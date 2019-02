fotó: Horváth Péter Gyula

Az MSZP-SZDSZ univerzumig érhetnek a Gyárfás-Portik-ügy szálai

A Fenyő-gyilkosságra való felbujtás, illetve a gyilkosság megbízása egy jóval nagyobb ügy mellékszálának tűnik – írta meg a Magyar Idők. Gyárfás Tamás, Portik Tamás és Ihász Sándor meg­gyanúsítása mögött ugyanis államtitkokkal tarkított ügy sejthető, amely akár az országos politikát is érzékenyen érintheti.

A Magyar Idők szerint legkorábban őszre várható a gigantikus botrány kirobbanása, lapértesülések szerint államtitkokat érintő nyomozás folyhat. A volt főügyész Ihász Sándor úgy került az ügybe, hogy tavaly ősszel Gyárfás adott neki egy hangfelvételről készült leiratot, de nem tűnt fel neki, hogy abban a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos bizonyíték lehet, ezért nem továbbította a rendőrségnek. A Portik által készített hangfelvétellel akarták zsarolni a korábbi úszóelnököt, azon ugyanis Fenyő meggyilkolásáról beszélgetnek ők ketten.

Gyárfás és Ihász áprilisi meg­gyanúsítása mellett viszont a Prisztás József és Boros Tamás megöletéséért összesen huszonnyolc év fegyházra ítélt Portik Tamás újabb meggyanúsítása is fontos. Eszerint Gyárfás felbujtására ő ölette meg a mostanra életfogytiglani börtönbüntetését töltő Jozef Roháč-csal Fenyő Jánost. Gyárfás a Nap TV-n keresztül a politika alakítója volt az MSZP-SZDSZ kormányok alatt, mégis úgy tűnik, inkább Portikon keresztül kapcsolódik az ügy a nagypolitikához.

Kuncze Gábor már képbe került

Az olajbűnözés zászlóshajójának számító Energol Rt. egykori igazgatója 2008-ban azzal dicsekedett Laborc Sándornak, a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori vezetőjének, a Gyurcsány-kormány elhárítófőnökének, hogy számos MSZP-s politikust támogatott anyagilag, és szocialista kapcsolatokkal rendelkezik. Anyósa, Riskó Judit pedig arról tett vallomást a rendőröknek, hogy veje rendre „felvágott” széles kapcsolati hálójával, illetve elképesztő történeteket mesélt például arról, hogy Horn Gyula miniszterelnök három percen belül visszahívja, ha ő keresi. Portikot az energolos adócsalási ügye miatt nemzetközi körözéssel keresték 1997-től, ügye 2003-as elévüléséig mégis gyakran megfordult Magyarországon anélkül, hogy akár itthon, akár az USA-ban elfogták volna. Nyilvánvaló, hogy hatósági, titkosszolgálati kapcsolatai mellett jelentős baloldali politikai támogatást is élvezhetett.

A már említett olajbűnöző cég, az Energol titkárságán dolgozott például Kuncze Gábornak, a Horn-kormány SZDSZ-es belügyminiszterének unokahúga, Vankó Krisztina, aki nem csupán titkárnői feladatokat látott el: kulcsa volt a cég széfjéhez, és a házipénztár kezelésére is felhatalmazást kapott, sőt többször döntött a társaság gazdasági ügyeiben is. A Fenyő-gyilkosság ügyében Kunczét tanúként hallgatták ki, a rendőrök szerint Fenyő János egy 120 oldalas bizonyítékot adott át üzleti ellenségéről, Gyárfás Tamásról a hatóságoknak, ami néhai Kiss Ernőn keresztül a belügyminiszternél landolt, abból azonban húsz oldal eltűnt. Kun­cze tanúként tagadta, hogy kapott volna bármilyen dossziét Fenyőtől, és arra utalt, hogy azt sem tudta, hogy egyáltalán háború zajlott Gyárfás, Princz Gábor Postabank-vezér és Fenyő János között. Belügyminiszterként azonban minderről tudnia kellett.

Portik MSZP-s barátai

Portik Tamásnak az Energolon keresztül más szocialista politikussal is volt áttételesen kapcsolata. Az Energol Rt. volt a fő beszállítója a miskolci ETL Rt.-nek, amelyben felügyelő-bizottsági tag volt Karl Imre korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő és Szűcs Erika, a Gyurcsány-kormány munkaügyi minisztere. Az Energol emellett üzleti kapcsolatban állt a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozott Fortus Rt.-vel is. Portik saját magát is az MSZP emberének mondta, aki szocikat pénzelt, és mindent megtett, hogy 2010-ben ne a Fidesz nyerje a választásokat. Ezért ajánlotta fel Laborc Sándornak, hogy információkat szerez, illetve gyárt az akkor még ellenzékben lévő jobboldali pártról. Laborcnak tetszett az ötlet, még külön telefont is biztosított az alvilági vezetőnek az olajozott kapcsolattartás érdekében. Portik rettegése a kormányváltástól nem volt alaptalan, 2012 óta tartják fogva.

forrás: Magyar Idők