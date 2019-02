Portik: “Kérdeztem, mi legyen az emberrel? Szé [email protected] ? Erre te azt mondtad: igen”

Már a 2006-os választások előtt félt a Fidesz esetleges hatalomra kerülésétől és személyesen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök és az MSZP sikerében bízott a leszámolásos gyilkosságok miatt jogerős fegyházbüntetését töltő egykori Energol-vezér, Portik Tamás – többek között ez is kiderül azokból a Gyárfás Tamás és Portik Tamás beszélgetését rögzítő, portálunk által is megismert leiratokból, amikkel korábban zsarolni próbálták az úszószövetség egykori elnökét. A dokumentumokból az mindenesetre kiolvasható, hogy Gyárfást okkal gyanúsították meg, igaz, ha csupán ennyi bizonyíték van a hatóságok kezében, kérdés, hogy a bíróság előtt megáll-e az ügy.

Ahogy arról portálunk elsőként beszámolt, pár hónapja Portik Tamás a ’90-es évek elejétől a letartóztatásáig rögzített, több százórányi hangfelvételét foglalta le a rendőrség. A több házkutatás után megszerzett, kriminalisztikai szenzációval felérő felvételek választ adhatnak az 1990-es és 2000-es évek szervezett bűnözésének meghatározó mozzanataira. A hanganyagok egy kisebb részén Portik Gyárfás Tamással beszélget. Ezen beszélgetések néhány leiratából idézett hétfőn az Index. A Fenyő-gyilkosság bizonyítékaihoz csatolt több leirat portálunkhoz is eljutott, amiknek a legérdekesebb részeit most közzétesszük.

Portik: De rég itthon lehetnék, hazamehetnék, a gyerekeimet…

Gyárfás: Igen, de…

Portik: …ha én a Fideszre lepaktálok. Én nem paktáltam le. … eljöttem hozzád, most már több mint egy éve…

Gyárfás: Igen!

Portik: … azóta folyamatosan…

Gyárfás: … tehát az is volt.

Portik: Nem is volt, eljöttem hozzád, ugyanis úgy gondoltam, ha nincs a Fidesz, én hazajöhetek. Mondtuk, hogy azért nem jöhetek, mert… Mert azt mondtuk, hogy azért, mert meg kell várni, a Gyurcsány győz-e? Akkor győzött! Megvárjuk, míg a… lerakja az esküt…

Rettegett a kormányváltástól

Utóbbi szövegrészből kivehető, hogy Gyárfás és Portik 2004. szeptemberében beszélhettek, amikor Medgyessy megbuktatása után Gyurcsány lett a miniszterelnök. Portikot ugyan már 2003 tavasza óta nem körözték, de úgy tudjuk, utána is még hosszú ideig illegalitásban élt, és attól félt, ha esetleg Medgyessy bukása után a Fidesz idő előtt hatalomhoz jut, eljárások indulnak ellene.

A leirat szerint a 2006-os választások miatt is aggódott a maffiózó:

Portik: De jobb így végig csinálni, mint megvárni a … amikor újabb négy évre, bár az Isten adná, hogy a Gyurcsány nyerjen…, mert én attól tartok, hogy…

Gyárfás: …ebben az a …

Portik: … Fidesz, mert én nem paktálok le velük… énbennem látják a lehetőséget. Bennem látnak olyan jövőbeli lehetőséget…

Laborcnak is baloldaliként adta el magát

Portik Gyurcsányhoz és az MSZP-hez köthető „szimpátiája” a 2008-as Portik-Laborc-találkozók leiratából is nyilvánvalóvá vált. A bűnözőa beszélgetések során hű baloldaliként, az MSZP tántoríthatatlan támogatójaként tüntette fel magát és minden szolgálatát felajánlotta a az MSZP-nek és Laborc Sándornak:

Én mindenben, mindenben, amit önök mondanak, én bármit, százötven százalékig elhatároztam, régóta ez (van- PS) a lelkemben, meg a szívem… Nem hiszem, hogy tudnak olyat kérni, amit ne tennék meg.

A maffiózó azzal is dicsekedett Laborc Sándornak, hogy számos MSZP-s politikust lefizetett, és szocialista kapcsolatokkal rendelkezik. Anyósa, Riskó Judit pedig arról tett vallomást a rendőröknek, hogy veje rendre „felvágott” széles kapcsolati hálójával, illetve elképesztő történeteket mesélt például arról, hogy Horn Gyula miniszterelnök három percen belül visszahívja, ha ő keresi (utóbbi mondat felfogható a bűnöző hencegéseként, de tény, komoly összeköttetései voltak a 90-es években). Portik Tamásnak az Energolon keresztül más szocialista politikussal is volt áttételesen kapcsolata. Az Energol Rt. volt a fő beszállítója a miskolci ETL Rt.-nek, amelyben felügyelő-bizottsági tag volt Karl Imre korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő és Szűcs Erika, a Gyurcsány-kormány munkaügyi minisztere. Az Energol emellett üzleti kapcsolatban állt a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozott Fortus Rt.-vel is.

“Látszik rajtad, hogy nyugodt vagy! Mert te megoldottad!”

Ugyancsak 2004 őszén történhetett meg az a beszélgetés is, aminek a megvágott hanganyagával először zsarolták meg Gyárfást 2017 szeptemberében ( a rendőrség azóta a vágatlan verziót is lefoglalta). A vágott hangfelvétel leiratát megismerve már érthető, Gyárfás miért nem fordult azonnal a rendőrökhöz:

Gyárfás: … én úgy emlékszem erre a történetre, hogy elmondtam, tapasztaltad, hogy engem ütnek vágnak.

