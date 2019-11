A Fidesz üzenete a klímatüntetőknek: veletek vagyunk! (interjú)

Előre is köszönetet mondott a mai klímatüntetés résztvevőinek Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője, amiért tetteikkel és jelenlétükkel harcolnak a bolygónk megóvásáért és a környezetvédelemért. A PestiSrácok.hu villáminterjújában a politikus azt is elmondta: nehéz vitatkozni avval a ténnyel, hogy a Fidesz-KDNP-kormányzás a patrióta és környezetkímélő gazdaságot támogatja, miközben az MSZP-SZDSZ-kormányok kiszolgáltatták az országot a globalista köröknek, amelyek a környezetromboló politikát erőltettek az országra. A Fidesz az Európai Parlamentben azért harcol – mondta el Hidvéghi Balázs -, hogy sokkal több támogatás jusson a klímavédelmi és környezetbarát fejlesztésekre. A Fridays for Future nemzetközi mozgalom felhívására ma déltől a fővárosi Batthyányi térről a Kossuth térre vonulnak a klíma- és ökológiai vészhelyzet kihirdetését követelő demonstrálók.

Mit üzen a tüntetőknek?

Mindenki, aki felelősséget érez a természetért és a környezetért, jó úton jár! Köszönet illeti azokat, akik ki is fejezik a támogatásukat, akár avval, hogy elmennek a mai felvonulásra. Mi ezt a Fidesznél is nagyon fontosnak gondoljuk, a héten szavaztunk is erről az Európai Parlamentben és támogattuk a klímavészhelyzetről szóló határozatot, még akkor is, ha gondunk volt a megfogalmazással, mert mi a “vészhelyzet” helyett a “sürgősség” kifejezést használnánk. De a szómágia mellékes, hiszen a lényeg az, hogy a felelősségvállalásból tett és cselekvés következzen, s azért küzdünk Brüsszelben, hogy megkapjuk a kért pluszforrásokat. Hogy az unió érdemben támogassa a természetvédelmi, környezetvédelmi és a tisztább gazdaság érdekében tett erőfeszítéseinket.

Sokan kormányellenes, vagy jobboldal ellenes tüntetésként fogják fel a klímademonstrációkat, még akkor is, ha azokat a politikától távolabb álló civil szervezetek, egyetemisták szervezik. Ők azt állítják, hogy a Fidesz Brüsszelben valójában gáncsolja a klímavédelmi intézkedéseket…

Magyarország a kimutatásokban jól helyezést ér el a klímavédelmi- és környezetvédelmi teljesítményével. Ha vannak is az ipart és a gazdaságot hátrányosan érintő javaslatokról szakmai viták, a Fidesz a fő kérdésekben az unió vezető politikai erőivel és az Európai Néppárttal ért egyet. Ezért is szavaztuk meg csütörtökön a klímavédelmi határozatot. Tehát szó sincs arról, hogy a Fidesz gáncsolná az uniós összefogást. Azért küzdünk, hogy az unió a fejlesztési támogatásokat a környezetbarát gazdaság megteremtésére adja, ez pedig elég konkrét cél.

Az ellenzéki önkormányzatok sorra hirdetik ki a klímavészhelyzetet, miközben ők maguk is elismerik, hogy ezeknek a határozatoknak az ég világon semmi következményük nincsen. A végzetes klímakatasztrófa rémképével – egyelőre inkább csak Nyugaton – már a gyermekvállalástól, sőt, általában az élettől is elveszik a fiatalok kedvét. Hol az egészséges határ a nihilista hisztériakeltés és a józan belátás, cselekvés között?

Tenni kell és nem riogatni. Meg kell találnunk az egyensúlyt a munkahelyteremtés, a versenyképesség, a hazai mezőgazdaság érdeke, a jobb megélhetés célja és a klímavédelem között. Nem szabad olyan elsietett, túlzó intézkedéseket hoznunk, amelyek nagy kárt okoznak a gazdaságnak, miközben a klímavédelmi, környezetvédelmi előnyük csekély, vagy vitatott. A jó európai életminőségért harcolunk, aminek elengedhetetlen eleme az élhető környezet és a bolygónk megőrzése a jövő nemzedékeknek. A Fidesz ezen az úton jár.

Ha mérlegre tesszük a rendszerváltozás óta eltelt időszakot, a Fidesz-KDNP-kormányok vagy az MSZP-SZDSZ-kormányok tettek-e többet a környezetvédelemért?

Nem kérdés, hogy mi tettünk sokkal többet, hiszen a balliberális oldal az ország kiárusításával, a gazdasági leépüléssel, a brutális eladósodással a globalista körök számára kiszolgáltatottá tették Magyarországot. E körök éltek is evvel, megpróbálták felszámolni például a vidéki életmódot úgy, hogy minden lehetőséget elvettek az emberektől. A Fidesz 1998 és 2002 között, majd 2010 után is a magyar emberek támogatásával, az adósság visszafizetésével felszámolta ezeknek az összeomlásoknak a következményeit. Ha az ország erősödik, akkor tudunk a jobb életminőségért és a bolygónkért tenni, pénzt költeni. Akkor van alkupozíciónk a globalizmussal vagy a brüsszeli nyomással szemben, a zöldebb gazdaságért.

Ki lehet-e jelenteni, hogy a ballibeárlis oldal Magyarországon globalista, a Fidesz pedig patrióta és az ökológiai gondolkodás híve? Például annak tükrében, hogy a szocialisták még a vágóhidakat is bezáratták, hogy kizárólag csak a multicégek több ezer-, vagy tízezer kilométerről importált hústermékeit lehessen megvásárolni itthon, miközben az Orbán-kormány visszaépítette a helyi gazdaság objektumait, a gazdák, a kisgazdaságok és a helyi feldolgozóipar támogatásával?

Ez teljes mértékben így van, a Fidesz gazdaságpolitikája önmagában sokkal környezetvédőbb, mint a korlátlan nemzetközi szabadkereskedelem feltétlen híveinek cselekedetei. Így a mi patrióta filozófiánk végrehajtásával a karbonlábnyomunk is kisebb lesz.

Vezető kép: Demonstráció a harmadik globális klímasztrájk keretében Budapesten, idén szeptember 27-én. Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu