“Nem az étterem szenvedett, hanem a kollégák” – Több ezer gyűlölködő és fröcsögő üzenetet kapott a Gundel

Az ellenzéki sajtó Miniszterelnökséget és Gundelt köpködő cikkeinek hatására több ezer gyűlölködő üzenetet és kommentet kapott a világhírű Gundel étterem, az ott dolgozó kollégákat pedig fröcsögve szidalmazták, személyében sértegették – derült ki abból az interjúból, amelyet Peter Knoll, a Gundel ügyvezetője adott a 24.hu-nak. “Az indulat teljesen sokkoló volt. Amikor ez az egész kirobbant, először egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy tényleg ez történik. Nem a Gundel étterem szenvedett, hanem az emberek, akiknek fel kellett venniük a telefont, vagy szembesülni a többezer gyűlölködő üzenettel és kommenttel” – mondta Peter Knoll. Elárulta, az ő döntése volt, hogy milyen áron üzemeltetik a miniszterelnöki menzát, a menza és az étterem közötti árkülönbséget pedig a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítése, tálalása adja.

Az étterem leértékelésével, lejáratásával párhuzamosan ellenzéki kommentelők és fenyegetők hada szállt rá a Gundel étteremre – olvasható abban az interjúban, amelyet a Gundel ügyvezetője adott a 24.hu-nak. Peter Knoll kiemelte, sokkolta az ügy.

“Az indulat teljesen sokkoló volt. 1995 óta élek Magyarországon, a szívem is ide köt, mindent próbálok pozitívan nézni, ilyen a természetem. De amikor ez az egész kirobbant, először egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy tényleg ez történik. Miután láttuk, hogy mekkora ügy lett ebből az egészből, először a munkatársakkal kezdtem el foglalkozni, mert ők voltak leginkább kitéve a gyűlöletnek. Nem a Gundel étterem szenvedett, hanem az emberek, akiknek fel kellett venniük a telefont, vagy szembesülni a többezer gyűlölködő üzenettel és kommenttel. Nem tudom, el tudja-e képzelni, hogy fiatal huszonéves telefonos operátorként fogadja a hívásokat, és emberek fröcsögve szidalmazzák, személyében sértegetik. Az emberek szenvedtek leginkább, és ezt sajnálom a legjobban. Emberek teszik ezt más emberekkel, akik csak a munkájukat végzik. Szerencsére nem volt tettlegesség, mert a hölgy, aki a telefonokat kezelte, fiatal korához képest elképesztően professzionális volt. Képes volt a betelefonálóknak nyugodtan elmagyarázni, hogy mi az oka az árak közötti különbségnek, és utána mindig vége lett a beszélgetésnek. Mivel ezt az egyetlen interjút adom a témában, engedje meg, hogy itt köszönjem meg a kollégáim fantasztikus helytállását az elmúlt egy hétben. Nagyon sajnálom, hogy mindezen keresztül kellett menniük” – jelentette ki Peter Knoll.

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy az ő döntése volt, milyen áron üzemeltetik a miniszterelnöki menzát, a menza és az étterem közötti árkülönbséget pedig a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítése, tálalása adja.

“A Gundelben gyönyörű környezetben lehet étkezni, ahol felszolgálók szolgálnak ki és Zsolnay készlettel terítünk. Az ételek tálalására nagyon sok idő és energia megy el. A Karmelita pedig egy önkiszolgáló étterem, ennek megfelelő adagokkal. Ez így mind együtt indokolja az árkülönbséget. A különbséget a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítése, tálalása adja. Amit a menzán felszolgálunk, az egy nagyon egyszerű somlói galuska, több helyen is látni róla képet. De ha a Gundel étteremben megnézi ugyanezt, jelentős a különbség az elkészítésben és a tálalásban. Bár ez nem egy gasztronómiai interjú, ha egy nagyon szakmai példát szeretnék mondani, amikor például mazsolát darabolunk és zselésre főzzük, hogy utána tökéletes formában helyezzük a pohárba, az teljesen más technológia, és más költségei is vannak. Ez egy példa, de sok ilyen van. A Gundel Étteremben szabadon tartott biocsirkéket használunk, a menzán pedig egyszerű csirkéket. Ha a Gundelben rendel tésztát, a konyhánkon készített, házi tésztát kap, a Karmelita menzán természetesen nem. Ez jelentős különbséget jelent a költségekben” – világított rá Peter Knoll.

Megírtuk, az ellenzéki politikusok üggyel kapcsolatos uszítása azért is döbbenetes, mert a Gundel miniszterelnöki árait kifogásoló politikusok hasonlóan kedvező áron, 800-900 forintért ebédelhetnek a Parlamentben és a Képviselői Irodaházban. A Gundelt még Kóka János is megvédte. Ami a Gundel körül megy, az ugyanolyan rosszízű, populista demagógia, mint ami ellen általában azok emelnek szót, akik most elárasztják az éttermet negatív kommentekkel – írta egy kommentben Kóka János. Mint a korábbi SZDSZ-es politikus hangsúlyozta, a Gundel évtizedek óta különböző kormányok, közintézmények beszállítója, amelyről az ellenzéki politikusok is tudnak, hiszen évek óta hasonló áron ebédelnek a Parlamentben.

A vezető képen Peter Knoll, a Gundel ügyvezetője látható. Fotó: xpatloop.com