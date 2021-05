Stabil az állapota a miskolci megyei kórházban megkéselt ápolónőnek

Stabil az állapota a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban megkéselt ápolónőnek, a kórházi dolgozó maradandó sérülést nem szenvedett – közölte az egészségügyi intézmény.

A közlemény szerint a kórház az ügyben belső vizsgálatot indít. Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, egy 69 éves nő műtét miatt volt a kórházban, egy ápolónő ellátta őt, ám amikor elfordult tőle, az asszony egy késsel megszúrta. Az ápolónő súlyosan megsérült, azonnal megműtötték. A miskolci rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást a 69 éves nő ellen.

Forrás: MTI; fotó: observator.tv