az eddigi balliberális narratívákat tényként közlő sajtóorgánumok nagy része most persze lapít, hiszen az mégiscsak elképzelhetetlen, hogy Orbán Viktor nem diktátor, pedig ők többször is leírták. A nemzetközi médiában azért akadnak olyanok is, akik hangot adnak megdöbbenésüknek: az osztrák, a holland, az amerikai, a német és a belga sajtóban is megjelentek olyan cikkek, amelyekben a szerzők azt fejtegetik, hogy az általuk Európa egyetlen diktátoraként jellemzett Orbán Viktor hogyan is adja vissza önként(!) a kormánynak adott rendkívüli felhatalmazást – amiről ugye azt mantrázták lelkesen, hogy erre sosem kerülhet sor. Itt halkan jegyeznénk meg, hogy ilyen az, amikor csattanós pofonként jön velünk szembe a valóság. Ezekből pedig jócskán kaptak már ízelítőt a magyar politikusoktól: a CNN riportere valószínűleg élete végéig nem fogja elfelejteni Szijjártó Péterrel folytatott beszélgetését, amelyben a külügyminiszter határozottan közölte vele, hogy már a kérdésfeltevésében is hazugságot állít Magyarországról és ezt nem tűri. (De példaként hozhatnánk az ukrán vagy éppen a román külügyi nyilatkozatokra adott csattanós válaszait is.)

SIKERES VÁLSÁGKEZELÉS

Ha objektíven nézzük a helyzetet, már annak is örülhetünk, hogy legalább néhány médiafelületen megjelent az, amit Orbán Viktor Belgrádban mondott. A balliberális politikai és gazdasági elit ugyanis kétségbeesetten kapálódzik, hogy leplezze saját dilettantizmusát, bár a tények makacs dolgok, és azokkal nehezen tudnak mit kezdeni. Ilyen például az, hogy a magyar kormány a válsághelyzet kezelésében kiválóan helytállt, ellenben a liberális mintaországgal, ahol a gazdaság fontosabb volt, mint az emberélet, ezért svédek ezreit küldték tudatosan a halálba. Ráadásul nem csupán a járványhelyzet kezelésében vallottak csúfos kudarcot, hanem a gazdasági helyzetet sem tudják rendezni ellenben Magyarországgal, ahol a maximális kormányzati helytállásnak köszönhetően már a gazdaság újraindításánál járunk. Az általuk működésképtelennek titulált illiberális modell tehát kiütéssel diadalmaskodott a szétkorhadt, minden ízében romlottá és üressé vált liberális államokkal szemben, és már az is jól látható, hogy Orbán Viktor politikája az, ami stabilitást és haladást tud biztosítani egy nemzet számára. Még akkor is, ha mindezt olyan ellenzék mellett kell véghez vinni, akik folyamatosan saját hazájuk ellen uszítanak más nemzeteket.

Vezető kép: MTI/Szigetváry Zsolt