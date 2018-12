Varga Mihály: A közterhek mérséklése és a bérek növelése a legfontosabb

Havonta húszezer forint körüli pluszösszeg maradna az átlagos keresetet hazavivő munkavállalók zsebében, ha a kormány 9 százalékra mérsékelné a személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalékos kulcsát. Szakértők szerint a sok százmilliárdra rúgó adócsökkentést akár több lépésben, néhány évre szóló teherenyhítési program keretében is megvalósíthatná a kormány, a költségvetésben ekkor kisebb kiesést kellene pótolni. Jelenleg az valószínű, hogy jövőre nem az szja, hanem bizonyos árucikkek, szolgáltatások áfája csökken majd.

A közterhek mérséklése és a bérek növelése – Varga Mihály pénzügyminiszter közelmúltbeli közlése szerint ezek a célok fontos helyen szerepelnek az új kormány gazdaságpolitikai elképzelései között.

A tárcavezető külön is kiemelte, hogy a bérek után fizetendő közterhek állnak a kormányzati célkeresztben, ezek egyike a személyi jövedelemadó (szja). Korábban Varga Mihály a Magyar Időknek beszélt arról, hogy nem tettek le arról, hogy az szja jelenleg 15 százalékos kulcsát legalább 9 százalékosra mérsékeljék.

De adódik a kérdés: van-e lehetőség az szja csökkentésére a mostani keretek közt? – Mindenekelőtt azt kell kiemelni, hogy a személyi jövedelemadó 6 százalékpontos mérséklése 700 mil­liárd forint körüli összeget tenne ki, vagyis ekkora kieséssel számolhatna a közkassza.

– mondta a Magyar Időknek Vámosi-Nagy Szabolcs.

Az EY tanácsadó cég adószakértője, az adóhivatal korábbi elnökhelyettese úgy fogalmazott: az szja csökkentése mindenképpen támogatható ötlet, azonban mivel a terv jelentős összeget érintene, a fedezetről a kormányzatnak feltétlenül gondoskodnia kellene.

Érdemes persze megvizsgálni azt is, milyen következményekkel számolhatnának a magánszemélyek. Ma körülbelül a fizetés 34 százalékát vonja el az állam szja és járulék formájában a munkavállalóktól, ez az arány a csökkentéssel 28 százalékra esne.

– mondta Vámosi-Nagy Szabolcs.

Vagyis a jövedelem egyharmada helyett az egynegyede kerülne az államhoz. Az szja hat százalékpontos mérséklése forintosítva is kifejezhető: bruttó százezer forintnál havi hatezer forintot jelentene az egy számjegyű jövedelemadó, azaz – a mostani, háromszázezres átlagfizetést figyelembe véve – majdnem húszezer forint maradhatna az átlagosan keresők zsebében. Az adócsökkentés időzítése kapcsán a szakember alkalmas megoldásnak nevezte, ha az szja csökkentését többéves program keretei között hajtaná végre a kabinet, például úgy, hogy 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is két-két százalékponttal enyhülne a teher.

A hosszabb programoknak ugyanakkor megvan a maguk veszélye, mostanság nemhogy három év, de három hónap alatt is ­alapvetően megváltozhat a gazdasági, elsősorban a világgazdasági helyzet.

– jegyezte meg Vámosi-Nagy Szabolcs.

A gazdasági veszélyekre hívta fel a figyelmet a PwC magyarországi adópartnere is. Lőcsei Tamás szerint az uniós pénzek jövőbeli sorsától kezdve a következő évek gazdasági növekedésén át a robotizáció terjedése vagy a munkaerőhiány ugyanúgy számottevő tényező lehet. A szakember ezzel együtt is fontosnak nevezte, hogy érezhetően csökkenjenek a munkára rakódó terhek. Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó is, így az szja mérséklésének megvannak a vitathatatlanul pozitív irányba mutató indokai.

Lőcsei Tamás megjegyezte, hogy a 9 százalékos szja kuriózum volna az egész Európai Unióban, a lépés így egyfajta reklámtáblaként is szolgálhatna. Szerinte a több évre szóló adócsökkentő program az szja esetében is elképzelhető, ám hozzáfűzte: ha lesz is ilyen, annak első lépése aligha jövőre lép életbe. Jelenleg szerinte arra nagyobb esély mutatkozik, hogy 2019-ben a speciális áfacsökkentés folyamatában következik újabb állomás.

Több alapvető élelmiszer forgalmi adóját is az ötszázalékos kedvezményes kulcs alá sorolta a törvényhozás, de például az internetszolgáltatás vagy az éttermi étkezés áfája is csökkent. Elképzelhető, hogy a sor jövőre újabb elemekkel bővül.

– fogalmazott, majd a következő esztendő kapcsán emlékeztetett rá: arról már korábban döntés született, hogy a vállalkozások által fizetendő, úgynevezett szociális hozzájárulási adó 2019-ben is csökken, ha kellően nőnek a hazai fizetések.

Forrás:magyaridok.hu, Vezető kép: Horváth Péter Gyula/PS