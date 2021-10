Kocsis Máté azt üzente a baloldali összefogásnak, hogy várják meg, amíg a Fidesz-KDNP is indul a választáson

Az Országgyűlés őszi ülésszakának hatodik ülését nyitotta ma meg Lezsák Sándor, amely a KDNP-s Seszták László országgyűlési képviselőre való megemlékezéssel indult. Ezt követték a napirend előtti felszólalások, melyet a Párbeszéd képviselője, Szabó Tímea indított az ellenzéki előválasztás témájával. A politikus szerint ezzel elkezdődött a jövő és a kormány elkergetése. Dömötör Csaba viszont emlékeztette a nagyhangú Szabót, hogy eddig azt mondták, hogy Karácsony Gergely a kormányváltás garanciája, most hirtelen ez az ember Márki-Zay Péter lett. A helyzet a baloldalon napról-napra változik. Orbán Balázs pedig azt kérdezte a “mélyen tisztelt” baloldaltól, hogy milyen demokrácia az, ahol egy emberre lehet szavazni, ugyanis Újpesten, Varju László esetében ez történt. Jakab Péter pedig a legfőbb ügyészt fenyegette újra azzal, hogy börtönbe juttatja. A Fidesz frakcióvezetője szerint viszont nem a bilincs kattant, hanem Jakab Péter.

Szabó Tímea magasröptű gondolataival indult a mai parlamenti ülés, amelyben saját magukat dicsérte a tegnap lezárult ellenzéki előválasztás okán, amely szerinte egy új korszak kezdete. Mint fogalmazott:

mostantól összezárunk.

Ezt azonban nem láthattuk eddig, hiszen folyamatosan egymást szapulták az ellenzéki jelöltek és pártok. Szabó szerint pánikol a kormány és a hozzájuk tartozók, ezért hagyják el sorra az országot.

Dömötör Csaba szerint viszont abba kellene hagyni a baloldalnak a gyűlöletkampányt, példaként említve a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, aki lámpavasakat emlegetett. Az államtitkár emlékeztetett: korábban azt mondták, hogy Karácsony Gergelytől kell félni. Majd a baloldali ellentmondásokra emlékeztette, például, amikor a főpolgármester azt mondta, hogy csak akkor lép vissza az előválasztásból, ha elüti a villamos. Dömötör szerint itt lenne az idő, hogy Karácsony Gergely a fővárossal foglalkozzon, amiben számíthat a kormány segítségére, csak csinálja már.

Rétvári Bence pedig arról beszélt, hogy az ellenzék akkor újult volna meg, ha kizárták volna a soraikból Gyurcsány Ferencet, de ahelyett, hogy ezt megtették volna, összefogtak vele. Az államtitkár emlékeztetett, hogy olyan versenyeket láthattunk, mint hogy a baloldal hogyan utálja egymást, lásd, SMS-ben való fenyegetések és ki utálja jobban a jobboldalt.

Az a demokrácia, hogy egy ember indul az előválasztáson?

A DK-s Varju László is azért volt büszke, mert sikerült zökkenőmentesen lezárni az előválasztást, nem úgy, mint az első felvonásban. Majd arra kérte a pártokat, hogy támogassák egymást. A DK Varju szerint megerősödött, hiszen a legtöbb helyen ők adják a jelöltet, akik állítása szerint minden ellenzéki szavazót képviselni fognak. Majd az elszámoltatásról beszélt és a sajtószabadságról, ami egészen abszurd egy volt Gyurcsány-kormányban ült képviselőtől.

Orbán Balázs emlékezettett, hogy demokráciáról beszélnek a baloldalról, miközben Varju László úgy nyert a körzetében, hogy nem indult ellene senki.

Ez aztán a demokrácia

-tette hozzá az államtitkár. Majd elmondta, hogy Márki Zay Péterrel az fog történni, amikor bemegy Gyurcsányhoz, mint a viccben:

bemész a főnökhöz a véleményeddel, majd távozol az övével.

Majd arra is emlékeztetett, hogy a legtöbbet a kampányban Karácsony Gergely költötte, amiről Márki-Zay Péter nyilatkozott.

Nem fogjuk hagyni, hogy a Gyurcsány-korszak visszatérjen

-fűzte hozzá, majd a korábbi kormány főbűneit sorolta az IMF eladósítástól, a 13.havi nyugdíj elvételén keresztül a szocpol megszüntetéséig.

Nagyon magabiztos a megszűnés szélén álló MSZP

Az MSZP elnöke, Tóth Bertalan is arról beszélt, hogy a Fidesz fél, ezért betonozzák be mindenhova az embereiket. Van szerinte mitől félniük, mert leváltják 2022-ben Orbán Viktort. Hogy a megszűnés szélén álló MSZP mire ilyen magabiztos, nem derült ki Tóth felszólalásából, ahogyan az sem, hogy több párttársa, miért nem az ő jelöltjükre, Márki-Zay Péterre szavazott, miért választották inkább Dobrevet.

Rétvári Bence emlékeztetett, ha annyira fontos a választók véleménye az MSZP-nek, akkor fogadják el, hogy a Fidesz-KDNP-t választották az emberek. Ha érdekelné őket az emberek véleménye, akkor támogatnák a nemzeti konzultációt és elfogadnák, hogy a szülők többsége nem akar LMBTQ-propagandát az iskolákba, óvodákba. Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a szocialista kormányok alatt rosszul éltek az emberek, hiszen az energiaszektort is eladta az akkori kormány. Most a hazai energiaárak azért nincsenek az egekben más EU-s országokkal szemben, mert erre a rezsicsökkentés lehetőséget ad. Majd sorolta, hogy kórházakat, iskolákat zárattak be, IMF hitelt vettek fel, kiárusították az ország vagyonát stb.

