Minden oldalról kapja a pofonokat Fegyőr, miután a szabad sajtó napján tiltaná el foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat

Napok óta borzolják a közvéleményt a Momentum nyíltan sajtóellenes kijelentései. Fekete-Győr András követőinek tartott egy élő kérdezz-felelek beszélgetést közösségi oldalán, ahol az egyik kérdésre azt mondta, eltiltaná a jobboldali sajtómunkásokat. Ő a propagandista kifejezést használta, de a kettő a Momentum elnökének fejében egy és ugyanaz, a vizionált Momentum-kormány alatt nyilván tiltana mindent, ami nem a 444-hvg-index-nyugati fény tengelyen mozog. Fegyőrnek amúgy nem ez volt az első sajtóellenes megnyilvánulása, emlékezetes, hogy pont ő volt az, aki pár éve szabályosan berontott az Origo szerkesztőségébe, hogy kérdőre vonjon egy újságírót egy cikke miatt.

Értelemszerűen kormányoldalról rengeteg kritika érte a Momentum politikusait. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta, hogy a kortárs Lenin-fiúk tovább tudják fokozni, amit nem kéne. Az országgyűlési képviselő szerint Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt-jelölt úr újabb futamban bizonyítja, hogy nem akar lemaradni a baloldali agresszivitási versenyben: a szerkesztőségi fenyegetés, a nyúltempóban letagadott füstgránát, és pártból meghirdetett koncepciós perekkel való fenyegetés után most jobboldali újságírókat tiltana el munkájuktól.

Ehhez a tanácsköztársasági legénykedéshez felesleges volt neves külföldi egyetemeket és intézményeket látogatni, felesleges volt díjakat kapni nemzetközi szponzoroktól. A mesterfogásokat itthoni főnökeiktől is elleshették volna. Mert amit képviselnek, az nem a jövő, hanem a poros szocializmus. És ez akkor is így van, ha az egészet leborítják egy semmitmondóan lazáskodó hipszter mázzal. Nem tudjuk, jelent-e nekik valamit, de holnap nemzeti ünnepünk lesz. Ilyenkor sok szó esik a márciusi 12 pontról. Javaslom nekik, hogy csendes óráikban tanulmányozzák az első pontot”

– fogalmazott. Schiffer András, az LMP korábbi elnöke nemes egyszerűséggel baromságnak nevezte Fegyőr kijelentéseit. Schiffer szerint igaza van Hont Andrásnak,aki szerint tévesen minősítik ezeket az embereket liberálisnak.

– írta Schiffer András. Fekete-Győr szavait a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is elítélte, azt rendkívül aggasztónak titulálták. Mint arról beszámoltunk, meglátásuk szerint az elhangzott fenyegetést csak még súlyosabbá teszi, hogy annak megfogalmazója nem egyszerűen egy ellenzéki párt, a Momentum elnöke, hanem pártjának miniszterelnök-jelöltje is, aki ráadásul nem először ragadtatja magát a sajtó ellen erőszakot ígérő fellépésre.

A szakmánk nevében így most elvárjuk Fekete-Győr Andrástól: nevezze meg, mely pártokhoz tartozó, mely politikustársaival folytatott diskurzusa során keveredett vitába erről az általa radikálisnak nevezett megoldási javaslatáról. Az a fenyegetés pedig az egész szakmánkra nézve veszélyes precedenst teremt, hogy bárkit akadályozni kíván az újságírói hivatása gyakorlásában egy ellenzéki párt miniszterelnökjelöltje. Felhívunk mindenkit a médiaszakmában és a médiaszakmán kívül is arra, hogy emelje fel a szavát ez ellen a megengedhetetlen megszólalás ellen.

– közölték. Bayer Zsolt írt egy publicisztikát az üggyel kapcsolatban, azt írta, hogy Fekete-Győr azért mond ilyeneket, mert igyekszik megfelelni főnökének, Gyurcsány Ferencnek.

Szarvas Koppány Bendegúz, a Demokratikus Koalíció korábbi politikusa, a Momentum józsefvárosi önkormányzati képviselője kommentháborúban igyekezett megvédeni pártelnöke kijelentéseit és teljes mellszélességgel állt ki amellett, hogy miért érdemes csorbítani, páros lábbal tiporni a sajtószabadságot. Schiffer András posztja alatt azt kommentelte az önkormányzati képviselő, hogy a hivatás gyakorlásától eltiltás létező büntetés.

Tudtommal pl. az ügyvédeknél is, de te András ezt biztosan jobban tudod. De orvosoknál is. Teljes joggal ki lehetne terjeszteni az újságok készítőire. És direkt nem újságírót írok, ahogy FGyA sem azt mondott a videóban, hanem propagandistát, aki tudatosan hazudik és ferdít. Ennek kimondását rá lehet bízni független bíróságra és lőn jogállami alapú propagandistaeltakarítás

– fogalmazott Szarvas. Schiffer válaszolt is, kijelentette, hogy Fegyőr párttársa téved, direkt végig hallgatta Fekete-Győr válaszát. Megkérdezte Szarvast, hogy ki, és mi alapján fogja eldönteni egy sajtószerv alkalmazottjáról, hogy propagandista?

– közölte. A momentumos politikus úgy reagált erre, hogy felidézte akkor mégis hogyan készült a BTK, törvényalkotással, így nem érti mi a probléma.

– fogalmazott Szarvas Koppány. Rákay Philip médiaszakember a fejleményekre úgy reagált, a Momentum a jobboldaliakat tehát büntetni fogja, csak azért, mert nem értenek egyet velük.

Továbbá azt is írja ez a jól fésült zsúrmarxista, hogy majd egy általuk felállított bíróság kimondja, kiket kell betiltani. Magyarán: akikre ők rámutatnak, és önkényesen propagandistának bélyegeznek, azokat majd szépen eltiltják a munkájuktól, sőt el is takarítják! Világos. Nem véletlen, ha feldereng a közelmúltból, mit is mondott a Momentum főnöke, Gyurcsány azokról, akik mást merészelnek gondolni: „Minden értelemben földönfutók lesznek.” Most pedig a DK ifjúsági tagozata ígéri jobboldaliak eltakarítását… Agyrém. Azt gondolom, eljött a pillanat, hogy ezeket a fenyegetéseket ideje komolyan venni. Ők ugyanis nem viccelnek. Nyíltan fenyegetnek. Nem hagyhatjuk, hogy a modernkori Lenin-fiúk valaha is a hatalom közelébe kerüljenek!