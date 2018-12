Kínos: már ételosztással sem tudja megetetni az embereket a Momentum

Megetette volna a Momentum Mozgalom hétfőn az éhes embereket a józsefvárosi Orczy téren, de az ellenzéki párt által meghirdetett ételosztásra a helyszínen megjelent újságírókon kívül senki sem volt kíváncsi. Az eseményről tudósító Balramagyar.hu nevű MSZP közeli blog megírta, mi lett volna az ínycsiklandozó menüsor, azt viszont nem felejtette el megjegyezni a szerző, hogy

Akkora égést mutatott be a Momentum, amekkorát régen láttunk – ennél cikibb dolgot nehéz művelni. Elmúlt a varázs, innen nehéz lesz visszajönni.

A bejegyzés szerint a Momentum a Nolimpia-kampány óta folyamatosan mélyrepülésben van, egyetlen olyan rendezvényt nem tudott összehozni, ami sikerrel zárult volna, és ebből az ételosztás sem kivétel, azonban ma egy olyan rendezvénybe sikerült belebuknia a Momentumnak, amibe még soha senkinek idáig. A párt a rendezvénye meghívójában is nyilvánvalóvá tette:

A Momentum továbbra is kiáll a civilek mellett. Az őket megbélyegző törvény visszavonása mellett célunk az is, hogy megmutassuk: a civil szervezetek elkötelezett munkája elengedhetetlen az ország kiegyensúlyozott működéséhez. Ezért december 4-én délben ételosztást szervezünk az Orczy téren, hogy ezzel is szolidaritásunkat fejezzük ki a civilek mellett.