Gyurcsány Ferenc demokrata, mondta az Egyenes Beszédben az MSZP korábbi elnöke, annak tudatában, hogy ezért vitába keveredhet Botka Lászlóval – írja az atv.

A korábbi MSZP-kormányzásról annyit mondott: „rosszul kormányoztunk”, majd hozzátette: “sokszor közösen rontottunk el dolgokat”. Itt a volt miniszterelnökre, Gyurcsány Ferencre utalt. Ugyanakkor úgy látja, hogy a kormányzati hibák ellenére sem lehet az akkori kormányt a mostani Fidesz-kormányhoz hasonlítani.

Az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője megerősítette a műsorban, hogy a szocialisták választási kampányát ismét segítheti Ron Werber. Mesterházy szerint az izraeli kampányguru jól ismeri a hazai viszonyokat és a szocialista pártot, a tapasztalata nagyon hasznos lehet a 2018-as választáson az MSZP-nek.

A szocialista politikus arról is beszélt: noha korábban közellensége volt Simicska Lajos az MSZP-nek, most lehetnek közös érdekek az üzletemberrel. Szerinte Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, és ahol az érdekek találkoznak, ott van esély az együttműködésre.

Arra a kérdésre, miszerint Soros György küldte a parlamentbe vagy sem, az országgyűlési képviselő azt mondta: mindig mosolyog ezen. Hozzátette: korábban ő is pályázott Soros-ösztöndíjra, mégsem kapta ezt meg.

PS/atv.hu