Jakab szerint a Békemenet az ellenzék ellen szól

Jakab Péter sem tudott elszakadni az előválasztástól, amiből ő maga már a legelején kiesett. Majd hangsúlyozta, hogy ahogyan ígérte, bárki lesz a jelölt, ők támogatják, ezért most így tesznek. A Jobbik elnöke a Békemenetről is beszélt, amit szerinte a Fidesz az ellenzék ellen szervez. A legfontosabb nemzeti minimum szerinte, hogy harminc év után lesz elszámoltatás.

Véget vetünk a visszaosztásnak

-mondta, hozzátéve, hogy csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez. Polt Pétert nem fogja tudni a megvédeni a kormány, le fogják csukni.

Dömötör Csaba a gyűlöletről szólva elmondta, az a baloldalon van, hiszen a Jobbik rendezvényén vittek fojtófogással földre egy embert, Márki-Zay a lámpavas felhasználási lehetőségeiről elmélkedik, művészeket, újságírókat pedig börtönnel fenyegetnek. Hozzátette: a szavazók világosan elmondták, hogy nem kérnek a Jobbikból és Jakab Péterből.

Nem lesz klímaadó Magyarországon

Hollik István kormánypárti politikus az energiaárak elszállásáról beszélt, ami egész Európában jelen van. Úgy véli ez egy szuverenitási kérdés is. A baloldalra ebben sem lehet számítani, hiszen Paks II. beruházást, a hosszútávú gázmegállapodást és a rezsicsökkentést is támadják. Havi 32 ezer forint pluszt jelentene, ha a klímaadót bevezetné az unió. Schanda Tamás államtitkár viszont megnyugtatott mindenkit, hogy nem lesz uniós klímaadó. A rezsicsökkentésért továbbra is küzdeni fogunk, nem hagyhatjuk, hogy a magyar családokat terheljék plusz több százezres kiadásokkal.

A klímarombolóknak kell megfizetni a klímaadót, nem a magyar családoknak.

Gyurcsányék alatt háromszorosa lett a gáz, kétszerese az áram díja. Cinikusan akkor a kormányfő azt mondta az emelésre, hogy

nem kell félni, nem fog fájni.

Mindeközben tizenötször volt rezsiemelés és mi fizettük a legtöbbet az áramért és a gázért.

Várják meg, amíg mi is indulunk a választáson

Hat-hétszázezer ember vett részt az előválasztáson, amihez gratulált a Fidesz frakcióvezetője az ellenzéknek, de hozzátett:

várják meg, hogy mi is induljunk a választáson.

Kocsis Máté ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy ennél többen írták alá a Stop Karácsony, Stop Gyurcsány! petíciót, ezt sem szabad elfelejteni. Jakab Péternek pedig azt üzenete:

Nem a bilincs kattant, hanem Ön.

Az egyetlen működő párt a baloldalon a DK, ami bedarálta a körülötte lévő pártokat. A legújabb „üdvöskéje” a baloldalnak, Márki-Zay Péter, aki szintén közös kormányzásról beszél.

Önök Gyurcsány Ferenctől eljutottak Gyurcsány Ferencig.

Emlékeztetett, hogy a miniszterelnöknek paktumot kell kötnie a legnagyobb ellenzéki párttal, ami a DK.

Hogyan tudjuk megvédeni az alacsony energiaárakat?

A második legolcsóbb nálunk a gáz és a villany -emlékeztetett Böröcz László. A kormánypárti politikus hozzátette, hogy most is meg kell védeni a rezsicsökkentést, hiszen az EU most klímaadóval akarja sújtani a magyar családokat is. Ha Brüsszel akarata érvényesülne, a rezsi nőni fog, de az építőiparban is tovább emelkednének az árak.

Schanda Tamás, Böröcz Lászlónak válaszában elmondta, hogy valóban az Brüsszel célja, hogy a polgárokkal fizettessék meg a magas árakat. A kudarcos energiapolitikáért Brüsszel nem vállalja a felelősséget. Most is magára hagyja a tagállamokat, nem adnak a közös forrást. Vége az olcsó energiának, a zöld átállás nem lesz olcsó -idézte Gyurcsány pártjában politizáló egyik magyar EU-s képviselőt az államtitkár. A zöld megállapodás jegyében Dobrev Klára is belemegy a brüsszeli ötletekbe, attól sem riad vissza, hogy adóemelés legyen ezen a területen. Schanda Tamás elmondta, hogy nem szabad az emberekre hárítani ezeket a plusz költségeket, fizessenek a klímarombolók.

Eseti bizottságot hoznak létre az NMHH tagjelölésre

Az Országgyűlés 110 igen és hét nem szavazattal elfogadta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozatot. Az elnöklő Lezsák Sándor emlékeztetett arra, hogy a korábbi eseti bizottság nem tudott sikeresen jelölni, ezért a mandátuma megszűnt. Arra kérte a frakcióvezetőket, hogy este hétig javasoljanak tagot a testületbe. Közölte, az Országgyűlés kedden dönt a bizottság tagjairól. Az országgyűlési határozat szerint a bizottságba valamennyi országgyűlési képviselőcsoport egy-egy tagot jelöl. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt a jelölésben. A testület elnökére a kormánypárti, az alelnökére az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot.

Fotó: Hotváth Péter Gyula/ PestiSrácok.hu