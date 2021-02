Érvénybe lépett a robbanóanyagok alkotóelemeihez való hozzájutást szigorító uniós jogszabály

Február elsejével életbe lépett a robbanószerkezetek házi előállításához felhasználható vegyszerek használatára és forgalmazására vonatkozó, megszigorított uniós jogszabály – közölte az Európai Bizottság hétfőn. Az új szabály – felszámolva a meglévő joghézagokat – egyértelmű engedélyezési és nyomonkövetési rendszereket hozott létre a veszélyes vegyszerek, a potenciális robbanóanyag-prekurzorok értékesítésének területén.

A robbanóanyag-prekurzorok olyan vegyi anyagok, amelyek törvényes célokra felhasználhatók, de vissza lehet élni velük házi készítésű tiltott robbanóanyagok előállítása céljából. Az új szabály az ilyen vegyszerek internetes kereskedelmére is vonatkozik. Az szabály életbelépésével az unió új vegyszereket, a kénsavat és az ammónium-nitrátot vette fel a betiltott szerek listájára. Az intézkedést az indokolta, hogy az Európai Unió területén 2015 és 2017 között elkövetett terrorista támadások közel negyven százalékához házilag készült robbanószerkezeteket használtak, ami egyértelműen rámutatott a vonatkozó uniós szabályozás hiányosságaira – közölték. A rendelet a robbanóanyag-prekurzorok két különböző kategóriáját határozza meg. A korlátozott prekurzorok nem bocsáthatók a lakosság rendelkezésre, a lakosság nem hozhatja be az unió területére, nem birtokolhatja, és nem használhatja fel őket. A korlátozott anyagok vásárlására vonatkozó engedély esetleges kiadása előtt a tagállamoknak biztonsági átvilágítást kell végezniük, beleértve a bűnügyi ellenőrzést is. Az úgynevezett szabályozott, azaz szigorú feltételek mellett engedélyezett anyagok esetében a gazdasági szereplőknek jelenteniük kell a gyanús tranzakciókat. Az új szabályok tehát jelentősen korlátozzák az ilyen anyagok lakossági elérhetőségét, és biztosítják, hogy a gyanús tranzakciók az ellátási lánc minden pontján, még az interneten is megfelelő módon ellenőrizhetőek legyenek – közölte az uniós bizottság.

Forrás: MTI