Elképesztő, de igaz: a balliberális újságíró felszólította Müller Cecíliát, hogy ne hordjon keresztet a nyakában

A keresztényellenesség már begyűrűzni látszik Magyarországra is, ráadásul egyre bátrabban hangoztatják nézeteiket azok, akiket még a kereszt látványa is frusztrációval tölt el. Most éppen Müller Cecíliát kérték meg arra, hogy legyen kedves mellőzni szereplései alkalmával a nyakában lógó keresztet. Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, KDNP-s politikus a PestiSrácok.hu megkeresésére úgy fogalmazott: egészen elképesztő, hogy annak ellenére, hogy éppen tegnap történt egy brutális terrortámadás a kereszténység ellen Franciaországban, vannak olyan emberek, akik ilyen nyilatkozatra képesek.

Niedermüller Péter az ATV műsorában még januárban nevezte rémisztő képződményeknek a fehér, keresztény, heteroszexuális embereket – ezért a kijelentéséért még bocsánatot sem kért. Bár már akkor közfelháborodást keltett az erzsébetvárosi polgármester kijelentése, ami miatt még tüntetést is szerveztünk, úgy tűnik, ez sem volt elég ahhoz, hogy megállítsuk a keresztényellenességet a közbeszédben. Most éppen – ismét – Müller Cecília került célkeresztbe, aki a koronavírus-járvány kezdete óta rendszeresen tart sajtótájékoztatókat, amelyeken a járványügyi védekezéssel kapcsolatos szabályok ismertetése mellett tanácsokkal látja el a lakosságot a fertőzés elkerülése érdekében. Az országos tisztifőorvost most a nyakában hordott kereszt miatt kezdték el össztűz alá venni – szúrta ki a Mandiner.

Lehet, hogy tök mellékesnek tűnik, mindenestre ha én lennék a miniszterelnök, megkérném a Nemzet Cilikéjét, hogy közszereplései alkalmával legyen kedves levenni a keresztet a nyakából. Szekularizáció mint olyan

– írja közösségi oldalán Szegő Péter újságíró, aki már többször került a figyelem középpontjába szélsőséges megnyilvánulása miatt. Áprilisban éppen a Népszavában jelent meg az az írása, amelyben közölte: „a mai Magyarország egy fasiszta diktatúra. Diktátorok ritkán buknak meg választáson.”

Íme, ő Szegő Péter, akit zavar a kereszt látványa, jegyezzük meg az arcát és a nevét:

Hollik István: vérlázító Szegő kijelentése

Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, KDNP-s politikus a PestiSrácok.hu megkeresésére úgy fogalmazott: egészen elképesztő, hogy annak ellenére, hogy éppen tegnap történt egy brutális terrortámadás a kereszténység ellen Franciaországban, vannak olyan emberek, akik ilyen nyilatkozatra képesek. Hozzátette: azt sem szabad elfelejteni, hogy a keresztények elleni támadás sem mérvadó annyira számukra, mint az, hogy Magyarországon van-e jogállamiság avagy nincs, mivel folyamatosan ezzel vannak elfoglalva. Hollik István szerint az is elgondolkodtató, hogy a járvány idején a balliberális újságírónak az a legfontosabb, hogy Müller Cecília vegye le a keresztet a nyakából. A politikus úgy véli, ez már szinte olyan, „mintha más bolygón élnének”. Aláhúzta:

azt a Müller Cecíliát támadják, aki hónapok óta kitartó, lelkiismeretes munkát végez a járvány elleni védekezésben, és az a legfontosabb számukra, hogy van-e kereszt vagy nincs a nyakában…

A politikus úgy véli, hogy az is jól mutatja értékrendjüket, hogy folyamatosan azzal foglalkoznak, miért nincs jogállam Magyarországon és Lengyelországban.

Mindez megerősít bennünket abban, hogy a veszély nemcsak kívülről leselkedik ránk, hanem belülről is. A hazai ellenzék nem látja a veszélyt, tudatosan fordítanak hátat annak a keresztény kultúrának, melyet mi tudatosan szeretnénk megőrizni

– húzta alá.

Fotó: MTI