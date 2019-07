Súlyos adatmegsemmisítési botrányba keveredett Sebastian Kurz

A Mandiner arról számol be, hogy Arno M., Kurz közeli munkatársa Maisinger néven mutatkozott be a Reisswolfnál, a megsemmisítendő merevlemezek pedig saját tulajdonában álltak a megrendelőlap szerint. A HDD-ket kétszer is ledaráltatta, a maradványokat pedig egy zsákban vitte el a cégtől. A Reisswolf igazgatója szerint ilyen még nem fordult elő a cég történetében. A számla kiküldése során természetesen kiderült, hogy Maisinger nem létezik, de Arno M. még egy hibát is vétett: a saját telefonszámát adta meg a megrendeléskor. A megsemmisített merevlemezek tartalmáról egyelőre csak találgatni lehet, de nagyon valószínű, hogy a Heinz-Christian Strache alkancellár nevéhez köthető ibizai botránnyal kapcsolatos adatokat tárolhattak rajtuk. A két eset közti összefüggést támasztja alá egy nyilvánosságra került levelezés is az egykori kancellár és bizalmasa, Gernot Blümel kancelláriaminiszter között. Az e-mailek tanúsága szerint Kurz és Blümel már hónapokkal a botrány kirobbanása előtt tudomást szerezhettek az ominózus ibizai videóról, csak a megfelelő alkalomra vártak, hogy nyilvánosságra hozzák.

Kurz pártja, az ÖVP tagadja ezt. A párt szerint a merevlemezeken sajtóanyagok piszkozatait tárolták – persze felmerül a kérdés, hogy minek ekkora felhajtás néhány ártalmatlan dokumentum körül.

PS/Mandiner