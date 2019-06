Megalakult az osztrák migránspárt, többek között feltétel nélküli alapjövedelmet akarnak

Kisebb pártok és mozgalmak egyesülésével létrejött a Jövő Szociális Ausztriája (SÖZ) elnevezésű párt Ausztriában – jelentették csütörtökön a Kurier és a Heute című osztrák újságok. Az alapítók hangsúlyozták, hogy nemcsak a migránsok, hanem más társadalmi kisebbségek, köztük a nők, a gyerekek és a fogyatékkal élők érdekeit is képviselni szeretnék.

A SÖZ egyik alapítója, az Együtt Bécsért (Gemeinsam für Wien) 2015-ben már részt vett az önkormányzati választásokon, és többek szerint elismerésre méltóan szerepelt. De alapítóként csatlakozott az új párthoz az Új Mozgalom a Jövőért (Neue Bewegung für die Zukunft), valamint a Több Ausztria (Mehr Österreich) elnevezésű kezdeményezés is. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak más mozgalmakkal is, hogy ők is csatlakozzanak a szerveződő párthoz. A SÖZ nem véletlenül kapta a nevét, a rövidítés a török nyelvben ígéretet jelent. Noha a párt tagjai között a legtöbben migrációs hátterűek, az alapítók elsősorban azokat szeretnék megszólítani, akik úgy érzik, hogy a régi pártok már nem képviselik kellőképpen az érdekeiket. Céljuk, hogy a kisebbségek jogait védjék, köztük a migránsokét, de a nőkét és a gyerekekét is. A programnak része lesz az adócsökkentés, a 30 órás munkahét követelése, valamint a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése. Emellett határozottan szeretnének fellépni a nemek közötti egyenjogúságért, valamint a diszkrimináció ellen. Többek között azt követelik, hogy ne különböztessék meg azokat, akik vallási jellegű tárgyakat viselnek. A SÖZ listavezetője, a török származású Hakan Gördü Bécsben született, és ott is nőtt fel. Hangsúlyozta, hogy a párt alapítói közül már mindenki Ausztriában született, és bár migrációs hátterük van, szerinte ugyanúgy bécsiek, mint Kurz vagy Strache. A tervek szerint a SÖZ listát állít a 2020-as bécsi önkormányzati választásokon, de egyes újságírói vélemények szerint az sem kizárt, hogy már a szeptemberi parlamenti választásokon is indul. Peter Hajek közvélemény-kutató szkeptikus a SÖZ esélyeit illetően. A szakértő azt mondta: “Ha a párt nem határozza meg egyértelműen az irányvonalát, és az érzelmekre igyekszik hatni nem megvalósítható programokkal, akkor nincs esélye.”

PS/MTI, fotó:Kurier