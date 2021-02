Liberális újságíró hergel a gyerekszülés ellen az Azonnalin

Bicskanyitogató írás jelent meg az azonnali.hu oldalán, ahol a bahir.hu újságírója, a magát neoliberálisnak valló Vági Márton arról értekezik, hogy miért nem a gyermekteleneket támogatja az állam, amiért olyan felelősségteljes polgárok, hogy többek között a klímakatasztrófa miatt nem vállalnak gyermekeket, akik megállapítása szerint „széndioxidot kibocsájtó, komoly ökológiai lábnyommal” bírnak. Majd azt rója fel a gyermekeseknek, hogy a gyermekkel nem rendelkezőknek is miattuk kell annyi adót fizetni, pedig milyen jó lenne ebből a pénzből például utazgatni. Ezt követően a kamionsofőrökbe, bolti eladókba is belerúg azzal, hogy szerinte ezeket a munkákat robotok fogják végezni és nehéz lesz ezeket az embereket átképezni, ergo ostobáknak tartja őket.

Pár éve robbant ki igazán a környezetvédelem kérdése hazánkban, legalábbis ekkorra tehető, amikor a csapból is környezetünk védelmének fontossága folyt. Születtek is jó döntések, például a nejlonzacskók ügyében, de szerencsére sokan a pillepalackot is leváltották kulacsra, szóval mi, polgárok is elkezdtünk jobban odafigyelni, ami dicséretes. Aztán jöttek azok az elmeháborodott kijelentések a nyugati liberális világból, hogy környezetünkért akkor tehetjük a legtöbbet, ha nem hozunk világra több gyereket, mert ők is szén-dioxidot bocsátanak ki és egyébként is sok utánuk a kakis pelenka. Valamiért itt mindig a fehér babák megszületése volt probléma, az afrikai kontinens szaporulata sosem érte el ezeknek a környezetvédőknek az ingerküszöbét. A hollywoodi sztárok is aggódtak a környezetért, de a magánrepülőzésről azért nem mondtak le, ahogy a bahir.hu újságírója, a magát neoliberálisnak valló Vági Márton sem, aki inkább utazgatna abból a pénzből, amit most adó formájában befizet az államnak, mert szerinte rá és más gyermektelen társára nézve igazságtalan a rendszer. Erről elmélkedett az azonnali.hu oldalán.

A már pelyhedző bajusszal rendelkező fiatalember ugyanis nem akar gyereket saját bevallása szerint. Mivel ő nem akar, ezért ő tulajdonképpen egy felelősségteljes állampolgár, hiszen a világ túlnépesedett és a globális klímakatasztrófa felé haladunk, ezért jobban tennék mások is, ha ezen elgondolkodnának. Ami viszont a legjobban fáj Váginak, hogy úgy érzi, vele fizettetik meg a gyerekesek költségeit. Mint írja:

Miért nekem kell fizetnem azt, ha te gyereket akarsz? És miért vagyok szívtelen, ha azt mondom, hogy erre nem adok szívesen egy forintot sem?

Az újságíró azonban itt nem áll le, szerinte ugyanis már nem alapjog, hogy valaki gyereket vállal, hiszen ezzel a környezetet terheli. Majd azon aggódik, hogy a sofőröket és bolti eladókat, hogyan fogjuk átképezni programozóvá, ha már az ő feladatukat el tudjuk végezni robotok.

Akkor ezekkel a tömegekkel mit kezdünk?

– teszi fel a kérdést.

A white trash család potyogtat

Vági elmélkedése a liberális felfogás olyan mély bugyraiba kalauzol el minket, amit eddig talán nem is gondoltunk. Őt ugyanis felháborítja, hogy olyanoknak is lehet gyerekük, akik szerinte alkalmatlanok és ez nem zavarja az államot, hiszen még pénzt is ad hozzá, méghozzá mások pénzét. Vágit az zavarja, hogy bárki lehet szülő. Mint fogalmazott:

amíg az értelmiségi, rendezett anyagihelyzettel bíró pár többször is átgondol egy szó szerint egész életet befolyásoló döntést, addig a white trash család „potyogtatja” az egyik gyereket a másik után, mindenféle felelősségérzet és megfelelő anyagi állapot nélkül.

A lavina itt sem áll le: szerinte, ha valaki ösztönlényként szaporodik, akkor ne várja el másoktól, „hogy tartsák el a gyerekét, hogy adózzanak azért, hogy neked legyen pénzed pelenkára meg babakocsira”. Vági szavai azt sugallják: ha nincs pénzed, ne legyen gyereked, mert

a gyerek nélkülözne, te megszakadnál azért, hogy legalább etetni tudd, én meg végsősoron fizethetném ezt az egészet. Hidd el, egyáltalán nincs hozzá kedvem, és jobban örülnék, ha az állam nem vinné el a fizetésem jelentősrészét azért, hogy te „élhesd az álmaidat”, és Facebookon hozzon pár lájkot a napi harmincnyolc kép a csemetédről.

Majd jön a legfontosabb kérdés, ami valószínűleg évek óta zavarja Vágit:

miért nem annak jár „jutalom”, aki nem hoz a világra egy újabb, széndioxidot kibocsátó, komoly ökológiai lábnyommal bíró embert?

Majd azt prognosztizálja, hogy mi lenne, ha a csok, a gyed, gyes megszűnne, helyette csökkenne az adó, amiből lehet például utazgatni (mert az nem környezetszennyező, mint tudjuk…). Vági azonban feltehetően végigszenvedett egy közgazdaságtan-órát, ahol megtudta, hogy a nemzet fenntartásán és gyarapításán túl azért is fontos, hogy minél több gyerek szülessen, mert a nyugdíjrendszer így fenntartható. Ettől függetlenül úgy gondolja, ha

továbbra is sok gyerek születik, akkor csupán a roncstársadalomban élőket, az önmagukat eltartani képteleneket fogjuk újratermelni.

Reméljük, azért Vági Márton is tudja, hogy őt is egy széndioxid-kibocsájtó, komoly ökológiai lábnyommal bíró anya hozta a világra, aki, ha úgy gondolkodott volna, mint most ő, akkor ezekkel a gondolatokkal ma nem roncsolhatná olvasói agysejtjeit.

Fotó: kmta.hu