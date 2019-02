Soroksári emberölés: Mégsem a futónő gyilkosát találták meg

Nem egyezik annak a férfinek a DNS-e az áldozat testén talált anyagmaradványokkal, akiről a sajtó a napokban azt írta, ő lehet a Soroksár külterületén öt éve megölt futónő, Gy. Krisztina gyilkosa – értesült a PestiSrácok.hu. Úgy tudjuk, a rendőrség a férfi korábbi munkatársait is ellenőrizte, ám az eredmény esetükben is negatív lett.

Néhány nappal ezelőtt írta meg a Bors, hogy Gy. Krisztina volt férjét, Kardos Lajost a közelmúltban megkereste egy számára ismeretlen nő, aki biztos volt benne, volt élettársa, N. ölte meg Gy. Krisztinát. A rendkívül agresszív embernek leírt volt élettárs a gyilkosság idején közvetlenül Krisztina szokásos futóútvonala mellett dolgozott házszigetelő munkásként. A nő szerint a szakításuk után azzal fenyegette őt, hogy megöli. Kardos szerint az asszony azt állította, akkor döbbent rá, hogy volt párja lehetett a gyilkos, amikor minden cikket elolvasott a gyilkosságról. A nő tanúvallomást tett, és elmondta: a gyilkosságot követő időben N. hazament lakóhelyére, ám a keze csúnyán bedagadt, az arcát összekarmolták. Amikor rákérdezett, mi történt, azt állította, hogy összeverekedett a barátjával. Az asszony szerint akkor sérülhetett meg, amikor Krisztina védekezett a támadása ellen. A nyomozás során a kamerafelvételek alapján a rendőrök kerestek egy szürke Renault Megane-t, amely akkor hajtott be a kocogóútra, amikor az asszonyt megölték. N.-nek éppen ilyen autója volt, amelyet nem sokkal később egy bontóba adott be.

Nem egyezik a DNS

A rendőrség vizsgálta az asszony vallomásában elmondottakat, az igazságügyi szakértők pedig DNS-azonosítást végeztek: a férfi édesanyjától rögzített DNS-hordozó anyagból kinyert DNS-t hasonlítottak össze az áldozat testéről rögzített, középkorú férfitól származó anyagmaradvánnyal. Ezzel kapcsolatban portálunk úgy értesült, hogy a DNS-azonosítás negatív lett, így szinte biztosra vehető, nem a nő volt élettársa gyilkolta meg Gy. Krisztinát, sőt, információink szerint a sajtóban szintén említett férfi korábbi munkatársait is ellenőrizték, ám az eredmény esetükben is negatív lett.

Öt éve történt a gyilkosság

Ismert, 2013. szeptember 25-én a 36 éves Gy. Krisztina, mint mindig, kocogni indult este, ám a szokásos időre nem ért haza, családja a mobilján sem érte el. Még aznap keresni kezdték. A kutatásba nyomkövető kutyát is bevetettek, és az eb segítségével nem messze a bicikliúttól rátaláltak Krisztina holttestére. A nőt futás közben támadták meg, akit valószínűleg nem is akartak megölni, de a dolgok irányítása kicsúszhatott az elkövető kezei közül, és ez vezetett a gyilkossághoz. A nő kezét-lábát összekötözték, majd zsineggel megfojtották. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK) egy speciális, 14 fős nyomozócsoport alakult a gyilkosság felderítésére. A támadás után néhány nappal elterjedt az a pletyka, hogy elfogtak öt embert, akiknek közük lehet a gyilkossághoz, ám ezt a hatóság cáfolta. Az ügyet később a Petőfi Attila vezette osztály vette át.

A brutális gyilkosság egy évvel ezelőtt is reflektorfénybe került, hiszen tavaly nyáron derült ki a közvélemény számára, hogy egy súlyos szakértői hiba miatt a rendőrök két évig rossz nyomon jártak. A tévedés oka az lehetett, hogy az orvosszakértői vizsgálat előkészületei közben egy, a futónő ügyében vétlen férfi DNS-e is a soroksári családanya holttestére került. A rendőrség azért biztos benne, hogy a holttesten talált két anyagmaradvány közül az egyiknek semmi köze a gyilkossághoz, mert amikor Krisztinát meggyilkolták, már az illető halott volt, akinek ott végezték a boncolását, ahová a gyilkosságok után szokásos vizsgálatra a meggyilkolt asszony holttestét is beszállították. Vélhetően a testek mozgatása közben az ott dolgozók egyike vihette át a férfi DNS-ét a megölt nő holttestére. Ettől persze még nincs kizárva a több elkövető elmélete, ám DNS-sel a bűncselekményhez kötni csak egy személyt tudna a hatóság.

Vezető kép: facebook.com