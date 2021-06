Karácsony Gergely régebben nem szerette a Strabagot, most meg közbeszerzéseket nyer a cég Budapesten

Az ember már meg sem lepődik, ha azt látja, hogy a baloldali politikusok ellenmondásba keverednek. Most épp a főpolgármester csinálja homlokegyenest az ellenkezőjét annak, mint amit korábban hangoztatott. Még 2012-ben ugyanis a Közgépet és a Strabagot ostorozta azért, mert e két cég konzorciumban nyert a közbeszerzéseken, és ezzel szerinte a „tönk szélére juttatta” magyar riválisait. Most viszont, hogy hatalmon van Karácsony Gergely, a Strabaggal csináltatja meg a Pesti rakpartot és a Blaha Lujza tér rekonstrukcióját. Mindezt úgy, hogy a cég korábban olyan hanyag munkát végzett, hogy az ITM vizsgálja annak lehetőségét, hogy az osztrák céget egyszer és mindenkorra kizárja a közbeszerzésekből. Az ellenzék Simicska Lajos után a Strabagot is meg tudta szeretni. Mondjuk az SZDSZ mindig is nagy rajongója volt a nevezett cégnek.

A főváros közbeszerzési eljárásainak dokumentumaiból kiderült, hogy a Blaha Lujza tér tervezését és kivitelezését, valamint a Pesti rakpart északi irányba történő rendezését is a Strabag nyerte – szúrta ki a Mandiner. Előzőre a BKK kért árajánlatot és csak egy futott be, méghozzá a „STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság”-tól (melynek alvállalkozója a címben említett a STRABAG Általános Építő Kft.). A BKK döntését azzal indokolta, hogy a legjobb ár-érték ajánlatot tőlük kapták, ami nyilván nem meglepő, ha csak ők indulnak. A közbeszerzés összege egyébként nettó 3 591 119 573 forint.

A Pesti rakpart esetében további négy cég is indult még, ám ezúttal is a Strabag győzött. A nyertes ajánlat pedig nettó 1 115 762 506 forintról szólt.

Your browser does not support the video tag.

Karácsony korábban fúrta a céget

A főpolgármester, amikor még nem bitorolta a vörös bársonyszéket, blogján 2012-ben így vélekedett a cégről:

a Közgépnek a Strabaggal szövetkezve sikerült lenyomnia és a tönk szélére juttatnia a hazai riválisait.

Hozzátette azt is, hogy:

teljes képtelenség azt állítani, hogy labanc politikát folytat és a Strabag érdekeit védi az, aki tisztességes közbeszerzéseket követel.

Fércmunkát végzett az osztrák cég, felmerült, hogy kizárják a közbeszerzésekből

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese szerint az osztrák Strabag vezette STR M0 Konzorcium „nem az elvárható gondossággal járt el a híd kialakításánál, és hibázott a sarutípus kiválasztásánál” egy korábbi kivitelezés során. Schanda Tamás hozzátette: a kormány a Strabaggal kötött szerződés minden pontját be fogja tartatni, minden hibát, felületességet, gondatlanságot számon fog kérni, és a lehető legszigorúbban jár majd el.

Az államtitkár továbbá megjegyezte, hogy vizsgálják annak lehetőségét, hogy az ilyen hanyag munkát végző cégeket hogyan lehetne kizárni a közbeszerzési eljárásokból.

Fotó: Horváth Péter Gyula/ PestiSrácok.hu