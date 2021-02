Kapaszkodjanak meg, Fekete-Győr András a Momentum miniszterelnök-jelöltje!

A Momentum Mozgalom vasárnap kora délután tartotta miniszterelnök-jelölt bemutatóját. Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője úgy fogalmazott: hálás és büszke azért, mert képviselheti a pártot Brüsszelben. Hozzátette: azért dolgoznak, hogy visszaadják a reményt az embereknek. A 2022-es országgyűlési választáson jelöltjükként Fekete-Győr Andrást nevezték meg. A valóságtól nem kicsit elrugaszkodott beszédekben olyan pikáns gondolatokat is hallhattunk, mely szerint Hadházy Ákost is felkérték miniszterelnök-jelöltnek (bár azt nem tudtuk meg, hogy kik gondolták alkalmasnak a feladatra), de ő inkább visszautasította, mert az ő célja az, hogy minél több embert juttasson börtönbe. A Momentum miniszterelnök-jelöltje sem fogta vissza magát: Fekete-Győr András fideszes verőlegénynek nevezte Németh Szilárdot és Budai Gyulát, majd közölte, hogy Magyarország számára egyetlen kiút van a válságból (mert persze az van), mégpedig a nyugati országok követése. És ez még nem minden: négy napos munkahét, rugalmas nyugdíj és a Paks II. szerződés felbontása mellett a szivárványcsaládok védelme is szerepel a világmegváltó Momentum zseniális kormánybuktató tervei között.

“Egyre kevésbé vezetik a nyugati országokat idősödő emberek”– mondta Cseh Katalin kicsit sem sértő módon minősítve azokat a politikusokat, akik harminc év felettiek a Momentum Mozgalom online bemutatóján. Az abortuszt botmixerhez hasonlító Cseh Katalin arról is beszélt, hogy meggyőződése: olyan emberekre van szükség, mint Fekete-Győr András, aki fiatal, optimista és karizmatikus személyiség. Az EP-képviselő beszéde után Szél Bernadett is felszólalt, aki kijelentette: Fekete-Győr Andrásnak van titkos erőforrása, mégpedig a közösség.

Hadházy: engem is felkértek miniszterelnök-jelöltnek, de nem vállaltam

A most éppen még független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos is Fekete-Győr mellett kampányolt, bár kissé rendhagyó módon leginkább saját magáról beszélt. Szavai szerint őt is felkérték, hogy induljon miniszterelnök-jelöltként, de visszautasította, mert neki más elhívása van. Ha esetleg valaki elfelejtette volna, Hadházy eltökélt szándéka az, hogy minél több embert juttasson börtönbe. Hozzátette: elvi okokból nem vállalta a jelöltséget, mert meggyőződése szerint a 2022-es választás elcsalt választás lesz. Azt is kifejtette, hogy azon kell gondolkodni, hogy a Fidesz mellett bárki bejut-e a parlamentbe. Hadházy szerint az ellenzék döntött az indulás mellett, és ezért

a fakard mellett meg kell találni a fegyvert, egy páncéltörő ágyút, ami a hitelesség.

Donáth Anna szerint a Momentum a legerősebb ellenzéki párt

Donáth Anna arról beszélt, hogy egyszer már legyőzték a Fideszt, mégpedig az utcán. Majd a szokásos víziókat ismertette: Magyarországról elvándorolnak az emberek, akiknek elegük van a kormányból. Persze azt is hozzátette, hogy csak a Momentum lehet a megváltó közösség, ami egyébként a legerősebb ellenzéki párt. Kifejtette, hogy Fekete-Győr András képes volt összehozni azokat, akik hisznek abban, hogy Magyarországnak nem olyan miniszterelnökre van szüksége, aki nem az ország megosztásában látja a jövőt és képes arra, hogy vissza adja a hitet a magyarok számára.

A Momentum miniszterelnök-jelöltje szerint ők és a “szent nyugat” a megoldás Magyarország számára

Fekete-Győr András elszánt: pontot kell tenni egy elcsalt rendszerváltás élére. Új arcokra van szükség – fogalmazott, majd elmondta, hogy a magyarokat nem lehet hülyének nézni, ezt akarták bizonyítani a NOlimpia kampánnyal. A párt elnöke arról is beszélt, hogy azt szeretné, hogy gyermekei hazánkban nőjenek fel és itt lett először szerelmes. A mai politikai elitről pedig azt mondta, hogy visszaélt a lehetőségükkel. Megosztott és kifosztott Magyarországról is szólt, mivel

most kell színre lépni az új arcokkal. 2020 életünk leghosszabb éve volt.

Szerinte a pandémia idején a magyarok jelesre vizsgáztak, de párhuzamos valóságra is fény derült. Fekete-Győr András szerint a Fidesz állami pénzeket lop és más valóságban élnek és nem tudják, milyen a valódi Magyarország.

Orbánék nem a normális emberek életét élik, ők az az egy százaléka a magyaroknak, akiket nem érdekel az ország sorsa.

“Lassan mondom, hogy a kormány verőemberei, mint Németh Szilárdok és a Budai Gyulák is megértsék” – mondta az újkori Lenin-fiúként is emlegetett Fekete- Győr András, aki szerint a kormány megbukott a válságkezelésből is. Véleménye szerint a nyugati demokrácia a megoldás Magyarország számára.

Előre, elvtársak! Nem lesz itt Paks II, csak rugalmas nyugdíj és bünti a fideszeseknek!

Az új rendszerváltásra konkrét terveik vannak: minél hamarabb elszámoltatnak, büntethetővé tennék, ha valaki hazudik a vagyonbevallásában, új intézményeket hoznának létre és csatlakoznának az Európai Ügyészséghez. Terveik között egy miniszterelnök két cikluson keresztül lehetne csak vezető. Persze ismét előhúzta az oktatás-kártyát is: hisznek a finn módszerben és ők tudják, mire van szüksége a diákoknak. “Az új Magyarországon a tanárok keresnek majd a legjobban” – mondta, majd kifejtette, hogy egy új egészségügyi minisztert is kineveznének brit mintára. Ezután a környezetvédelemről is szólt: Paks II szerződését felmondanák, 2035-től csak elektromos autókat engednének Magyarországon forgalomba helyezni. Közölte: heti négy napos munkaidőt akarnak. Bevezetnék az eurót és Magyarország részvényt adnának mindenkinek. Bármikor felhasználható, rugalmas nyugdíjról is beszélt.

Nekünk minden család számít

– mondta, hozzátéve:

Teljesen mindegy, két anya vagy két apa neveli a gyermeket, a család az család.

A Momentum elnöke filmélményeit is megosztotta, hogy hangsúlyozza, miért van szükség változásra. “A Momentum és az ellenzéki összefogásnak pontosan ez a dolga” – fogalmazott. Fekete-Győr András szerint

Az előválasztásra szükség van

– húzta alá, hozzátéve: párttól függetlenül támogatják majd annak győztesét. Fekete-Győr András ezután szinte szóról-szóra megismételte Donáth Anna beszédének egy részét, mely szerint latyakban és sárban gyűjtötték az aláírásokat az olimpia ellen, de megérte. A Momentum miniszterelnök-jelöltje aztán egy Váci Mihály idézettel próbálta feldobni izgalmasnak semmiképpen sem nevezhető beszédét: “Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell…”-mondta patetikusan, bár tény, hogy talán ez volt az egyetlen valóban értékes gondolat, ami elhangzott a vasárnap délutáni jelölt-bemutatón.

Fotó: PS/H.P.Gy.