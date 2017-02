A parlamenti pártok közül utolsóként az LMP is megtartotta évértékelőjét a hétvégén. Ezzel a széplelkek is beálltak az Orbánt majmolók táborába, hasonlítanak abban is ellenzéki kollégáikhoz, hogy nem tudnak újat mondani.

A Lehet Más a Politikának nagygyűlést vagy éppen évértékelőt tartani rendkívül költséghatékony projekt. Náluk talán csak Fodor Gábor liberálisainak egyszerűbb a helyzete, ők elférnek egy kávéházi körasztalkánál is. Az LMP persze országos párt, nekik szükségük volt most is legalább harminc négyzetméterre: így a pártaktíva is kényelmesen leülhet, az újságírókkal együtt meg direkt tömve volt a termecske. De félre a tréfával, sok jó ember kis helyen is elfér, az LMP-ben pedig annyi a jóság, hogy a Papp László Aréna is kicsi lenne számukra.

Hiszen az LMP-s hölgyek és urak mindennek és mindenkinek jót akarnak. Fiatalnak és öregnek, diáknak és nyugdíjasnak. Születéstől alanyi jogon járó első diplomát és szivárványszínű kezdő zsírkréta-csomagot, a magas nyugdíjak mellé pedig még gondoskodó rokonokat is biztosítanának. Lesz magas minimálbér és alacsony adó, magyar vállalkozónak és multinak egyaránt. Kevesebb lesz a rendőr és katona, de nagyobb a közbiztonság, és a migránsok is kapnak meleg zoknit a magyar átlagbérű segély mellé. Ja és lopni is elfelejt majd mindenki.

Ez ilyen egyszerű!

Hipi-szupi jó lesz az LMP-országban, nőknek és férfiaknak, mindenféle leosztásban és párosításban. Nem lesz Paks, de lesz ingyenes zöld energia és rengeteg szép zöld park is épül e hazában. Ahol kiskutyák és kismacskák örök barátságban élnek, és a Macskafogó című film első részének záró idilljéhez minden más házikedvenc is csatlakozni fog. Baráti ölelésben egyesül a házi pocok a homoki viperával.

Szeretni fogjuk egymást gyerekek, de azt aztán piszkosul!

A Kedves Olvasó most azt gondolná, hogy az LMP társelnökei, Szél Bernadett és Hadházy Ákos csak a levegőbe beszélnek és ígérgetnek. Hát, kérem szépen, szó sincs erről, nekik állítólag van szépen kidolgozott tervük is, hogy ki és mennyit kapna a költségvetésből. Mindössze két dologra nincs válaszuk: honnan lesz ennyi pénz a költségvetésben, és milyen isteni beavatkozás kellene ahhoz, hogy ők valamikor is beleszólhassanak a pénzek elosztásába. Mert ez utóbbit, nos, azt még a jóságnál is jobban akarják.

Az LMP megalakulása óta azt sulykolja, hogy ők valami egészen mást akarnak, mint a többiek. Nekik nem a bársonyszék, a közherdálható pénz, esetleg a kettővel nagyobb iroda kellene. Dehogy! Most hagyjuk az unalomig ismert közhelyet, hogy nem lehet más a politika. A politika lehet más, mint ahogy mást akart és akar, és mást valósított-valósít meg az MSZP és a Fidesz is. Az LMP erre azt mondja, hogy ez mind rossz, de ők majd jók lesznek. Ez mellesleg nem sokban különbözik a Jobbiktól, csak az LMP szivárványszínű nyakörvvel tenné szebbé Magyarországot.

De vissza a két említett kérdéshez! Honnan lesz több pénz a büdzsében, vagy honnan vesznek el, hogy másnak többet adhassanak? Nos, ezt a részt az összes többi ellenzéki párthoz hasonlóan az LMP is mélyen titkolja. Nem, nem azért, mert méla s kósza elképzelésük sincsen róla. Pusztán azért, hogy a fideszes Németh Szilárd ne lophassa el, és a kormány ne kezdjen újabb rezsicsökkentésbe…

A másik kérdés, mitől kerülne kormányra az LMP? Félretéve azt a valószínűtlen lehetőséget, hogy Szél Bernadett két szép szeme és Hadházy Ákos markáns szakálla miatt szavazócédulát ragad a negyven százaléknyi bizonytalan választó, csak a következő választás marad: a Fidesz vagy a „demokratikus baloldal” farvize. Schiffer András ex-elnök ezt ismerte fel tökéletesen, alighanem ezért is távozott.

Szél Bernadett és Hadházy Ákos most azt gondolják, hogy játszhatnak középutas rétegpártot, pult alatt erre és arra is alkudozva, miközben nyilvánosan egyikük a ballibre, a másik a jobboldalra okádik. Bájos munkamegosztás, legalább annyira erkölcsös és elvhű, mint amennyire valós esélyegyenlőséget jelent az egy női és egy férfi társelnök kötelezővé tétele a pártban. Mert ettől ugye máris több joga és nagyobb fizetése lesz a nőknek – már Szél Bernadettet leszámítva. Azt meg végképp hagyjuk, hogy valaki nem kizárólag a nőiségétől vagy férfiasságától alkalmas és tisztességes.

Az LMP most ígér feketét és fehéret is, mond igent és nemet is, abban bízva, hogy az ajándékot hozó és nem hozó mesebeli okos lányhoz hasonlóan még akár királylánnyá is változhat.

Az LMP 2009 óta árulja magát a politikai placcon. Képviselőik ott vannak a pesti és a brüsszeli parlamentben is. Azóta folyamatosan nyújtják az alternatívát. Szép, jól fizető szakma, amúgy „másképpen”. Ja, mégsem. Ezt is mi fizetjük.

Fotó: mti.hu