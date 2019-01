Pride-hónap: Halállal, veréssel, átkokkal fenyegetik a Facebookon Novák Katalin államtitkárt

Tombolnak az indulatok Novák Katalin családügyi államtitkár néhány nappal ezelőtt Kaposváron tett kijelentései miatt. A politikus egy egyházi rendezvényen beszélt arról, hogy a család értékét meg kell védeni és ki kell mondani a nyilvánvalót, akkor is, ha azt egy maroknyi kisebbség homofóbiának nevezi. Először a közösségi médiában kezdték támadni, erőszakkal fenyegetni az államtitkárt. Most pedig Bősz Anett liberális képviselő tett rá egy lapáttal és bírálja kirekesztéssel, gyűlöletkeltéssel a kormány családpolitikáját, amelynek középpontjában egy férfi és nő áll.

Nyílt levelet írt Bősz Anett, a Liberálisok politikusa Novák Katalin családügyi államtitkárnak. A képviselő szerint elfogadhatatlan a kormány családpolitikája, amely megbélyegzi és kirekeszti a család fogalmából az azonos nemű párokat. Azt írja, az államtitkár több ezer embert, “honfitársunkat” sértette meg, amikor arról beszélt, hogy “a családhoz kell egy nő és egy férfi”. Novák Katalin Kaposváron, a Református Egyházi Napok beszélgetésén elhangzott gondolatai váltottak ki hatalmas sivalkodást a liberálisok körében, amelyhez most, lám, Bősz Anett képviselő is csatlakozott. A családügyi államtitkár azt mondta, hogy a “jövőben is ki kell állnunk a házasság értéke mellett, mert fennáll az a veszély, amikor egy maroknyi kisebbség jogaiért harcolnak egyesek, elfeledkezünk a többségről”. Novák Katalin arról is beszélt, hogy vannak fenyegető jelek, amelyek próbálják megbontani a család szentségét. A többség pedig sokszor azért nem mer kiállni a család értékei mellett, mert aki ezt teszi, azt könnyen homofóbiával bélyegzik meg. A legegyértelműbb összefüggéseket ki kell mondani. Igenis szabad nyíltan beszélni nyilvánvaló kérdésekről – fogalmazott az államtitkár. Azt is kijelentette – és ezzel váltotta ki a másképp gondolkodók bősz haragját -, hogy “egy gyereknek joga van ahhoz, hogy legyen édesanyja és édesapja. A családhoz kell egy nő és egy férfi, és pont elég hozzá egy nő és egy férfi”.

“Hogy a g…be jössz ehhez te senki k…a?”

A közösségi médiában szinte azonnal beindult a gyűlöletkampány. Németországban élő homoszexuális magyarok a Facebookon veréssel fenyegették a kormánypárti politikust és felháborodottan sorolták, milyen jó életük van, férfiként másik férfival házasságban a német fővárosban.

A kommentek sem voltak sokkal finomabbak. Merkelisztánban élő magyar homoszexuálisok megállapították, hogy Magyarország mennyire elmaradott és élhetetlen, hiszen itt még nem is csókolózhatnak nyugodtan a melegek az utcán. Arról nem is beszélve, hogy átmulatott éjszaka után, bárokban kell nem hivatalos esküt tenniük egymásnak, ahelyett, hogy ország-világ, és persze az anyakönyvvezető előtt vállalhatnák szerelmüket.

Hasonló megosztásoktól és hozzászólásoktól hemzsegett a hétvégén a közösségi média. Volt, aki azt kívánta az államtitkárnak, “legyen szívsorvadása”. De akadt olyan is, aki azt kérdezte, “ez miért van még életben”.

Bősz Anett meghívta Novák Katalint a Pride-ra

Ezt a hangulatot lovagolta meg most Bősz Anett, akit, úgy tűnik, a fenti megnyilvánulások kevésbé zavarnak, mint az államtitkár családról tett hitvallása. Nyílt levelében a liberális politikus úgy fogalmazott, hogy a Fidesz-KDNP törvényi és adminisztratív eszközökkel akadályozza a meleg párokat az örökbefogadásban, azokkal nem a többséget védi, hanem a kisebbség jogait sérti súlyosan. Szerinte Európa annak köszönheti a békét, amit lassan hetvenöt éve töretlenül fenntart, “hogy veleszületett tulajdonságainál fogva egyikünk sem értékesebb vagy értéktelenebb a másiknál”.

Ez a béke az, amit az Önök kormánya megbontani kíván, hamis információkkal ellátva a lakosságot arról, hogyan élik mindennapjaikat a nyugat-európai társadalmak – fogalmaz nyílt levelében Bősz.

Arról is figyelmezteti Novák Katalint, hogy “a társadalom nem hadszíntér”. Szerinte sokan az emberi méltóságot tiporják lábbal nap, mint nap. Majd arra is felkérte az államtitkárt, hogy velük együtt vegyen részt július 8-án a homoszexuálisok fővárosi felvonulásán, a Pride-on.

A Budapest Pride jó alkalom arra, hogy személyesen győződhessen meg róla, hogy előítéleteinek semmilyen alapja nincsen, és az azonos nemű párok is éppen annyira alkalmasak a családalapításra, mint bárki más – zárta levelét a politikus.

A hagyományos Budapest Pride melegfelvonulás vasárnap lesz. Már hetekkel előre felkorbácsolódtak az indulatok. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a rendőrség is óvintézkedésekről rendelkezett. De több párt, civil szervezet is jelezte, hogy demonstrálni fog a másság nyílt reklámozása ellen, illetve mellett.

Vezető kép: Horváth Péter Gyula/PS