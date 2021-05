Ezentúl bűncselekménynek minősülhet a környezetszennyezés

Csütörtökön elfogadta az Európai Parlament azt a kezdeményezést, amelynek célja az ökoszisztéma megóvása és a környezetszennyezés visszaszorítása. A környezet elleni bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonnák az EP képviselői, ugyanis a vállalatok körében az említett iparág a negyedik legjövedelmezőbb bűnözői tevékenység – számolt be a tenyek.hu.

A felelős személyeket, vagy akár a vállalatokat is bíróság elé állítanánk, akárcsak az Egyesült Államokban, mert Európa az ilyen jellegű bűncselekmények megítélésében alaposan le van maradva

– közölte Antonius Manders néppárti EP-képviselő. Az Európai Zöld Párt szükségesnek tartja a környezetromboló bűncselekményekkel való leszámolást. Kiemelték az olajszennyezéseket és a nukleáris katasztrófákat, amelyek a legsúlyosabban károsítják a bolygónk ökoszisztémáját

Így valós lehetőségünk lenne arra, hogy megelőzzük ezeket a súlyos környezeti támadásokat, valódi eljárásokat indítsunk, és visszatartó erejű ítéletek születhessenek a környezeti bűncselekmények ügyében. A cél az, hogy megelőzzük, kivédjük ezeket a bűncselekményeket. Olyan szabályokat alkossunk, amik garantálják, hogy ne történjenek ilyenek. Amikor a vállalatirányításról beszélünk, mindig a rövid távú gazdasági érdekeket látjuk. Ez határozza meg a társaság igazgatóinak munkáját, mert a részvényesek ezt várják el. Ha büntetőjogi kategóriákat állítunk fel, akkor a részvényeseknek már nem lesz módjuk nyomást gyakorolni a Total, az Esso vagy a Shell vezetőire, hogy használják továbbra is a fosszilis tüzelőanyagokat az élővilág veszélyeztetése árán is

– mondta Marie Toussaint EP-képviselő. A kezdeményezés egyezik az Európai Parlament álláspontjával. A képviselők most azon dolgoznak, hogy meggyőzzék az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

Forrás: tenyek.hu; Fotó: MTI/Czimbal Gyula