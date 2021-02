Amikor egy kép többet mond ezer szónál.

A Momentum újra országgyűlési képviselőt csinálna Szél Bernadettből és Hadházy Ákosból

Ha élt is az emberben valami remény, hogy 2022-ben megszabadulhatunk Szél Bernadett-től és Hadházy Ákostól, akkor azt a Momentum most összezúzta. Az álomgyilkos párt ugyanis mindkettőjükből újra képviselőt akar csinálni, a Momentum “húzónévként” bizonyosan a “közös” listára is fel akarja szuszakolni majd az országházi ámokfutóversenyek állandó szereplőit, hiszen személyes bájaik kevés esélyt hagynak nekik egyéniben. Mindezt úgy, hogy az is kétséges: ez a két ember egyáltalán politikusnak tekinthető-e?

Kevesen tettek annyit a magyar demokrácia megmérgezéséért, mint ők, most, hogy Tordai Bence láthatólag rekreációs szabadságon van, vitathatatlanul ők vitték el a vállalhatatlan és értelmetlen képviselői cselekvések ellenzéki műsorában a fődíjakat. Szél és Hadházy politikai karrierje az ellentéte mindannak, amit józan ésszel erről gondolhatnánk. Szél politikai indulását homály fedi; rejtély, hogy ki gondolhatta azt rajta, saját magán kívül, hogy alkalmas képviselőnek, frakcióvezetőnek, pártelnöknek és miniszterelnök-jelöltnek. A haragoszöld “környezetvédelmi” projekten kívül semmilyen konzekvens politikai programot nem lehet hozzákötni, nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy döntési pozícióban mit csinálna. A “mindenhez is értő” ellenzéki politikusok armadájához tartozik, ő sem kérdez soha, ő is csak a választ tudja mindenre.

Szél és Hadházy nyírták ki tulajdonképpen az LMP-t. A Gyurcsány dominálta Momentum számára ez nyilván a dicséretes tettek egyik legnagyobbika, a nem posztkommunista ellenzék egyetlen komoly képviselőjének nevetségessé tétele, agresszív kismalacként való definiálása Dobrev Klára hatalomra juttatásának egyik alapfeltétele volt. Szél és Hadházy az LMP társelnökeiként a párt alapvető értékeit árulták el, nyilvánvalóan a tagság és a szavazók akarata ellenére. Az sok mindent elmond, hogy az LMP megszabadult tőlük a választási vereség után, mert formálisan is a párt tagságának döntései ellen politizáltak. Az különösen vicces, hogy a párt támogatottsága ezután omlott össze, ahogy az is, hogy sokan még mindig nem vették észre: ez a két ember már nem az LMP képviselője. Kevés dologra érdemes fogadni 2022-vel kapcsolatban, de arra igen, hogy az LMP el fog tűnni. Azon is érdemes lenne elgondolkoznia azoknak, akik még érdeklődnek a téma iránt: azt hogyan sikerült elintézni, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet egyetlen életképes harmadikutas politikai kezdeményezését, amelyik ráadásul balról jött, miért az SZDSZ és a Jobbik között fogják elföldelni? A politikai hullák temetőjének azon sarkába, ahová Gyurcsányt kellett volna temetni, de Gyurcsány zombiként “él és virul”, sőt kijár éjféltájt röhögni ide.

Hadházy még színesebb figurája a politikai ámokfutások magyarországi történetének. Ő tulajdonképpen egy karizma nélküli Gyurcsány, akiből tényleg minden kedvesség hiányzik, Bernadettet is lekörözi ezen a téren, amit alapesetben nem is tartanánk lehetségesnek. Fel nem foghatom, hogyan adhatta egyáltalán Vona Gábor a macskáját ennek az embernek a kezére. Hadházy politikai nézetei is teljesen ismeretlenek maradtak, pedig már hét éve van az ellenzéki politika élvonalában. Senki nem tett annyit a korrupció elleni harc hiteltelenítéséért, hiszen ő volt az, aki gyakorlatilag minden olyan gazdasági eseményt korrupcióként definiált, amelyben nem ő állíthatott ki számlát. A Momentum számára azért lehet értékes, mert ők még viszonylag kevés számlát állítottak ki és ezért jó eséllyel Hadházy nem fog ilyenekbe belefutni, és ezért talán egy rövid ideig azt is meg tudja állni, hogy a Momentumot is lekorruptozza. De ez a sztori persze nem a két ex-LMP-s politikai túléléséről szól, hanem a Momentum gyengeségéről és káderhiányáról. Hiába “népszerű” a Momentum, komoly embereket nem nagyon sikerült megszólítania. Helyben ismert emberei sem nagyon vannak; létezik olyan megyei közgyűlési képviselője, aki üzemszerűen külföldön él. Hiába az erős virtuális jelenlét, a helyismeret hiánya azért csak feltűnik egy idő után a választóknak. A jelöltvadászat ilyesfajta reménytelensége minden olyan politikai párt problémája, amely végül is nem valódi politikai igényt elégít ki, hanem egy külföldi projekt helyi lerakata csupán.

Ráadásul Hadházyt a Momentum a szocialista párt elleni fegyverként használja, nyilván Gyurcsány Ferenc nem is titkolt kívánságának megfelelően. Az előválasztás ugyanis három politikai párt likvidálására kiválóan alkalmas lesz, az MSZP, az LMP és a Jobbik számára könnyen totális vereséggel végződhet a folyamat. És ez Gyurcsányék és a többi pártocska érdeke is. Az MSZP-nek legalább még vannak védhetőnek tűnő fellegvárai, de a másik kettőnek már szinte semmije nincs. Hadházy persze felvállalja a politikai hóhér szerepét, ő mindig szívesen ássa meg mások politikai sírját. Mondjuk az eddig sem tűnt fel neki, hogy az általa eddig ásott gödröcskékbe nem sikerült belelöknie senkit. De Zuglóban távolról sem biztos, hogy a helyi talajviszonyokat, gödröket, vermeket jól ismerő szocialisták nem vettek már méretet Hadházyról. Ahogy Hadházy se, még mi sem tudjuk, hogy a jeles pilótát győzni küldték-e Zugló fölé, vagy kamikazeként számítanak rá. Mindenesetre az előválasztás nem barátságos rendezvény lesz, és a Momentum rögtön az elején megmutatta, hogy ő a maga részéről hová kíván ütni.

Vezető kép: MTI/Illyés Tibor