Portik: megoldottam a te problémádat, kerestél 8 milliárd forintot ezen az ügyön, azóta boldogan élsz.

Gyárfás: … azóta boldogan élek.

Portik: …pénzre lehet fordítani, hogyha az ember megmarad? Ha megmaradt volna az ember, akkor te nem maradsz meg.

Gyárfás: Ez az ember engem kiszúrt, és ütött vágott.

Az Energol-vezér később azt vágja beszélgetőpartnere fejéhez, hogy lehet, „rossz barátot választott” és „Fenyőt kellett volna választania”. Majd a leirat szerint az energolos emlékezteti, mire is mondott igent az úszószövetség korábbi elnöke:

Portik: …én kérdeztem: mi legyen az emberrel? Szétbasszuk? Erre te azt mondtad: igen. Te mondtad nekem, hogy el akarja venni tőled a tv-t stb… Látszik rajtad, hogy nyugodt vagy.

Gyárfás: Mert te megoldottad.

Portik: Most mondod, hogy megoldottam. Még azt is mondtad, hogy van valami másik stáb, akit megbíztál.

Gyárfás: közelített hozzám egy stáb…

A másik stáb

A „másik stáb”, akire Portik utalt, nagy valószínűséggel Tasnádi Péter és csapata lehetett, akiket Gyárfás több tanúvallomás szerint ugyancsak megbízott Fenyő János megöletésével, ezért készpénzben fizetett is, azonban Tasnádi nem hajtotta végre a feladatot, inkább csak megkopasztotta a bepalizott volt úszószövetségi elnököt. Gyárfás Portiknak meg is említi, hogy a „hideg kirázza”, ha belegondol, hogy Tasnádi kijön a börtönből, mivel tudja, hogy az egykori keresztapa zsarolni akarja. A zsarolásból egyébként az Energol-vezér is kiveszi a részét, amikor közli a Nap TV volt tulajdonosával: „bemegyek és azt mondom, te kértél meg, hogy összehozzalak egy emberrel Fenyő-ügyben és engem kiengednek! És rád meg vádolnak mindent”. Emellett az energolos emlékezteti az ex-úszóelnököt, hogy „akkor lett nagymenő, amikor meg lett oldva az élete”. „Akkor nyugodtan dolgozhattam” – válaszolta Gyárfás.

A Torgyán elleni robbantás is szóba kerül

Portik később, elég zavarosan újra beszél egy titokzatos emberről Gyárfásnak: „találkoztunk, meséltem neked erről az emberről, aki vagy létezik vagy nem, te elmondtad, hogy akkor a Torgyánt támadjuk meg vele!…”. Gyárfás erre nem reagál, ám később megjegyzi, „megbeszéltem a Parlamentben a Gyurcsánnyal egy úszó fogadáson”. Hogy itt pontosan miről van szó, nem tudni, annyi sejthető, hogy esetleg a Torgyán háza előtti robbantásra célozhatott Portik. Ismert, az 1998-as országgyűlési választások előtt és után ismeretlen személyek, hivatalosan ismeretlen okból különböző robbantásos merényleteket hajtottak végre Magyarországon: Torgyán házán kívül bomba robbant még Szájer József lakásánál, illetve a Fidesz Lendvay utcai székházánál is. Azért is valószínű, hogy a politikai színezetű robbantásokra utalt a maffiózó, mert egy másik beszélgetés alkalmával már Torgyánt keverte gyanúba, aki saját maga rendelhette meg a robbantást, hogy a választások előtt megsajnálják az emberek.

Kérdés, mi lesz Gyárfás sorsa

Mindenképp meg kell ugyanakkor azt is jegyezni, hogy Gyárfás Tamás portálunknak többször elmondta, hogy soha nem kérte, vagy utasította Portik Tamást arra, hogy Fenyő Jánossal, vagy bárkivel szemben erőszakosan lépjen fel. Gyárfás hangsúlyozta, Portik gyakran azzal fenyegette, ha bemegy a rendőrségre, akkor olyan dolgokat fog állítani róla, hogy évekig is eltarthat, mire tisztázza magát. Hozzátette: ő is csak áldozata a 20 éve történt tragédiának. Az Index emellett legutóbbi cikkében arról is írt, hogy Gyárfás egyetlen olyan ügyet említett a rendőrségnek, amiben Portik felajánlotta neki a segítségét, ő pedig lényegében elfogadta azt. Eszerint Portik vállalta, utánanéz, van-e Kaposváron rendőrségi kapcsolata, merthogy 1996 környékén abban a somogyi városban folyt a Nap TV tulajdonosa ellen egy büntetőeljárás adócsalás miatt. Gyárfás ezzel a kaposvári sztorival magyarázta a rendőröknek, hogy évekkel később Portik miért akarta kimondatni vele, hogy ő, mármint Gyárfás volt az, aki „szarban volt” és segítségért fordult hozzá. Gyárfás védekezése szerint tehát Portik nem a gyilkosságról, hanem a kaposvári ügyről beszélt neki, de szándékosan úgy csűrte-csavarta a beszélgetést, hogy mást, így a Fenyő-ügyet is bele lehessen látni. Hozzátesszük: az általunk ismert leiratokból nyilvánvalónak tűnik, hogy Gyárfást okkal gyanúsították meg, igaz, ha csupán ennyi bizonyíték van a hatóságok kezében, kérdés, hogy a bíróság előtt megáll-e az ügy. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a hatóságnak megvan a joga ahhoz, hogy az összes terhelő bizonyítékát ne tárja a védelem elé, így elképzelhető, hogy a legfontosabb felvételeket még nem ismerik Gyárfásék.